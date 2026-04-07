La encrucijada de los médicos cubanos que trabajan en misiones fuera de su país: ¿volverán a pesar de la crisis?

La crisis energética y económica que afecta a Cuba también impacta en los médicos que trabajan en misiones fuera de su país. Esto se debe a las recientes cancelaciones de convenios con varias naciones. Con la presión de Estados Unidos, muchos gobiernos decidieron dejar de lado sus acuerdos, por lo que ahora los profesionales de la salud deben tomar una decisión.

Los médicos cubanos que trabajan en misiones fuera de su país y se enfrentan a la crisis

En medio de una crisis energética en la isla y presiones internacionales, el contexto también afecta a los médicos. En las últimas semanas, varias naciones latinas tomaron la decisión de cancelar sus convenios, impulsadas por la presión del gobierno de EE.UU.

Con la obligación de regresar a la isla, los médicos cubanos podrían enfrentar hasta ocho años de prohibición de regresar a Cuba y la separación forzada de sus familias si se niegan @MINREX

En los primeros meses de 2026, Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana y Antigua y Barbuda cancelaron o no renovaron los acuerdos.

La consecuencia de no regresar a Cuba

Según informó CiberCuba, el régimen califica a los especialistas que no regresan como “desertores” o “traidores a la patria”, aplicando sanciones y la amenaza de enfrentar una prohibición de ingreso a la isla de ocho años.

La encrucijada para los especialistas de salud es quedarse en su lugar de trabajo y cumplir las sanciones o regresar a su país. En medio de las tensiones, grupos y activistas en Guatemala impulsan un proyecto denominado Equipos Verdes para integrar a los profesionales al sistema de salud local sin que dependan del convenio bilateral con La Habana.

No obstante, en Jamaica, 277 profesionales de la salud decidieron regresar a su país de origen tras declinar la oferta de quedarse.

Misiones médicas fuera de Cuba: cómo el gobierno obtiene ingresos de los acuerdos

El informe de CiberCuba señala que el régimen retiene aproximadamente el 85% del salario que los países anfitriones pagan por los servicios.

En la actualidad, “brigadas médicas” representan una de las mayores fuentes de divisas para la isla. El programa comenzó hace más de 60 años y suele brindar asistencia médica a comunidades empobrecidas y zonas rurales desatendidas.

Varios países latinos, entre ellos Guatemala, Honduras y Jamaica, han cancelado o no renovado sus acuerdos médicos con La Habana en los primeros meses de 2026 @MINREX

Aunque en la mayoría de los viajes se brinda el servicio a zonas con pocos recursos, en ciertas ocasiones llegan a naciones como Italia. En 2024, más de 20.000 profesionales médicos cubanos prestaban servicio en más de 50 países, según Granma , el periódico oficial del Partido Comunista en Cuba.

No obstante, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. criticó duramente el programa. Los funcionarios estadounidenses sostienen que los participantes son coaccionados y mal pagados por el gobierno. En una declaración a NPR, el DOS calificó estas misiones de “trabajo forzoso” y “trata de personas”.

En esa línea, la Dra. Leyani Pérez González, que ejercía como médica en Cuba a principios de la década de 2000, contó que le costaba llegar a fin de mes: “El salario de un médico en Cuba, en aquel entonces, era de unos 20 dólares mensuales. Con US$20 en la isla, apenas podía comprar un par de zapatos”.

La presión de Estados Unidos que impacta en los médicos cubanos

Bajo la administración del expresidente George W. Bush, EE.UU. creó el programa que permitía a los profesionales médicos cubanos que prestaban servicio en el extranjero buscar asilo y obtener la residencia.

Todo cambió en los últimos años. El gobierno de Donald Trump tomó un enfoque distinto. En agosto del año pasado, EE.UU. comenzó a revocar visas e imponer restricciones de visa a funcionarios gubernamentales de Brasil, Granada y algunos países africanos por haber colaborado con Cuba en estos programas.

La administración Trump en EE.UU. comenzó a imponer presiones a varios países para que cancelen las misiones de médicos cubanos Archivo

Además, a principios de marzo, Jamaica puso fin a una misión médica cubana que llevaba décadas en el país. En el mismo mes, según recogió Associated Press, Cuba dio por finalizado un convenio similar con Guyana.

Otros países del Caribe, como Bahamas, Antigua, Dominica y Santa Lucía, también manifestaron su interés en modificar la forma en que remuneran a los médicos cubanos.