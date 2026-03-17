Buenas noticias para Nueva York: ya se puede aplicar a préstamos de hasta US$ 500 mil para pequeños negocios
Con condiciones más flexibles, el alcalde Zohran Mamdani lanzó oficialmente el programa que
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La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una versión renovada del NYC Future Fund, una iniciativa financiera que respalda a los pequeños comercios de la ciudad. El programa busca eliminar las barreras de capital que enfrentan los emprendedores, en especial los propietarios de negocios inmigrantes, minorías y mujeres que sostienen la economía de los barrios en los cinco distritos.
Las solicitudes se gestionan directamente a través del sitio web oficial nyc.gov/futurefund.
¿Qué cambia en el NYC Future Fund para pequeños negocios de Nueva York?
- Créditos más baratos. El gobierno de la ciudad de Nueva York bajó el costo de los préstamos al reducir la tasa de interés del 9 al 7,5 por ciento.
- Nuevos requisitos. El monto mínimo del préstamo bajó de 100.500 dólares a 25.000 dólares, y el umbral de ingresos anuales necesarios pasó de 300.000 a 50.000 dólares.
¿Cómo funciona el esquema de pagos y qué condiciones exige el programa?
Los términos de pago presentan una mayor flexibilidad para proteger el flujo de caja del negocio.
- Cuotas variables. Las cuotas mensuales de capital se ajustan a los ingresos reales: los pagos solo resultan obligatorios si la facturación supera el 25 por ciento del promedio mensual del negocio.
- Retorno. El plazo de devolución alcanza los cinco años.
- Entrenamiento. El programa exige que los beneficiarios participen en reuniones mensuales con un coach financiero para supervisar el rendimiento y la salud económica de la empresa.
¿Quiénes pueden aplicar y cómo es el proceso de solicitud?
- Antecedentes. El negocio debe poseer al menos 12 meses de funcionamiento y presentar un año de declaraciones de impuestos.
- Ingresos mínimos. Los solicitantes necesitan un historial o proyección de ingresos anuales superiores a 50.000 dólares.
- Estimaciones futuras. El proceso incluye una verificación de crédito y la presentación de proyecciones financieras.
- Garantías. Los dueños que posean el 20 por ciento o más del negocio deben firmar una garantía personal.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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