El sueño americano continúa: el dato sobre los latinos que compran casas en EE.UU. y por qué salvan a la industria

En Estados Unidos, en medio de un escenario complicado para los compradores de viviendas, el mercado inmobiliario creció en 2025, y en gran parte es gracias a los latinos que mantienen vivo el sueño americano. Los datos recopilados en un informe reciente exhiben que los migrantes representan el grupo más grande que adquirió inmuebles el año pasado. Si no fuese por este grupo, la industria se habría desplomado.

Los latinos que compran casas en EE.UU. y mantienen vivo el sueño americano

Un informe publicado por la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP, por sus siglas en inglés) reveló que los migrantes procedentes de otros países del continente fueron los que más compraron casas en 2025.

La compra de una casa se convirtió en un desafío para muchos estadounidenses debido al incremento de los precios

“Si se excluye a los compradores hispanos, el mercado habría perdido terreno”, expresó Gary Acosta, presidente de la NAHREP, en diálogo con CNN.

En esa línea, agregó que el año pasado 441 mil latinos se convirtieron en propietarios de vivienda en Estados Unidos (1.094.000 hogares en total). Esto representa la mayor cifra desde que el censo comenzó a registrar estas estadísticas en 1975.

Los latinos representaron el 139,6% del crecimiento total de la propiedad de vivienda en EE.UU. y el 92,6% del crecimiento de la formación de hogares a nivel nacional.

Los números fueron registrados mientras el país norteamericano experimenta un panorama adverso: altas tasas de interés hipotecario, una inusual inflación y un bajo inventario de casas disponibles.

De acuerdo con Acosta, la estadística sobre los compradores se debe principalmente a que los latinos son generalmente más jóvenes que el resto de la población y miles de personas están cerca de la edad de formar familia.

El sueño americano: el dato sobre las casas que compran los latinos

El informe menciona también que los inmuebles que compran los latinos están en un proceso de cambio. Actualmente, apuntan a propiedades que permitan la convivencia de varias generaciones.

Esto se traduce en lugares con más habitaciones o con divisiones en donde puedan vivir los abuelos o adultos jóvenes.

Los datos muestran que los latinos que compran casas en EE.UU. ahora buscan propiedades que permitan la convivencia entre varias generaciones

La posibilidad de convivir con más generaciones sirve también para que varios miembros de una familia contribuyan con el costo de la vivienda.

En ese sentido, tener una unidad adicional también otorga la oportunidad de rentarla y generar ingresos adicionales para una familia.

Los latinos que compran casas en EE.UU.: cómo impactan las medidas de Trump

En todo 2025 y en los primeros meses de este año, la administración Trump avanzó con varias redadas de inmigración que derivaron en cientos de miles de arrestos y deportaciones.

Estas cifras también impactaron en el número definitivo de la compra de inmuebles en Estados Unidos.

De no ser por las operaciones migratorias, la adquisición de propiedades inmobiliarias habría sido mayor. Las estadísticas reflejan que las ventas de casas tuvieron una reducción en el tercer trimestre del año, cuando incrementó la actividad de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En EE.UU., las ventas de casas cayeron en el segundo semestre, cuando se intensificaron las operaciones migratorias

Según Acosta, el número de migrantes indocumentados que compran casas es pequeño pero importante. Esto se debe a que las personas que están en el país hace más de 10 años son más propensas a adquirir un inmueble que los latinos nacidos en el país.

“Vienen de países donde el crédito es menos accesible, así que tienen más efectivo para el enganche (prima) y generalmente pagan la hipoteca mucho antes del término del préstamo”, analizó.

A su vez, un estudio de la empresa de pronósticos económicos Implan muestra que la desaceleración del crecimiento demográfico afecta a la economía estadounidense al recortar cerca de US$104 mil millones del producto interno bruto del país.

En 2025, el número de nuevos residentes en EE. UU. se redujo a 1,8 millones, frente a los 3,2 millones del año anterior.

Estos trabajadores y consumidores ausentes habrían contribuido con US$86.000 millones adicionales al gasto familiar y generado 741.500 empleos.