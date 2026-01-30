Noticias de Nueva York: temperaturas peligrosas por la noche, anuncios en vivo y actualizaciones de hoy, viernes 30 de enero de 2026

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (Dhses, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para la noche de este viernes en medio de la ola de frío.

“Se esperan temperaturas peligrosas. Por favor, tomen precauciones para mantenerse a salvo”, señalaron en X, donde publicaron recomendaciones para afrontar el clima extremo:

Comprobar que la calefacción funcione y no utilizar hornos ni estufas.

Conocer los signos de congelación e hipotermia.

Mantener contacto con amigos, familiares y vecinos.