Comida gratis en Nueva York: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?
Ante el corte del programa SNAP, bancos de alimentos repartirán comida y despensa en diferentes zonas del estado
- 4 minutos de lectura'
Luego de que se confirmara la falta de pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), muchos bancos de alimentos en Estados Unidos, incluidos los de Nueva York, otorgarán comida y despensa sin costo en diferentes localidades, esto es todo lo que se debe saber al respecto.
Dónde repartirán alimentos sin costo en Nueva York en noviembre 2025
Aproximadamente 3 millones de neoyorquinos dependen del programa de asistencia nutricional y sufrirán de la falta de pago de sus beneficios debido al cierre gubernamental y a la falta de liberación de fondos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el gobierno de la entidad.
Como medida de emergencia, la mandataria de Nueva York, Kathy Hochul, destinará US$30 millones de fondos estatales para la repartición de más de 16 millones de comidas a la población más vulnerable.
A través del sitio web Health NY, los habitantes del estado encontrarán las direcciones de los bancos de alimentos más cercanos a su lugar de residencia, algunos de los disponibles en diferentes condados son:
- FeedMore WNY
- Foodlink, Inc.
- Banco de Alimentos de Caridades Católicas del Sur del Estado
- Banco de Alimentos del Centro de Nueva York
- Banco Regional de Alimentos del Noreste de Nueva York
- Feeding Westchester
- Long Island Cares, Inc.
- Island Harvest, LTD
- Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York
- City Harvest, Inc.
El sitio web Food Bank NYC también cuenta con un directorio para localizar bancos de alimentos en diferentes vecindarios de La Gran Manzana. Los comestibles y comidas calientes se otorgan a través de comedores sociales y despensas móviles en toda la ciudad de Nueva York y las locaciones se pueden encontrar a través del código ZIP.
Otros estados de EE.UU. donde darán comidas y despensas gratis en noviembre de 2025
El cierre del gobierno federal llevó a diferentes entidades del país norteamericano a tomar medidas de emergencia para intentar cubrir la alta demanda que se espera en los diferentes bancos de alimentos de los lugares con mayores afectados por la falta del SNAP.
Algunos de los estados que anunciaron acciones al respecto, además de Nueva York, son:
- California, que destinará unos US$80 millones a los bancos de alimentos y desplegará a miembros de la Guardia Nacional y a voluntarios con el Departamento de Servicios Sociales para la repartición de comida.
- Colorado, que solicitó la aprobación de US$10 millones de fondos para cubrir las repercusiones de la falta del programa de asistencia nutricional en sus habitantes.
- Nuevo México, que busca acelerar la aprobación de US$8 millones de fondos para los bancos de alimentos.
- Minnesota, que anunció donaciones de US$4 millones a bancos de alimentos, para combatir el hambre y la pobreza durante noviembre de 2025.
Otras entidades, como Luisiana, New Hampshire, y Virginia, expresaron la desaprobación de la decisión de la USDA y del gobierno federal y declararon “estado de emergencia” en sus condados.
Cómo conseguir ayuda alimentaria en EE.UU.
Las personas que requieran de comida o de asistencia alimentaria deberán contactar a las agencias gubernamentales o privadas de su área. En casos de emergencia, se podrán comunicar al número telefónico 211, donde se les informará sobre los lugares más cercanos con alimentos gratis, según el gobierno estadounidense.
También existe la denominada Línea Nacional contra el Hambre, que ofrece atención de lunes a viernes de 8.00 hs a 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) en los números 1-877-842-6273 o 1-866-348-6479.
Generalmente, las organizaciones comunitarias o religiosas también ofrecen alimentos preparados o despensa sin costo a personas con pocos recursos, y se preparan para atender a los beneficiarios del SNAP que se quedaron sin sus cupones.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Conmoción en Mar del Plata: falleció un exdirigente de Aldosivi en un vuelco en la Ruta 2, en Lezama
- 2
El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita
- 3
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 4
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró