Viajaban por Queens y descubrieron una rata en su auto: el momento de terror quedó filmado en video

Una conductora y su acompañante entraron en pánico cuando vieron una rata sobre el auto en el que se encontraban, mientras transitaban el barrio de Queens, en Nueva York, y se dirigían al aeropuerto de La Guardia. El momento quedó registrado en un video que se volvió viral en las redes sociales.

El video de una rata sobre un auto de Queens que se volvió viral

Los gritos de la conductora y la copiloto fueron los protagonistas del video inédito en el que una rata transitó por el capó de un auto en Queens. Mientras trataban de salir del estado de shock en el que se encontraban las involucradas y no dejaron de manejar, el pequeño roedor paseaba tranquilamente por el exterior del vehículo.

El clip fue publicado por The New ork Post, luego de que la usuaria Meilani Felix lo compartiera en sus stories de redes sociales la penúltima semana de noviembre. En las imágenes, se pudo observar el susto que las dos integrantes del vehículo vivieron, mientras gritaban y repetían frases como “Dios mío”, “¡está allí!” y “¿hacia dónde se dirige?“.

Las dos mujeres transitaban una carretera del barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York, mientras se dirigían al Aeropuerto Internacional de La Guardia, según citó el medio mencionado. En un momento del video, se pudo ver cómo la rata se adentraba en el capó del auto y la conductora trató de ahuyentar al animal al activar el parabrisas del vehículo.

“Concéntrate en conducir. Va a seguir ahí”, le dijo la pasajera a su compañera en medio del caos. Posteriormente, el roedor volvió a aparecer sobre el carro. Se desconoce el desenlace del suceso.

La copiloto filmó el inédito momento en el que el roedor recorrió la parte exterior del auto Captura/nypost

No es un caso aislado en Nueva York

En octubre de 2023, otro clip registró una secuencia similar a la que se volvió viral en redes sociales recientemente. Mientras un hombre residente de Brooklyn se dirigía en su auto a una boda, un roedor apareció en la parte superior de su vehículo.

Según consignó Telemundo, la rata se desplazó durante el viaje por el capó del carro, hasta que el conductor se detuvo y la encontró, tras lo que pudo liberarla.

Un problema que preocupa a las autoridades

Las plagas de ratas son una situación recurrente en el territorio y el alcalde actual de la ciudad, Eric Adams, implementó medidas para revertir esa situación.

Se trató de la iniciativa “Trash Revolution” (“Revolución de la basura”, en español), que se centra en la utilización de Empire Bins, contenedores de residuos orgánicos con retirada lateral que en 2025 fueron implementados en barrios como West Harlem y Brooklyn.

La administración local incorporó contenedores de retirada lateral para faciliar el mecanismo X/@NYCMayor

En medio de los esfuerzos de la administración local, el proyecto estuvo a cargo del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) y, en 2026, pretende llegar a las zonas de Boerum Hill, Brooklyn Heights, Fulton Ferry, Dumbo, Vinegar Hill y Brooklyn Navi Yard.