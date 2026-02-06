Cuánto cuesta y cuál es la historia detrás del abrigo que Zohran Mamdani hizo popular durante la ola de frío de Nueva York

Durante una de las tormentas más intensas del invierno boreal, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apareció ante la ciudadanía con un abrigo particular que rápidamente concentró atención pública. La prenda —marca Carhartt, personalizada— combinó diseño funcional, referencias institucionales y un mensaje político implícito.

De dónde salió el abrigo Carhartt que usó Zohran Mamdani en la tormenta

La chaqueta utilizada por el alcalde fue adquirida en Dave’s New York, una tienda ubicada en el barrio de Chelsea, en Manhattan, especializada desde hace décadas en ropa de trabajo y prendas resistentes. El modelo elegido pertenece a la línea Carhartt Full Swing, de color negro azabache, confeccionada en lona acolchada y diseñada para soportar bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

El alcalde Zohran Mamdani captó la atención pública al vestir una chaqueta Carhartt personalizada durante una tormenta invernal Facebook Mayor Zohran Kwame Mamdani

Según trascendió desde el entorno del alcalde, la elección se realizó con poco margen de tiempo, ante la inminencia de la tormenta. El objetivo era encontrar una prenda funcional, sin elementos ostentosos, que permitiera al mandatario cumplir con sus actividades al aire libre durante el operativo invernal.

“El alcalde espera trazar un nuevo rumbo. Creo que también consideró lógico hablar un lenguaje visual que resultara ligeramente nuevo”, dijo Noah Neary, asesor principal de la primera dama, Rama Duwaji, a The New York Times. “La primera dama es su asesora de confianza número uno en materia de aportaciones creativas y estaba satisfecha con el diseño”, agregó.

Una vez adquirido el abrigo, el equipo del alcalde decidió personalizarlo. Para ello recurrieron a Arena Embroidery, un taller ubicado en Brooklyn y dirigido por Rocco Arena desde 2018.

Su estilo busca renovar la imagen municipal con ropa de trabajo Instagram @arena_embroidery

Cómo es el abrigo del alcalde Mamdani y qué mensaje transmite

En el taller se realizaron los detalles que distinguieron la prenda de un abrigo comercial estándar:

En el frente derecho del pecho se incorporó el logotipo “The City of New York” , con una tipografía serif de estilo retro.

, con una tipografía serif de estilo retro. En la manga izquierda se bordó la palabra “Mayor ”, lo que identificó el cargo del funcionario sin recurrir a insignias formales.

”, lo que identificó el cargo del funcionario sin recurrir a insignias formales. Uno de los detalles menos visibles fue una frase cosida en el interior del cuello: “No problem too big. No task too small”. El lema proviene del discurso que Mamdani pronunció tras ganar las primarias demócratas y resume una idea central de su mensaje político.

“Es genial que las cosas que hemos hecho aquí hayan tocado a la ciudad de Nueva York a través de Zohran Mamdani, a muchas otras personas de la comunidad, a través del bordado, y eso es emocionante, es todo lo que puedes pedir cuando haces estas cosas”, dijo uno de los cogerentes de la tienda Arena Embroidery, Renzo Díaz, a Spectrum News.

La prenda, bordada por Arena Embroidery, incluye un logo retro de la ciudad y su lema político Instagram @arena_embroidery

Cuánto cuesta una chaqueta como la que usó Zohran Mamdani

“Se ha hablado mucho esta semana sobre el alcalde. Su chaqueta, probablemente la han visto, se ha vuelto viral“, dijo un representante de la tienda Dave’s New York en Instagram. “Lo bueno de esto es que Carhartt es una gran marca. Lo malo es que ese estilo ha sido descontinuado“, informó.

El modelo exacto utilizado por Zohran Mamdani ya no está disponible en el mercado. No obstante, la tienda donde fue adquirida informó que otros abrigos de características similares dentro de la línea Carhartt siguen accesibles en su sitio de compra en rangos variados de precios.

Modelos alternativos como el Carhartt Men’s Duck Bomber Jacket se comercializan en un rango aproximado de entre US$119,99 y US$129,99. Otras opciones destacadas por la tienda incluyen la Detroit Jacket y la Active Jacket, conocidas por su durabilidad y diseño funcional, con precios que oscilan entre US$129,99 y US$139,99.

Estas prendas comparten elementos como forro térmico, cuello de pana y estructuras pensadas para el uso diario en contextos laborales. La Detroit Jacket, en particular, es presentada como uno de los modelos más representativos de la marca, con un diseño corto a la cintura que facilita el uso en capas durante el invierno boreal.

“Es todo lo que puedes pedir en un abrigo de estilo simple, pero que resalta”, agregó el representante de la tienda.