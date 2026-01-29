Regresa la advertencia por ola de frío en Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en las próximas horas

Una nueva irrupción de aire ártico vuelve a poner en alerta a la ciudad de Nueva York y a gran parte del estado en el tramo final de la semana. Desde la noche del jueves y, especialmente, durante la madrugada y la mañana del viernes, se espera un marcado descenso de las temperaturas acompañado por vientos que intensificarán la sensación de frío extremo.

La ciudad de Nueva York, bajo advertencia por frío extremo

Desde el jueves por la noche, la ciudad de Nueva York ingresará en un período de frío inusual incluso para esta época del año.

incluso para esta época del año. De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, se trata de una nueva “inyección” de aire ártico que reforzará las condiciones gélidas ya presentes durante la semana.

El peligro principal durante la madrugada del viernes no será solo el termómetro, sino la sensación térmica provocada por vientos del norte que impedirán cualquier recuperación de calor en zonas expuestas SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Durante la madrugada del viernes, las temperaturas continuarán en caída y, aunque el cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, el frío no dará tregua.

Los meteorólogos señalan que el viento no disminuirá lo suficiente como para permitir un alivio nocturno, por lo que el impacto será mayor en zonas expuestas, especialmente durante las primeras horas del día.

Según el NWS, las advertencias por frío se activan en función de la sensación térmica y no solo del termómetro .

. En este caso, gran parte de la región metropolitana quedará bajo advertencia por valores que descenderán de forma sostenida durante la noche del jueves y la mañana del viernes.

Qué se espera del clima de Nueva York

Persistencia de aire ártico desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana.

Sensación térmica que caerá por debajo de los umbrales considerados peligrosos para exposiciones prolongadas.

Vientos del norte que impedirán una recuperación térmica durante la madrugada.

El NWS de Nueva York remarcó que, si bien algunos modelos tienden a exagerar los valores mínimos en áreas urbanas y costeras, el consenso indica que el frío será suficiente como para justificar las advertencias vigentes.

Además, anticipó que podrían ser necesarias nuevas alertas para la noche del viernes hacia el sábado si las condiciones se mantienen.

El contraste climático entre NYC y el resto del estado de Nueva York

Mientras la ciudad de Nueva York enfrentará un frío intenso pero relativamente estable, otras regiones del estado experimentarán condiciones aún más severas.

Las oficinas del NWS en Buffalo y Albany describieron un escenario más extremo, con temperaturas históricamente bajas, nieve persistente y sensaciones térmicas peligrosas durante varias noches consecutivas.

En el oeste de Nueva York, el NWS en Buffalo anticipa el momento más crudo del invierno, mientras que en Albany se esperan valores de sensación térmica que oscilarán entre -15°F y -30°F SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el NWS en Buffalo, desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes se espera el momento más crudo del episodio invernal.

La llegada de un frente frío reforzado hará que las temperaturas en niveles bajos de la atmósfera desciendan de forma abrupta.

En este contexto, la sensación térmica será uno de los factores más peligrosos. El organismo anticipó que los valores podrían ubicarse entre -20°F y -30°F (entre -29°C y -34°C) en sectores del norte del estado, con registros incluso más bajos en áreas rurales. Estas condiciones motivaron la emisión de advertencias por frío para toda la región desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.

Por su parte, la oficina del NWS en Albany describió un escenario igualmente severo para el este de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra.

Desde la noche del jueves, todas las subregiones quedarán bajo advertencia por frío extremo debido a valores de sensación térmica que oscilarán entre -15°F y -30°F (entre -26°C y -34°C).

En zonas de mayor altitud, como los Adirondacks, las temperaturas reales durante la madrugada del viernes podrían descender hasta -10°F a -15°F (entre -23°C y -26°C).

Aunque los vientos no serán excesivamente fuertes en todos los sectores, la circulación constante del aire impedirá que el frío se disipe, lo que mantendrá condiciones peligrosas durante toda la noche.

Los meteorólogos coinciden en que, si bien habrá una leve moderación hacia el domingo, las temperaturas seguirán muy por debajo de lo normal y el aire ártico mantendrá su dominio en la región TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

El frío en Nueva York se extenderá hacia el fin de semana

Tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del estado, el frío no desaparecerá rápidamente. Si bien se espera una leve moderación de las sensaciones térmicas hacia el fin de semana, las temperaturas seguirán por debajo de lo normal y el aire ártico continuará con su influencia en la región.

Los meteorólogos coinciden en que el período más crítico se concentrará entre la noche del jueves y la mañana del viernes, pero remarcan que las noches siguientes también podrían requerir nuevas advertencias.