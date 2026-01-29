Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia fondo de US$43 millones que beneficiará a miles de pacientes

Nueva York dispondrá de una nueva inversión para reforzar la atención en salud mental. La gobernadora Kathy Hochul informó un nuevo fondo de 23 millones de dólares para ampliar programas de emergencia psiquiátrica y otros US$20 millones para aumentar la capacidad de internación en hospitales de todo el estado.

El fondo millonario de Nueva York para mejorar la salud psiquiátrica

La Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York destinó US$20 millones a proyectos de capital y US$3 millones a fondos iniciales para crear nuevos programas integrales de emergencia psiquiátrica (CPEPs, por sus siglas en inglés) o para ampliar los ya existentes.

Kathy Hochul anunció una inversión de US$43 millones de dólares para la salud psiquiátrica de Nueva York X/@governorkathyhochul

“Parte de nuestros esfuerzos para fortalecer nuestro sistema de atención de salud mental es garantizar que cualquier neoyorquino en crisis pueda acceder a servicios de tratamiento cuando y donde los necesite”, expresó Hochul en un comunicado web donde detalló la medida.

En esa misma línea, destacó: “Al ampliar los programas de emergencia psiquiátrica y construir más capacidad de internación, podemos asegurar que cualquier persona que atraviese una crisis de salud mental reciba la atención oportuna e integral en la que pueda confiar para comenzar su camino hacia la recuperación”.

Qué son los programas de emergencia psiquiátrica de Nueva York

Los CPEPs funcionan como un punto de entrada para personas que requieren atención inmediata por una crisis de salud mental. Estos programas ofrecen un entorno seguro y pueden admitir pacientes por un período de hasta 72 horas cuando se requiere observación extendida. Los servicios incluyen:

Atención psiquiátrica completa para personas con trastornos de salud mental.

Tratamientos contra el consumo problemático de sustancias.

Discapacidades intelectuales o del desarrollo.

Otras condiciones médicas asociadas.

Los fondos también permiten a los programas existentes sumar camas de observación, mejorar la seguridad de las unidades y ampliar espacios de tratamiento y espera.

Nueva York impulsa el crecimiento de la atención psiquiátrica con inversiónes millonarias MMD Creative - Shutterstock

Actualmente, el estado financia 31 programas CPEP. Tras una inversión previa a la anunciada, de otros US$39 millones, nueve nuevos centros comenzaron a operar en 2024. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, registraron más de 110 mil visitas y admitieron a casi 14.800 pacientes en camas de observación extendida.

Hochul destina 20 millones de dólares adicionales a la atención psiquiátrica en Nueva York

En una línea de financiamiento separada, Nueva York asignó US$20 millones adicionales para ampliar la capacidad de camas en salas de internación psiquiátrica.

Hasta US$7 millones se destinaron a dos centros habilitados por el estado para crear unidades de salud mental dirigidas a personas con diagnóstico dual de discapacidad intelectual o del desarrollo.

Una de estas instalaciones, que se ocupa de la atención psiquiátrica de adultos mayores, se ubica en la ciudad de Nueva York y la otra, que está enfocada en los menores de edad, se encuentra en las afueras de la Gran Manzana.

El fondo que anunció Hochul incluye 20 millones de dólares para ampliar las camas de internación psiquiátrica (Fuente: Pexels)

Además, hasta US$5 millones quedaron disponibles para proyectos de ampliación o renovación de unidades para adultos o adolescentes en distintas regiones del estado.

Por su parte, la doctora Ann Sullivanla, comisionada de la Oficina de Salud Mental, subrayó: “Agregar nuevas camas de internación y establecer más programas integrales de emergencia psiquiátrica ayudará a garantizar que el tratamiento de salud mental más intensivo esté disponible para los neoyorquinos cuando lo necesiten” .