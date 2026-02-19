Noticias de New York, en vivo: anuncio del DMV, cómo sigue la tormenta invernal y actualizaciones de hoy, jueves 19 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Reabren las oficinas del DMV de Nueva York: hay excepciones
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) anunció que reabrió las oficinas, luego de un cierre temporal producido el viernes 13 de febrero. Los motivos tuvieron que ver con actualizaciones de los sistemas, por lo que los servicios en línea tampoco estuvieron disponibles.
Sin embargo, la entidad advirtió que las sedes de algunos condados pueden permanecer cerradas aún, por lo que es recomendable consultar y revisar su sitio web antes de acudir presencialmente.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa probabilidades de lluvia y nieve para este jueves 19 de febrero en la ciudad de Nueva York, entre las 13 y 16 hs (hora local) principalmente. Las temperaturas máximas rondarán los 42ºF (5,5ºC) y los vientos del noreste alcanzarán las 9 millas por hora (14,5 kilómetros por hora).
Por la noche, los termómetros bajarán a mínimas de 37ºF (2,7ºC), con vientos del este de 8 a 11 mph (12,8 y 17,7 km/h). Las probabilidades de precipitación son del 70%, con estimaciones inferiores a una décima de pulgada.