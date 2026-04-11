Cómo es el “nuyorican”, el español de los puertorriqueños en Nueva York

El concepto “nuyorican” define a los puertorriqueños que residen en la ciudad de Nueva York o a sus descendientes de segunda y tercera generación. La palabra mezcla los términos New York y Puerto Rican para identificar a una comunidad que habita entre dos culturas. Si bien inicialmente se utilizó de forma despectiva para señalar a quienes perdían el uso del español, el término se transformó en un estandarte de identidad propia en los barrios de la Gran Manzana.

Cómo se formó la identidad nuyorican en Nueva York y su impacto cultural

Esta cultura tiene su centro en barrios como el Spanish Harlem y Loisaida, la pronunciación nuyorican para el Lower East Side. Según los registros del Museo Tenement, la identidad se forjó bajo la tensión de ser ciudadanos estadounidenses por ley, pero tratados como extranjeros en la práctica.

El concepto “nuyorican” define a los puertorriqueños que residen en la ciudad de Nueva York (Foto: Freepik) Dmytro Sheremeta

A diferencia de otros grupos, los puertorriqueños no son inmigrantes en términos legales, sino migrantes con ciudadanía desde la Ley Jones-Shafroth de 1917.

La diferencia entre el puertorriqueño de la isla y el de Nueva York se manifiesta con fuerza en el lenguaje. El joven Señor Edison, conocido en redes sociales, explicó en un video viral que este grupo mantiene un acento neoyorquino marcado, incluso al hablar de sus raíces.

“No soy neoyorquino, pero soy puertorriqueño. Y todos hablan así con el acento neoyorquino”, señaló el creador de contenido sobre la forma en que la ciudad moldea el habla.

El tiktoker dio detalles sobre el término

Spanglish nuyorican: idioma, prejuicios y tensión cultural entre EE.UU. y Puerto Rico

Esta mezcla lingüística, a veces criticada por los puristas, es la base del “spanglish nuyorican”. El Museo Tenement destaca que el término comenzó como una forma de marcar a quienes perdieron contacto con sus raíces isleñas.

En el día a día, es común el uso de préstamos como “roofo” (techo) o variaciones gramaticales. Para el museo, la confusión identitaria es una carga: “Solo puedo imaginar la tensión y la confusión que supone para la identidad ser tratado como un extraño por la nación de la que se es ciudadano”, citó la entidad en su portal.

Esa fricción no solo ocurre en Estados Unidos, sino también en el vínculo con la isla. En un relato publicado en Medium, la autora Besanya Ayala recordó la advertencia de su madre antes de mudarse a la Gran Manzana. “Oye, ten cuidado con esos Nuyoricans. No son de la isla. No son como nosotros”, le dijo. Ayala describió esta dualidad como la convivencia de “dos culturas, dos historias, un solo pueblo”.

En el día a día, es común el uso de préstamos como “roofo” (techo) o variaciones gramaticales Reuters

Nuyorican Poets Café: historia, renovación y rol clave en la cultura latina en Nueva York

El establecimiento principal de este movimiento es el Nuyorican Poets Cafe, fundado en 1973 en el Lower East Side. De acuerdo con el sitio oficial de la institución, el espacio nació para presentar “obras innovadoras de literatura, música, teatro, performance y poesía slam”.

El poeta Allen Ginsberg lo describió en su momento como “el lugar más integrado del planeta”, según informó la entidad citada.

Actualmente, el Café atraviesa un proceso histórico de renovación. El 1 de noviembre de 2023, la institución cerró sus puertas para ejecutar un proyecto de 24 millones de dólares denominado “Nuyoricanstruction”.

Esta obra durará tres años y marca el inicio de sus próximos 50 años de historia. Mientras tanto, sus actividades continúan en diversos escenarios de la ciudad. “Nuestros micrófonos abiertos y programas educativos se llevan a cabo en diversos lugares del Lower East Side”, informó el organismo.

Fachada de Nuyorican Poets Cafe Nuyorican Poets Cafe

La identidad nuyorican se consolidó durante la “Gran Migración” de la década de 1950. En ese periodo, miles de boricuas se trasladaron a Nueva York atraídos por las oportunidades industriales y el auge de los viajes aéreos.

Personajes como Miguel Algarín Jr., Piri Thomas, Pedro Pietri, Miguel Piñero, Eddie Palmieri y Tito Puente lideraron la producción de poesía, literatura y música durante el apogeo del movimiento en las décadas de 1960 y 1970. Estos artistas utilizaron su obra para documentar la realidad de los barrios de Nueva York y la transición desde la isla, de acuerdo con los registros históricos de la organización citada.