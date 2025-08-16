Cuánto cuesta hacer el cambio del título de propiedad de un auto en Nueva York

Cuando se compra un auto usado es obligatorio realizar el cambio de título. Este trámite, que garantiza que el nuevo dueño del carro figure como titular legal ante las autoridades y pueda disponer del vehículo sin problemas, implica el pago de una serie de tarifas e impuestos que pueden variar según el estado y el tipo de transacción. ¿Cuánto cuesta hacerlo en Nueva York?

Cambio de título de un carro en Nueva York: tarifa base y costos adicionales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York establece una tarifa base de US$50 por la transferencia de propietario, cuando se compra, recibe o hereda un auto usado.

A esta cifra se le deben sumar otros gastos obligatorios como la inspección del vehículo y el pago de impuestos estatales y locales. El DMV requiere también que se realice una inspección del vehículo, que cuesta alrededor de US$10 -varía según el condado-.

La compra de un carro en Nueva York está sujeta al pago de un impuesto estatal del 4%, mientras que los condados aplican tributos adicionales que oscilan entre 0,7% y 3,5%.

Estos valores pueden variar levemente según la localidad y el tipo de vehículo, por lo que es importante consultar el monto específico antes de acudir a una oficina del DMV. Para ello, el organismo cuenta con una calculadora online de impuestos y tarifas.

Requisitos para transferir un título de propiedad de un carro en Nueva York

Para completar el traspaso de un título de carro, el DMV exige la presentación de varios documentos y formularios. Estos son:

Título del carro de Nueva York correctamente completado y firmado por el comprador en la sección correspondiente.

Formulario DTF-802: declaración de transacción.

Constancia de inspección vigente.

Comprobante del seguro del carro.

Declaración de divulgación de odómetro con el kilometraje exacto.

Formulario MV-82: solicitud del certificado del título.

Licencia de conducir emitida en Nueva York.

Factura de compra con marca, modelo, año, precio, fecha de la transacción y número VIN.

Comprobante de residencia en el estado.

Liberación de gravámenes si el vehículo se compró con crédito.

Aprobación del financiamiento si se compró mediante un préstamo.

Pago de todas las tasas e impuestos correspondientes.

Placas del vehículo anterior o solicitud de nuevas placas.

Es importante aclarar que el DMV no emite títulos para vehículos fabricados en 1972 o años anteriores, por lo que estos automóviles quedan fuera del procedimiento habitual.

No hacer el cambio de titularidad en el plazo establecido, puede derivar en multas y sanciones

Plazo para realizar el traspaso de título de un carro

El cambio de propietario y el registro del vehículo se realizan de manera conjunta. En Nueva York, el trámite debe completarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de inicio de vigencia del seguro.

Superar este plazo implica circular de forma ilegal, lo que puede derivar en multas y sanciones según la ley estatal.

Registro del vehículo en Nueva York

Además del cambio de título, el nuevo propietario debe registrar el carro. En Nueva York, el registro de un vehículo con seis cilindros cuesta aproximadamente US$32,50.

Si es la primera vez que se registra, se debe pagar un extra de US$50 dólares por el certificado de título y US$25 por las placas.