Bruce Blakeman, candidato en Nueva York: “Cuando sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani dañaron”

El 3 de noviembre se celebrarán las elecciones generales por la gobernación de Nueva York. Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, ya se presenta como el candidato republicano que arreglará “lo que Kathy Hochul (actual gobernadora) y Zohran Mamdani (alcalde de NYC) dañaron”.

La campaña de Blakeman contra Hochul y Mamdani

Blakeman asegura contar con un plan para derrotar a la actual gobernadora a través de un alivio fiscal para propietarios e inquilinos y medidas pragmáticas contra la delincuencia.

Bruce Blakeman, candidato en Nueva York: “Cuando yo sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani dañaron”

Este primer punto lo remarcó el pasado 10 de abril, cuando compartió un video que reflejaba la preocupación de algunos neoyorquinos por el presupuesto de US$127 mil millones planteado por Mamdani para el año fiscal que comienza el 1° de julio.

A través de un video, señaló que dichas medidas económicas afectaban a la clase media y a las empresas privadas.

Por tanto, afirmó que, como gobernador, evitaría aplicar medidas que compliquen a estos sectores.

Bruce Blakeman asegura que las propuestas económicas de Mamdani y Hochul afectaban la presencia de las empresas privadas en el estado X/@NassauExec

“Cuando sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani estropearon. Haré que Nueva York sea competitiva para las empresas y asequible para la clase media”, aseguró desde su cuenta de X.

Las medidas de Bruce Blakeman para la asequibilidad en Nueva York

Esta no es la primera vez que Blakeman se muestra crítico contra las administraciones de Hochul y Mamdani. El pasado 19 de marzo, apuntó contra la gobernadora por “hacer que Nueva York sea inasequible”.

Blakeman acusa a Kathy Hochul de “hacer que Nueva York inasequible” AP/ Sitio web de campaña Bruce Blakeman

“Cuando se suben los impuestos, se eleva el costo de vida, se dificulta la actividad empresarial y se intenta destruir los ahorros de las familias. Entonces la gente se va. Al parecer, la nueva estrategia de desarrollo económico de Hochul consiste en pedirles de manera amable que regresen”, citó el candidato republicano en un documento.

Para contrarrestar las políticas de la demócrata, presentó un plan de asequibilidad que incluye:

Reducción de tributos : eliminaría el impuesto estatal sobre la renta para los contribuyentes solteros con ingresos de hasta US$50.000 y para las parejas que presentan declaración conjunta con ingresos de hasta US$100 mil.

: eliminaría el impuesto estatal sobre la renta y para con ingresos de hasta Disminución del costo de servicios públicos : Blakeman propone reducir las facturas de servicios a la mitad. Esto se lograría al eliminar mandatos estatales y locales , además de recortar los impuestos que gravan la energía.

: Blakeman propone Esto se lograría al , además de recortar los impuestos que gravan la energía. Reducción en la propiedad: Blakeman busca disminuir al 10% los impuestos sobre la propiedad.

Quién es Bruce Blakeman, el candidato que quiere competir con Kathy Hochul por NY

Bruce Blakeman nació el 2 de octubre de 1955 en Long Island. Obtuvo su título de Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Arizona y luego en Derecho por la Facultad de Derecho de California Western.

Es Ejecutivo del Condado de Nassau, cargo para el que fue electo en dos oportunidades, incluida una reelección en 2025 con una diferencia de 12 puntos porcentuales, según detalla en su sitio de campaña.