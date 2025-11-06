Comida gratis en Nueva York: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

Luego de que se confirmara la falta de pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), muchos bancos de alimentos en Estados Unidos, incluidos los de Nueva York, otorgarán comida y despensa sin costo en diferentes localidades, esto es todo lo que se debe saber al respecto.

Dónde repartirán alimentos sin costo en Nueva York en noviembre 2025

Aproximadamente 3 millones de neoyorquinos dependen del programa de asistencia nutricional y sufrirán de la falta de pago de sus beneficios debido al cierre gubernamental y a la falta de liberación de fondos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el gobierno de la entidad.

El gobierno de Nueva York entregará fondos estatales para la repartición de más de 16 millones de comidas en todo el estado (Health NY)

Como medida de emergencia, la mandataria de Nueva York, Kathy Hochul, destinará US$30 millones de fondos estatales para la repartición de más de 16 millones de comidas a la población más vulnerable.

A través del sitio web Health NY, los habitantes del estado encontrarán las direcciones de los bancos de alimentos más cercanos a su lugar de residencia, algunos de los disponibles en diferentes condados son:

FeedMore WNY

Foodlink, Inc.

Banco de Alimentos de Caridades Católicas del Sur del Estado

Banco de Alimentos del Centro de Nueva York

Banco Regional de Alimentos del Noreste de Nueva York

Feeding Westchester

Long Island Cares, Inc.

Island Harvest, LTD

Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York

City Harvest, Inc.

El sitio web Food Bank NYC también cuenta con un directorio para localizar bancos de alimentos en diferentes vecindarios de La Gran Manzana. Los comestibles y comidas calientes se otorgan a través de comedores sociales y despensas móviles en toda la ciudad de Nueva York y las locaciones se pueden encontrar a través del código ZIP.

Bancos de alimentos recibirán fondos estatales para cubrir la demanda por falta del SNAP (Facebook/Food Bank For New York City)

Otros estados de EE.UU. donde darán comidas y despensas gratis en noviembre de 2025

El cierre del gobierno federal llevó a diferentes entidades del país norteamericano a tomar medidas de emergencia para intentar cubrir la alta demanda que se espera en los diferentes bancos de alimentos de los lugares con mayores afectados por la falta del SNAP.

Algunos de los estados que anunciaron acciones al respecto, además de Nueva York, son:

California , que destinará unos US$80 millones a los bancos de alimentos y desplegará a miembros de la Guardia Nacional y a voluntarios con el Departamento de Servicios Sociales para la repartición de comida.

, que destinará unos a los bancos de alimentos y desplegará a miembros de la Guardia Nacional y a voluntarios con el Departamento de Servicios Sociales para la repartición de comida. Colorado , que solicitó la aprobación de US$10 millones de fondos para cubrir las repercusiones de la falta del programa de asistencia nutricional en sus habitantes.

, que solicitó la aprobación de de fondos para cubrir las repercusiones de la falta del en sus habitantes. Nuevo México , que busca acelerar la aprobación de US$8 millones de fondos para los bancos de alimentos .

, que busca acelerar la aprobación de de fondos para los . Minnesota, que anunció donaciones de US$4 millones a bancos de alimentos, para combatir el hambre y la pobreza durante noviembre de 2025.

Bancos de alimentos de EE.UU. entregan despensas y comidas calientes sin costo (Facebook/New York Food Banks)

Otras entidades, como Luisiana, New Hampshire, y Virginia, expresaron la desaprobación de la decisión de la USDA y del gobierno federal y declararon “estado de emergencia” en sus condados.

Cómo conseguir ayuda alimentaria en EE.UU.

Las personas que requieran de comida o de asistencia alimentaria deberán contactar a las agencias gubernamentales o privadas de su área. En casos de emergencia, se podrán comunicar al número telefónico 211, donde se les informará sobre los lugares más cercanos con alimentos gratis, según el gobierno estadounidense.

También existe la denominada Línea Nacional contra el Hambre, que ofrece atención de lunes a viernes de 8.00 hs a 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) en los números 1-877-842-6273 o 1-866-348-6479.

En EE.UU., organizaciones comunitarias o religiosas suelen entregar alimentos a los más necesitados (Facebook/New York Food Banks)

Generalmente, las organizaciones comunitarias o religiosas también ofrecen alimentos preparados o despensa sin costo a personas con pocos recursos, y se preparan para atender a los beneficiarios del SNAP que se quedaron sin sus cupones.