Se agota en Estados Unidos el conjunto Nike que vestía Nicolás Maduro al ser capturado: cuánto cuesta el outfit viral

La detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses generó repercusiones políticas inmediatas, pero también produjo un efecto inesperado en el comercio electrónico. El conjunto deportivo que vestía el venezolano durante su captura se volvió tendencia en redes sociales y se agotó en pocas horas en tiendas online.

Nike Tech: el conjunto deportivo que uso Maduro al momento de su captura

El sábado 3 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, viralizó la fotografía de Maduro esposado camino al país norteamericano. Esa publicación se comenzó a viralizar en todas las redes sociales. Memes, comentarios y análisis se concentraron no solo en el hecho político, sino también en el atuendo que vestía.

La primera imagen de Maduro capturado lo mostró con los ojos vendados, los oídos tapados y con un conjunto deportivo de la marca Nike Truth Social/@realDonaldTrump

El exmandatario venezolano estaba vestido con un conjunto deportivo gris de la línea Nike Tech, una prenda que, hasta ese momento, formaba parte del catálogo habitual de la marca sin mayor notoriedad pública. Como resultado a la viralización de la foto, el conjunto se agotó rápidamente en la mayoría de los talles disponibles.

La propia marca Nike no realizó anuncios públicos vinculados al suceso. Sin embargo, en su sitio web oficial el producto comenzó a figurar como uno de los más buscados y luego pasó a estado de “sin stock” en varias regiones.

Cuánto cuesta el conjunto Nike Tech que usaba Maduro

De acuerdo con la información publicada en la tienda oficial de la marca, el conjunto completo tiene un valor aproximado de 260 dólares en el mercado estadounidense. La campera con capucha tiene un precio de referencia cercano a los US$140, mientras que el pantalón deportivo se comercializa en torno a los US$120.

El conjunto se ofrece en distintos colores, pero el gris, el mismo que vestía Maduro, fue el primero en agotarse. Otros tonos permanecieron disponibles durante más tiempo, aunque también registraron un aumento significativo en las ventas y actualmente se marcan varios de los talles como “sin stock”.

La prenda cuesta US$260 y ya aparece como agotada en la mayoría de sus talles para adultos Nike

Características técnicas del outfit viral de Nike

La línea Nike Tech se caracteriza por el uso de materiales diseñados para ofrecer abrigo sin aumentar el peso de la prenda. Según la descripción oficial, el conjunto está confeccionado con al menos un 50% de materiales sustentables, y combina poliéster reciclado y algodón orgánico.

La campera presenta un tejido fleece suave en ambas caras, un ajuste estándar pensado para el uso diario y detalles técnicos como bolsillos reforzados con cinta y cierres visibles. El diseño retoma un modelo clásico de la marca, adaptado a una estética urbana contemporánea.

La viralización de la vestimenta de Maduro

En plataformas como TikTok e Instagram, numerosos usuarios comentaron la vestimenta de Maduro, lo que generó un contenido humorístico y análisis estéticos. Frases irónicas y referencias a la moda urbana acompañaron la circulación de las imágenes y reforzó el interés por el producto.

El plantel de futbol de LaLiga de España, el Real Club Deportivo Mallorca, llegó a su estadio, antes del partido contra Girona, disputado el domingo 4 de enero, con el conjunto de Nike, debido a la viralización de la foto de Maduro. “Estamos en casa”, escribieron en Instagram, mientras en el video se ve a cada uno de los jugadores con la prenda completa y de color gris.

Estamos En Casa

De acuerdo con USA Today, el término “Nike Tech” registró un aumento notable en búsquedas digitales durante las horas posteriores a la publicación de la fotografía de Maduro capturado, difundida por Trump.

Lejos de tratarse de una estrategia publicitaria tradicional, la viralización respondió a la dinámica propia del entorno digital, donde los objetos asociados a eventos de alto impacto adquieren un valor simbólico inmediato. En este contexto, prendas de uso cotidiano pasaron a ocupar un lugar central en la conversación global.

Mientras el proceso judicial sigue su curso y la agenda internacional mantiene la atención sobre Venezuela, el episodio dejó una marca inesperada en el comercio electrónico.