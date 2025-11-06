Buenas noticias para Nueva York: aumenta la frecuencia en dos líneas del metro

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) aumentará la frecuencia del servicio entre semana en dos estaciones del metro. Estas son buenas noticias para los residentes, que verán tiempos de espera reducidos y mayor frecuencia en los viajes.

Las mejoras entraron en vigor este lunes 3 de noviembre para las líneas A y L del metro, en las que se proporciona un servicio más frecuente, lo que a su vez genera lapsos de espera más cortos para más de 100 mil usuarios durante los días de semana.

En la línea A, se incrementará el servicio al mediodía con la adición de un viaje de ida y vuelta a Lefferts Blvd y Far Rockaway, lo que extenderá el intervalo promedio de ocho minutos entre Inwood-207 St y Rockaway Blvd.

“Este cambio reducirá los tiempos de espera, mejorará la fiabilidad del servicio y disminuirá las demoras asociadas con la entrada y salida de trenes del almacén”, señalan en un comunicado de la oficina del gobierno estatal.

En la línea L, se ofrecerán viajes adicionales durante la hora pico de la mañana. Mientras que los tiempos de mayor afluencia por la tarde entre semana y de fin de semana están en revisión para ajustar la frecuencia del servicio a la demanda.

El servicio durante la hora pico de la mañana de lunes a viernes aumentará en cuatro viajes de ida y vuelta adicionales, con dos trenes más en el momento de mayor afluencia, para incrementar la frecuencia de 20 a 22 trenes entre las 8 y las 9 hs, aproximadamente.

“Este aumento de capacidad es posible gracias a las recientes mejoras en el sistema de tracción eléctrica de la línea, incluyendo tres nuevas subestaciones”, explican. Además, durante la hora punta de la tarde de lunes a viernes, la frecuencia de cuatro minutos comenzará aproximadamente 30 minutos antes.

Los sábados se ajustarán los horarios de los trenes durante la madrugada y la noche, para extender la frecuencia de ocho minutos hasta las 23 hs. Los domingos, el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York (NYC Transit) comenzará la frecuencia de cuatro minutos en hora punta dos horas antes, para alcanzar esta frecuencia a las 11 hs.

Las mejoras anunciadas se suman a la implementación en cuatro fases de un servicio de metro mejorado durante los fines de semana, las noches y el mediodía en 13 líneas, que es financiado con 35 millones de dólares gestionados por la gobernadora y la Asamblea Legislativa estatal en el Presupuesto Estatal Aprobado para el Año Fiscal 2024.

En el comunicado, el gobierno estatal explicó que junio, la MTA incrementó el servicio en 16 rutas de autobuses locales y ocho rutas de autobuses exprés con alta demanda, tras la puesta en marcha del sistema de tarificación por congestión, financiado por la Cuenta de Transporte de los Distritos Periféricos del estado.

Hochul señaló: “Cuando implementamos el cobro por congestión, les prometí a los neoyorquinos que ofreceríamos mejoras tangibles en el servicio de transporte público, y al aumentar la frecuencia de los viajes en dos de las líneas de metro más concurridas, lo estamos logrando”.

“Un servicio de metro más frecuente significa menos espera en los andenes y menos aglomeraciones en los trenes: dos grandes ventajas para los usuarios”, añadió.