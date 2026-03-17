Buenas noticias para Nueva York: ya se puede aplicar a préstamos de hasta US$ 500 mil para pequeños negocios

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una versión renovada del NYC Future Fund, una iniciativa financiera que respalda a los pequeños comercios de la ciudad. El programa busca eliminar las barreras de capital que enfrentan los emprendedores, en especial los propietarios de negocios inmigrantes, minorías y mujeres que sostienen la economía de los barrios en los cinco distritos.

Las solicitudes se gestionan directamente a través del sitio web oficial nyc.gov/futurefund.

¿Qué cambia en el NYC Future Fund para pequeños negocios de Nueva York?

Créditos más baratos. El gobierno de la ciudad de Nueva York bajó el costo de los préstamos al reducir la tasa de interés del 9 al 7,5 por ciento .

El gobierno de la ciudad de Nueva York . Nuevos requisitos. El monto mínimo del préstamo bajó de 100.500 dólares a 25.000 dólares, y el umbral de ingresos anuales necesarios pasó de 300.000 a 50.000 dólares.

¿Cómo funciona el esquema de pagos y qué condiciones exige el programa?

Los términos de pago presentan una mayor flexibilidad para proteger el flujo de caja del negocio.

Cuotas variables . Las cuotas mensuales de capital se ajustan a los ingresos reales: los pagos solo resultan obligatorios si la facturación supera el 25 por ciento del promedio mensual del negocio.

. Las cuotas mensuales de capital se ajustan a los ingresos reales: los pagos solo resultan obligatorios si la facturación supera el 25 por ciento del promedio mensual del negocio. Retorno. El plazo de devolución alcanza los cinco años.

El plazo de devolución alcanza los cinco años. Entrenamiento. El programa exige que los beneficiarios participen en reuniones mensuales con un coach financiero para supervisar el rendimiento y la salud económica de la empresa.

¿Quiénes pueden aplicar y cómo es el proceso de solicitud?

Programa de ayuda para pequeños negocios en la ciudad de Nueva York Captura de pantalla

Antecedentes. El negocio debe poseer al menos 12 meses de funcionamiento y presentar un año de declaraciones de impuestos.

El negocio debe poseer al menos 12 meses de funcionamiento y presentar un año de declaraciones de impuestos. Ingresos mínimos . Los solicitantes necesitan un historial o proyección de ingresos anuales superiores a 50.000 dólares.

. Los solicitantes necesitan un historial o proyección de ingresos anuales superiores a 50.000 dólares. Estimaciones futuras. El proceso incluye una verificación de crédito y la presentación de proyecciones financieras.

El proceso incluye una verificación de crédito y la presentación de proyecciones financieras. Garantías. Los dueños que posean el 20 por ciento o más del negocio deben firmar una garantía personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.