Noticias de New York, en vivo: anuncio del DMV, cómo sigue la tormenta invernal y actualizaciones de hoy, jueves 19 de febrero

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) anunció que reabrió las oficinas, luego de un cierre temporal producido el viernes 13 de febrero. Los motivos tuvieron que ver con actualizaciones de los sistemas, por lo que los servicios en línea tampoco estuvieron disponibles.

Sin embargo, la entidad advirtió que las sedes de algunos condados pueden permanecer cerradas aún, por lo que es recomendable consultar y revisar su sitio web antes de acudir presencialmente.