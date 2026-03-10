Buenas noticias para las familias con niños pequeños en Nueva York: amplían el cupo para el programa 3-K
El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de 1000 nuevos durante un acto con la gobernadora Kathy Hochul; la medida está orientada a garantizar la universalidad del acceso a la educación inicial y reducir el costo de vida para las familias neoyorquinas
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en Staten Island una expansión significativa del programa de educación temprana 3-K. La iniciativa busca cubrir la demanda en los cinco distritos de la ciudad mediante la creación de más de mil nuevos asientos en 56 códigos postales.
Programa 3-K en Nueva York: Mamdani amplía el cupo en los cinco distritos
El plan es una iniciativa del Departamento de Educación de Nueva York que ofrece educación gratuita para niños de 3 años y que se complementa con el programa “Pre-K for All”, que es para los de 4 años. Su meta es garantizar acceso universal a educación temprana antes del jardín de infantes.
|<b>Programa 3-K</b>
|<b>Detalles</b>
Objetivo principal
Alcanzar la universalidad del programa y reducir costos de cuidado infantil para las familias.
Alcance geográfico
Los 5 distritos de NYC (Bronx, Staten Island, Brooklyn, Manhattan y Queens) en 56 códigos postales.
Nuevos cupos
Creación de más de 1000 asientos adicionales para niños de 3 años.
Fecha límite
Los padres pueden actualizar sus solicitudes hasta el 24 de abril de 2026.
Líderes del Proyecto
Alcalde Zohran Mamdani, gobernadora Kathy Hochul y el canciller Kamar Samuels.
Prioridades Especiales
Inclusión de niños con discapacidades y expansión futura de 12.000 plazas para el programa 2-K.
Esta ampliación, anunciada por Mamdani en un acto con la gobernadora Kathy Hochul, acerca a la gestión municipal al objetivo de alcanzar la universalidad del programa por primera vez.
La medida responde a una necesidad crítica de las familias que, hasta el momento, recibían ofertas de plazas a gran distancia de sus hogares.
Según el alcalde, esta situación obligaba a muchos padres a pagar por cuidados privados o abandonar la ciudad por los elevados costos. “Por mucho tiempo, a las familias les prometieron un programa 3-K universal pero les ofrecieron asientos a kilómetros de distancia, lo que las obligaba a pagar por cuidado infantil de su bolsillo o a dejar la ciudad”, señaló Mamdani.
El funcionario enfatizó que su gestión trabaja para ofrecer un alivio real frente a la crisis de asequibilidad y construir un entorno donde criar a una familia sea financieramente viable para cada habitante.
Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul destacó la importancia de la alianza estratégica con la alcaldía para reducir las cargas económicas del cuidado infantil y fomentar el crecimiento de los niños.
Se expande el plan 3-K en Nueva York
La expansión abarca distritos escolares clave en toda la ciudad. A partir de septiembre, se verán beneficiadas zonas con alta demanda en Bronx, Staten Island, Brooklyn, Manhattan y Queens.
El canciller de Escuelas Públicas de Nueva York, Kamar Samuels, precisó que esta ampliación garantiza un inicio sólido para los estudiantes más jóvenes y apoya su desarrollo a largo plazo.
La selección de los 56 códigos postales (ZIP codes) se basó en patrones históricos de inscripción, datos de solicitudes y capacidad de los proveedores.
Cómo anotarse
Las familias que presentaron su solicitud con antelación no necesitan realizar trámites adicionales, ya que el sistema notificará los cambios. No obstante, los padres pueden actualizar sus aplicaciones para incluir los programas recién incorporados hasta el 24 de abril de 2026.
La administración prioriza la inclusión de servicios para niños con discapacidades donde existe necesidad insatisfecha. Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio que incluye la creación de 2.000 cupos para el programa 2-K, con la meta de alcanzar 12.000 plazas en el futuro próximo.
Códigos postales de los nuevos cupos del programa 3-K
La distribución geográfica de los nuevos cupos incluye las siguientes zonas destacadas:
Bronx (distritos 8 y 11):
- 10461 — Westchester Square, Pelham Bay, Morris Park
- 10462 — Parkchester, Morris Park, Pelham Parkway, Little Yemen
- 10465 — Country Club, Edgewater Park, Throgs Neck
- 10469 — Eastchester
- 10475 — Co-op City
Staten Island (distrito 31):
- 10302 — Port Richmond
- 10306 — New Dorp, Bay Terrace, Richmond, Lighthouse Hill, Midland Beach, New Dorp Beach, Oakwood
- 10307 — Tottenville
- 10308 — Great Kills
- 10309 — Charleston, Prince’s Bay, Pleasant Plains, Rossville, Woodrow
- 10312 — Rossville, Eltingville, Woodrow, Arden Heights, Annadale, Aspen Knolls, Village Greens, Eltingville, Prince’s Bay
Brooklyn (distritos 13, 14, 15, 20 y 21)
- 11201 — Dumbo, Downtown Brooklyn, Cobble Hill, Vinegar Hill
- 11214 — Bath Beach, Gravesend, Bensonhurst
- 11217 — Boerum Hill, Park Slope, Prospect Heights
- 11218 — Kensington, Windsor Terrace, Borough Park
- 11222 — Greenpoint
- 11229 — Sheepshead Bay, Homecrest, Madison, Midwood, Gerritsen Beach
- 11234 — Bergen Beach, Georgetown, Canarsie, Flatlands, Marine Park, Mill Basin
- 11238 — Prospect Heights, Crown Heights, Clinton Hill
Manhattan (distritos 2, 3 y 6):
- 10003 — Gramercy, Bowery, Ukrainian Village, NoHo, East Village, Union Square
- 10010 — Gramercy, Flatiron, Kips Bay
- 10011 — Chelsea, West Village
- 10012 — Greenwich Village, SoHo
- 10014 — Greenwich Village, West Village
- 10017 — Midtown East
- 10018 — Midtown West
- 10021 — Upper East Side, Lenox Hill
- 10022 — Midtown East
- 10024 — Upper West Side
- 10025 — Upper West Side, Manhattan Valley, Morningside Heights
- 10036 — Midtown West, Hell’s Kitchen
- 10040 — Inwood, Fort George, Washington Heights
- 10044 — Roosevelt Island
- 10065 — Lenox Hill, Upper East Side
- 10128 — Upper East Side, Yorkville
Queens (distritos 24, 25, 26, 27, 28 y 30):
- 11004 — Glen Oaks, Floral Park
- 11105 — Ditmars-Steinway, Astoria
- 11109 — Long Island City
- 11356 — College Point
- 11363 — Little Neck, Douglaston
- 11365 — Fresh Meadows, Auburndale, Utopia
- 11368 — Corona, Willets Point
- 11370 — Jackson Heights, Astoria Heights, East Elmhurst
- 11372 — Jackson Heights
- 11375 — Forest Hills
- 11378 — Maspeth
- 11379 — Middle Village
- 11385 — Ridgewood, Glendale
- 11418 — Richmond Hill
- 11420 — Ozone Park
- 11423 — Hollis
- 11426 — Bellerose, Bellerose Manor
- 11432 — Jamaica
- 11433 — Jamaica
- 11436 — Jamaica, Ozone Park
- 11691 — Far Rockaway, Edgemere, Bayswater
