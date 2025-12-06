Cuándo empieza el invierno en Nueva York: la fecha y hora exactas

El invierno en Nueva York comenzará el domingo 21 de diciembre del 2025 a las 10.03 hs (ET). Como ocurre cada año, esta fecha, identificada con el solsticio, se caracteriza por ser el día más corto, el que tiene menos horas de luz solar.

Qué es el solsticio de invierno y cuándo llega a Nueva York este 2025

El domingo 21 de diciembre llegará a la Gran Manzana el solsticio de invierno. Según The Old Farmer’s Almanac, se trata del inicio oficial del invierno astronómico (el meteorológico comienza unas tres semanas antes).

El solsticio de diciembre trae las estaciones astronómicas de invierno y verano, respectivamente, para los dos hemisferios del planeta Tierra Marca

Este fenómeno es el que marca el inicio de una nueva temporada en cada hemisferio, que experimentan su solsticio de invierno o verano de forma simultánea.

“A menudo pensamos en el solsticio de invierno como un evento que dura un día entero, pero en realidad dura solo un instante. Específicamente, es el momento exacto en que un hemisferio se inclina lo más lejos posible del Sol“, explica The Old Farmer’s Almanac.

El territorio neoyorquino lo vivirá a las 10.03 hs local. En términos meteorológicos, es posible que el día del solsticio sea el más frío del año, pero no necesariamente debe ocurrir de esa manera.

Invierno astronómico vs. meteorológico: las principales diferencias

El verdadero comienzo del invierno depende de dos definiciones, dado que existen el astronómico y el meteorológico.

Invierno astronómico: arranca específicamente en el solsticio de invierno y finaliza en el equinoccio de primavera. Se basa en la posición de la Tierra frente al Sol.

arranca específicamente en el solsticio de invierno y finaliza en el equinoccio de primavera. Se basa en la posición de la Tierra frente al Sol. Invierno meteorológico: comenzó el 1° de diciembre en el hemisferio norte y culmina el 28 o 29 de febrero. Se basa en el ciclo anual de la temperatura y los patrones climatológicos de la Tierra.

El almanaque toma como oficial al inicio del invierno astronómico en Estados Unidos

The Old Farmer’s Almanac toma el inicio del invierno astronómico como el oficial porque un almanaque se define tradicionalmente como un “calendario de los cielos”, lo que no significa que la definición meteorológica sea incorrecta.

Cómo estará el tiempo en Nueva York el 21 de diciembre de 2025

Según los pronósticos de AccuWeather, la temperatura en la Gran Manzana para el inicio del invierno -es decir, el 21 de diciembre- será de 37 grados Fahrenheit (3 grados Celsius) y la mínima de 28 grados Fahrenheit (-2 grados Celsius).

Además, se estima que el viento viaje a una velocidad de 8,1 millas por hora (13 kilómetros por hora), con ráfagas que pueden alcanzar las 22 millas por hora (35 kilómetros por hora). Hay un 10% de probabilidad de lluvia y un 0% de que haya tormentas eléctricas durante el día.

En tanto, el sol saldrá a las 7.17 hs y se pondrá a las 16.31 hs.

Se estiman bajas temperaturas para el inicio del invierno en Nueva York

Cuándo será el comienzo del invierno durante los próximos años en Nueva York

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno llegará en diferentes horarios desde 2025 hasta 2028.