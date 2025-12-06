El programa de Kathy Hochul que busca plantar 25 millones de árboles en Nueva York
Muchas comunidades utilizarán la iniciativa para embellecer sus parques locales y agregar sombra alrededor de las escuelas públicas
- 4 minutos de lectura'
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció su objetivo de plantar 25 millones de árboles en el estado para 2033 con el programa Tree Power. Como parte de esta iniciativa, entregará 1650 árboles a 49 clientes de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA) para impulsar la equidad forestal y la reforestación local.
25 millones de árboles en Nueva York: cómo funciona el programa de Kathy Hochul
Si bien el objetivo de los 25 millones surgió de una medida de la gobernadora, el programa comenzó a funcionar originalmente en 1992.
Para esta reciente entrega, los gobiernos estatales y locales, las compañías eléctricas municipales y las cooperativas eléctricas rurales elegibles realizaron pedidos de árboles en primavera. Por su parte, la NYPA ofreció una donación equivalente a la compra de un árbol por cada uno, con un valor total de hasta US$5000.
Según un comunicado de la oficina de Hochul, este año los pedidos variaron de menos de 10 a 92. El condado que realizó más fue Westchester, con solicitudes de regiones como Port Chester, Mount Vernon, el condado de Westchester, Irvington, Scarsdale, Greenburgh y White Plains.
“La plantación de árboles y la reforestación son esenciales para mejorar la salud ambiental y la resiliencia del estado de Nueva York, a la vez que protegen el bienestar público”, declaró la gobernadora Hochul.
“El programa Tree Power no solo impulsa la sostenibilidad, sino que también promueve la equidad al proporcionar recursos esenciales a las zonas marginadas”, sostuvo.
Los beneficios del programa que impulsa Kathy Hochul
El principal propósito de la iniciativa, según el comunicado, es aumentar el hábitat de los árboles nativos para apoyar la biodiversidad del estado de Nueva York. También se incluyen otros beneficios como:
- Mejorar la calidad del agua.
- Mitigar las inundaciones pluviales al desviarlas hacia el suelo en lugar de hacia las calles.
- En los edificios, la plantación estratégica de árboles puede proporcionar sombra y cortavientos.
- Reducir la necesidad de aire acondicionado en verano y calefacción en invierno.
- Disminuir el consumo de energía.
Desde 2016, se han plantado más de 9700 árboles, lo que condujo a la recolección de más de 500 toneladas métricas de emisiones de carbono.
El gobierno especificó en el sitio web “25 Millones de Árboles” que para alcanzar la meta ya realiza varias acciones:
- Brindar nuevas y continuas oportunidades de financiación para que los propietarios de tierras públicas y privadas planten nuevos bosques y aumenten la cubierta arbórea en las comunidades urbanas.
- Ampliar la capacidad de producción de plántulas de árboles y de viveros del estado de Nueva York mediante la modernización del vivero de árboles Colonel William F. Fox Memorial Saratoga del Departamento de Conservación Ambiental.
- Involucrar a la próxima generación de administradores ambientales a través de la educación y la divulgación.
- Elaborar un registro preciso de los árboles plantados en todo el estado mediante el uso del Tree Tracker.
El comunicado agregó que muchas comunidades planean utilizar los árboles para embellecer sus parques locales y agregar sombra alrededor de las escuelas públicas, mientras que algunas agencias estatales plantarán a lo largo de las carreteras principales.
Por su parte, la NYPA plantará 22 árboles en la propiedad alrededor de su Proyecto de Energía St. Lawrence-FDR en Massena como parte del programa Tree Power de este año.
Cómo participar en el programa de Kathy Hochul para plantar árboles en Nueva York
Tanto las grandes empresas como los gobiernos locales y los individuos pueden participar de la iniciativa impulsada por la gobernadora en el estado. Para ello, según la página web del programa, deben seguir simples pasos:
- Plantar árboles: es importante que la plantación tenga lugar en un sitio adecuado. Al elegir su árbol o árboles, la persona debe considerar el tipo de suelo, la exposición solar, el nivel de humedad, las limitaciones de espacio y la zona de rusticidad del lugar, así como seleccionar una especie que prospere en estas condiciones específicas.
- Seguimiento de los árboles plantados: registrar las plantaciones de árboles con el Tree Tracker del DEC para que cuenten para la meta de 25 millones de árboles. Todos los ejemplares plantados desde el 1° de enero de 2024 son parte del conteo. Al registrar su árbol o árboles, el ciudadano tiene que prepararse para proporcionar la ubicación y el número de árboles plantados. Puede agregar información adicional (fecha de inicio y finalización del proyecto, tipo de especie, fotografías de sus esfuerzos de plantación, etc.).
- Garantizar los cuidados del árbol: brindar al árbol o a los árboles recién plantados el cuidado y mantenimiento adecuados para garantizar su supervivencia.
