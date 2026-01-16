Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia una obra que generará miles de puestos de trabajo

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció este viernes 16 de enero la creación de la primera planta de fabricación de semiconductores de Micron en Clay. El proyecto corresponde a la mayor inversión privada en la historia del estado y se espera que genere miles de puestos de trabajo para los profesionales locales.

La obra anunciada por Kathy Hochul en Nueva York que generará miles de empleos

La mandataria neoyorquina brindó este viernes una conferencia de prensa en la que celebró la colocación de la primera piedra de la planta. El proyecto de más de US$100 mil millones representa la mayor inversión privada en la historia de Nueva York.

Se espera que el proyecto genere decenas de miles de empleos en el estado, entre los que se incluyen:

9000 nuevos empleos bien remunerados en todos los niveles educativos en el sitio.

en todos los niveles educativos en el sitio. Hasta 50.000 nuevos trabajos permanentes en la región en los próximos 30 años.

en los próximos 30 años. Decenas de miles de puestos en el sector de la construcción durante los próximos 20 años para erigir el campus.

Por su parte, el estado avanzará con inversiones en la preparación del sitio, la infraestructura y la formación de personal, diseñadas para preparar a los neoyorquinos para carreras profesionales en la fabricación de semiconductores.

Noticia en desarrollo.