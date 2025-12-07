El cambio en el sistema de puntos de Nueva York que impacta en todos los conductores: ya lo aprobaron

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) trabaja en la modificación del sistema de puntos que utiliza para sancionar a los conductores que cometen infracciones. La medida, que entrará en vigencia en febrero de 2026, incrementará el puntaje asignado a varias violaciones y también cambiará el plazo para evaluar el historial de conducción.

Cambia el sistema de puntos de Nueva York

Entre las modificaciones, los conductores temen por la posibilidad de que esto facilite la suspensión de las licencias .

En su sitio web oficial, el DMV indica que el Sistema de Puntos para Infracciones de Conducción asigna puntos por ciertas infracciones de tránsito.

Los conductores temen que los cambios al sistema de puntos faciliten la suspensión de la licencia Freepik

El sistema actual implica la suspensión de la licencia de conducir para el conductor que acumula 11 puntos en 18 meses. Con los cambios próximos a entrar en vigor, este número sería reducido.

Además, la agencia señala que para que se le sumen puntos a su historial de conducción, la persona debe haber sido condenada por la infracción de tránsito.

Por otro lado, si recibe seis o más puntos en su registro de conducir en 18 meses, el infractor deberá pagar una tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor.

Las modificaciones clave al sistema de puntos de Nueva York

El cambio que generó más revuelo se vincula con la suspensión de la licencia. Las nuevas normas harán que el período para determinar que un conductor es un infractor persistente pase a 24 meses.

Dentro de este plazo, la acumulación de 10 o más puntos puede resultar en la suspensión o revocación de la licencia.

Exceder la velocidad en 40 millas podría resultar en la suma de 11 puntos, según las nuevas reglas del DMV de Nueva York Freepik

De acuerdo con el texto de la propuesta, otras de las penalidades revisadas más importantes son:

11 puntos a cualquier incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora.

a cualquier incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora. En el caso de condenas relacionadas con el alcohol, la primera infracción aumentará de cinco puntos a ocho ; la segunda aumentará de ocho a 11; y la tercera aumentará de 11 a 14.

; la segunda aumentará de ocho a 11; y la tercera aumentará de 11 a 14. Se incrementan los puntos por adelantar o pasar un autobús escolar detenido de cinco a ocho .

de . Se añaden cinco puntos por violaciones que involucran facilitar la operación sin licencia, no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar.

por violaciones que involucran facilitar la operación sin licencia, no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar. Se denegará permanentemente la solicitud de licencia si el peticionario tiene cuatro o más condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas en su historial de por vida (antes eran cinco).

en su historial de por vida (antes eran cinco). Obstruir el tráfico y realizar giros en U ilegales serán infracciones de dos puntos .

. No ceder el paso a los vehículos de emergencia supondrá una penalización de tres puntos.

El impacto será inmediato, según los expertos, quienes también advierten que los cambios podrían afectar a las pólizas de seguro, además de las suspensiones de las licencias.

En una entrevista con WHEC, Aaron Pam, asociado sénior de Tully Rinckey, aseguró: “Mucha más gente está dispuesta a pagar multas más altas para llegar a un acuerdo de culpabilidad de cero puntos o para llegar a un acuerdo que evite una condena de ocho puntos. Incluso una condena de ocho puntos afectará gravemente su futuro".

A su vez, el especialista alertó: “Su póliza de seguro puede ser cancelada, y también puede aumentar junto con las primas debido a su mal historial de conducción”.

La advertencia de la AAA por el cambio en el sistema de puntos de Nueva York

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) instó a los conductores a prestar atención a los recientes cambios. “El enfoque principal aquí es apuntar a los infractores persistentes, los conductores peligrosos, y no solo penalizarlos, sino sacarlos de la carretera”, expresó Mark Gruba, especialista en comunicaciones de AAA Western and Central New York, en diálogo con WHAM.

Los expertos de la AAA aseguraron que las modificaciones al sistema de puntos en Nueva York apuntan a "quitar de las carreteras" a los conductores peligrosos Freepik - Freepik

Gruba enfatizó las penalizaciones a los infractores que pueden causar graves accidentes. “En estas situaciones, los conductores ponen en riesgo la vida de otras personas. Creo que estos aumentos de puntos buscan solucionar este problema“, sostuvo.