Cómo son los inviernos en el estado de Nueva York y en sus principales ciudades

Nueva York registra inviernos fríos, cielos nublados y variaciones marcadas entre la ciudad y las regiones del interior. Las nevadas, influenciadas por factores geográficos como los Grandes Lagos, muestran grandes diferencias entre las ciudades del norte y las zonas costeras.

Cómo es la temporada invernal en las ciudades de Nueva York

Durante la temporada invernal, Syracuse registra una de las cifras más altas de caídas de nieve en Estados Unidos, con un promedio anual de 114,3 pulgadas (290,3 centímetros). Seguido a este se encuentran Buffalo y Rochester con 92 y 89,3 pulgadas respectivamente, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

La Gran Manzana tiene un promedio anual entre 25 pulgadas (63 centímetros) y 30 pulgadas (76 centímetros) Agencia AFP

La ciudad de Nueva York, por su parte, tiene un promedio anual entre 25 pulgadas (63 centímetros) y 30 pulgadas (76 centímetros) de nieve. Asimismo, las temperaturas oscilan entre los 49°F (9°C) y 32°F (0°C).

Cómo son las primaveras en el estado de Nueva York

La primavera en Nueva York es una estación de transición marcada por un aumento gradual de las temperaturas y la duración del día. De acuerdo con Weather Spark, en abril los promedios ascienden a los 60 °F (15.5 °C), y en mayo se consolida la temporada, con temperaturas que oscilan entre los 55 °F (11.5 °C) y los 71 °F (21.5 °C).

Una panorámica de Nueva York, en plena primavera ANGELA WEISS - AFP

En la ciudad de Nueva York, las temperaturas máximas diarias aumentan de 46 °F (7,7°C) a 75°F (23°C), rara vez superan los 86°F (30°C). La lluvia es constante, con promedios mensuales en NYC que se mantienen entre 3.5 y 3.7 pulgadas durante los tres meses de primavera.

Buffalo, por su parte, las temperaturas rondan entre los 37 °F (2,2°C) y 70 °F (21,1°C), según consignó Weather Spark. Las temperaturas mínimas diarias aumentan de 24 °F (-4,4°C) a 54 °F (12°2). Rara vez superan los 64 °F (17,7°C).

Cómo son los veranos en Nueva York

El verano en la ciudad de Nueva York se caracteriza por ser una temporada de calor, alta humedad y días prolongados. De acuerdo con Weather Spark, algunas ciudades como la ciudad de Nueva York, Albany y Buffalo contaban con temperaturas máximas promedios 85°F (29.4°C), según consignó Weather Spark.

La gente toma el sol en Central Park durante el verano Charly Triballeau - AFP

En las noches, las temperaturas en la Gran Manzana mínimas promedian los 71°F (21.6°C) en julio, mientras que Buffalo y Albany alcanzan hasta los 64°F (17.7°C) y 61°F (16°C).

Con respecto a la humedad, la ciudad de Nueva York es la región más húmeda, con picos de 12% en julio hasta 54 % a principios de agosto. En el interior de Albany, alcanzan un máximo del 35%.

Cómo son los otoños en Nueva York

Nueva York atraviesa otoños frescos y cambiantes, donde los paisajes se tiñen de tonos rojizos, anaranjados y dorados. Esta estación marca una transición progresiva hacia el invierno, con temperaturas que descienden de manera constante, lluvias moderadas y, en algunos casos, las primeras nevadas de la temporada.

Nueva York en otoño Freepik

El otoño en la ciudad de Nueva York se caracteriza por un cambio notorio en las temperaturas diarias. Durante septiembre, las máximas suelen rondar los 80°F (27°C), pero hacia finales de noviembre se ubican cerca de los 50°F (10°C), según datos de Weather Spark sobre el promedio de la última década.

En Albany, la capital estatal, el escenario es aún más frescas. Las temperaturas diurnas bajan de 78°F (26°C) a 43°F (6°C), con noches que pueden registrar valores como 18°F (−8°C) a medida que se aproxima el invierno.