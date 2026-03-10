Buenas noticias para las familias con niños pequeños en Nueva York: amplían el cupo para el programa 3-K

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en Staten Island una expansión significativa del programa de educación temprana 3-K. La iniciativa busca cubrir la demanda en los cinco distritos de la ciudad mediante la creación de más de mil nuevos asientos en 56 códigos postales.

El plan es una iniciativa del Departamento de Educación de Nueva York que ofrece educación gratuita para niños de 3 años y que se complementa con el programa “Pre-K for All”, que es para los de 4 años. Su meta es garantizar acceso universal a educación temprana antes del jardín de infantes.

<b>Programa 3-K</b> <b>Detalles</b> Objetivo principal Alcanzar la universalidad del programa y reducir costos de cuidado infantil para las familias. Alcance geográfico Los 5 distritos de NYC (Bronx, Staten Island, Brooklyn, Manhattan y Queens) en 56 códigos postales. Nuevos cupos Creación de más de 1000 asientos adicionales para niños de 3 años. Fecha límite Los padres pueden actualizar sus solicitudes hasta el 24 de abril de 2026. Líderes del Proyecto Alcalde Zohran Mamdani, gobernadora Kathy Hochul y el canciller Kamar Samuels. Prioridades Especiales Inclusión de niños con discapacidades y expansión futura de 12.000 plazas para el programa 2-K.

Esta ampliación, anunciada por Mamdani en un acto con la gobernadora Kathy Hochul, acerca a la gestión municipal al objetivo de alcanzar la universalidad del programa por primera vez.

La medida responde a una necesidad crítica de las familias que, hasta el momento, recibían ofertas de plazas a gran distancia de sus hogares.

Según el alcalde, esta situación obligaba a muchos padres a pagar por cuidados privados o abandonar la ciudad por los elevados costos. “Por mucho tiempo, a las familias les prometieron un programa 3-K universal pero les ofrecieron asientos a kilómetros de distancia, lo que las obligaba a pagar por cuidado infantil de su bolsillo o a dejar la ciudad”, señaló Mamdani.

El funcionario enfatizó que su gestión trabaja para ofrecer un alivio real frente a la crisis de asequibilidad y construir un entorno donde criar a una familia sea financieramente viable para cada habitante.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul destacó la importancia de la alianza estratégica con la alcaldía para reducir las cargas económicas del cuidado infantil y fomentar el crecimiento de los niños.

La expansión abarca distritos escolares clave en toda la ciudad. A partir de septiembre, se verán beneficiadas zonas con alta demanda en Bronx, Staten Island, Brooklyn, Manhattan y Queens.

El canciller de Escuelas Públicas de Nueva York, Kamar Samuels, precisó que esta ampliación garantiza un inicio sólido para los estudiantes más jóvenes y apoya su desarrollo a largo plazo.

La selección de los 56 códigos postales (ZIP codes) se basó en patrones históricos de inscripción, datos de solicitudes y capacidad de los proveedores.

Cómo anotarse

Las familias que presentaron su solicitud con antelación no necesitan realizar trámites adicionales, ya que el sistema notificará los cambios. No obstante, los padres pueden actualizar sus aplicaciones para incluir los programas recién incorporados hasta el 24 de abril de 2026.

La administración prioriza la inclusión de servicios para niños con discapacidades donde existe necesidad insatisfecha. Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio que incluye la creación de 2.000 cupos para el programa 2-K, con la meta de alcanzar 12.000 plazas en el futuro próximo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla rodeado por la gobernadora Kathy Hochul y Kamar H. Samuels, responsable de las escuelas públicas (Archivo) MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Códigos postales de los nuevos cupos del programa 3-K

La distribución geográfica de los nuevos cupos incluye las siguientes zonas destacadas:

Bronx (distritos 8 y 11):

10461 — Westchester Square, Pelham Bay, Morris Park

10462 — Parkchester, Morris Park, Pelham Parkway, Little Yemen

10465 — Country Club, Edgewater Park, Throgs Neck

10469 — Eastchester

10475 — Co-op City

Staten Island (distrito 31):

10302 — Port Richmond

10306 — New Dorp, Bay Terrace, Richmond, Lighthouse Hill, Midland Beach, New Dorp Beach, Oakwood

10307 — Tottenville

10308 — Great Kills

10309 — Charleston, Prince’s Bay, Pleasant Plains, Rossville, Woodrow

10312 — Rossville, Eltingville, Woodrow, Arden Heights, Annadale, Aspen Knolls, Village Greens, Eltingville, Prince’s Bay

Brooklyn (distritos 13, 14, 15, 20 y 21)

11201 — Dumbo, Downtown Brooklyn, Cobble Hill, Vinegar Hill

11214 — Bath Beach, Gravesend, Bensonhurst

11217 — Boerum Hill, Park Slope, Prospect Heights

11218 — Kensington, Windsor Terrace, Borough Park

11222 — Greenpoint

11229 — Sheepshead Bay, Homecrest, Madison, Midwood, Gerritsen Beach

11234 — Bergen Beach, Georgetown, Canarsie, Flatlands, Marine Park, Mill Basin

11238 — Prospect Heights, Crown Heights, Clinton Hill

Manhattan (distritos 2, 3 y 6):

10003 — Gramercy, Bowery, Ukrainian Village, NoHo, East Village, Union Square

10010 — Gramercy, Flatiron, Kips Bay

10011 — Chelsea, West Village

10012 — Greenwich Village, SoHo

10014 — Greenwich Village, West Village

10017 — Midtown East

10018 — Midtown West

10021 — Upper East Side, Lenox Hill

10022 — Midtown East

10024 — Upper West Side

10025 — Upper West Side, Manhattan Valley, Morningside Heights

10036 — Midtown West, Hell’s Kitchen

10040 — Inwood, Fort George, Washington Heights

10044 — Roosevelt Island

10065 — Lenox Hill, Upper East Side

10128 — Upper East Side, Yorkville

Queens (distritos 24, 25, 26, 27, 28 y 30):

11004 — Glen Oaks, Floral Park

11105 — Ditmars-Steinway, Astoria

11109 — Long Island City

11356 — College Point

11363 — Little Neck, Douglaston

11365 — Fresh Meadows, Auburndale, Utopia

11368 — Corona, Willets Point

11370 — Jackson Heights, Astoria Heights, East Elmhurst

11372 — Jackson Heights

11375 — Forest Hills

11378 — Maspeth

11379 — Middle Village

11385 — Ridgewood, Glendale

11418 — Richmond Hill

11420 — Ozone Park

11423 — Hollis

11426 — Bellerose, Bellerose Manor

11432 — Jamaica

11433 — Jamaica

11436 — Jamaica, Ozone Park

11691 — Far Rockaway, Edgemere, Bayswater

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.