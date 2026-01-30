Noticias de Nueva York: temperaturas peligrosas por la noche, anuncios en vivo y actualizaciones de hoy, viernes 30 de enero de 2026
Información al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
“Temperaturas peligrosas”: la alerta de las autoridades para esta noche por la ola de frío
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (Dhses, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para la noche de este viernes en medio de la ola de frío.
“Se esperan temperaturas peligrosas. Por favor, tomen precauciones para mantenerse a salvo”, señalaron en X, donde publicaron recomendaciones para afrontar el clima extremo:
- Comprobar que la calefacción funcione y no utilizar hornos ni estufas.
- Conocer los signos de congelación e hipotermia.
- Mantener contacto con amigos, familiares y vecinos.
Hochul anunció la creación de más de 51 nuevas viviendas asequibles en Nueva York
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la escuela primaria Elmer Avenue, ubicada en Schenectady, se transformó en 51 viviendas asequibles bajo el programa de renovación de propiedades y comunidades del estado. En el condado, se crearon o preservaron más de 800 unidades.
La mandataria señaló que el proyecto recibió una inversión de 23 millones de dólares. Los apartamentos eléctricos están destinados a mayores de 55 años, especialmente a quienes se encuentran en situación de calle.
Cómo estará el clima en Nueva York este viernes 30 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada soleada y fría para el viernes 30 de enero, con temperaturas máximas de 18ºF (-7,7ºC). La sensación térmica se situará entre los -5 y 5ºF (-20,5 y -15ºC), en medio de la ola de frío en la ciudad de Nueva York. Los vientos del oeste se esperan de entre 11 y 14 millas por hora (17,7 y 22,5 kilómetros por hora).
Por la noche, la sensación térmica se mantendrá igual que por el día, pero los termómetros registrarán mínimas de 9ºF (-12,7ºC). Los vientos del noroeste serán de entre 9 y 11 mph (14 y 17,7 km/h).
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
Seguí leyendo
Actualización del DMV. Las licencias de conducir en Nueva York que quedan suspendidas en febrero de 2026
Alerta laboral para migrantes. qué hacer si agentes del ICE entran a un lugar de trabajo y qué dice la ley en enero 2026
Adiós al sueño americano. Es veterana del Ejército de EE.UU., su esposo terminó en manos del ICE y decidieron abandonar el país
- 1
Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000
- 2
“Me ataron y me medicaron”: las frases más destacadas de la primera entrevista de Christian Petersen
- 3
“Pasan a cobrar y no miran”: el hombre que lidera a los contratistas reclama una ley de alquileres agrícolas “equitativa”
- 4
Operativo limpieza en Sur Finanzas: la pericia de los teléfonos detectó maniobras para ocultar pruebas en la financiera ligada a la AFA