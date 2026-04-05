Cuántos dólares gana una niñera en Nueva York en abril de 2026

El salario promedio de una niñera en la ciudad de Nueva York se ubica en los 22,78 dólares por hora en abril de 2026. El rango de remuneración oscila entre los US$17,11 y los US$30,15, según análisis consultados.

Cuál es el salario real de las niñeras en Nueva York

El pago de las niñeras puede llegar a ser de entre US$35.000 y US$67.000 anuales en Nueva York, informó la plataforma Payscale. Sin embargo, el monto puede variar de acuerdo con cada zona y horas extras.

Cuál es el salario de una niñera en Estados Unidos en abril de 2026 Freepik

A su vez, la experiencia y especialidad de cada trabajadora también influyen en el salario final. Por ejemplo:

Menos de un año de experiencia: su compensación total promedio (incluidas propinas, bonificaciones y pago de horas extras) es de US$17,11 por hora.

su compensación total promedio (incluidas propinas, bonificaciones y pago de horas extras) es de US$17,11 por hora. Entre uno y cuatro años de experiencia: su monto puede ser de US$19,50 por hora.

Por otro lado, el portal indica que el 85% de las niñeras no percibe ningún beneficio para la salud, mientras que el 15% restante posee un seguro o cobertura médica.

Según las capacidades de cada niñera, el salario por hora promedio también puede diferir:

Actividades para niños: perciben US$23 por hora

perciben US$23 por hora Educación infantil: cobran de US$21 a US$28 por hora

cobran de US$21 a US$28 por hora Limpieza: el monto es de US$22 por hora

Cómo puede hacer una niñera para aumentar su salario en Nueva York

De acuerdo con Payscale, es posible aumentar el salario de una niñera tanto en la ciudad de Nueva York como en todo el estado, y hay varias maneras de lograrlo.

Nivel educativo: obtener títulos superiores puede aumentar el potencial de ingresos y permitirle a la trabajadora optar a ascensos.

obtener títulos superiores puede aumentar el potencial de ingresos y permitirle a la trabajadora optar a ascensos. Experiencia en gestión: una niñera que supervisa a otras con menos experiencia puede incrementar sus posibilidades de ganar más.

Las niñeras con experiencia cobran más que las que solo tienen estudios de secundaria Freepik - Freepik

¿Qué tareas hace una niñera en EE.UU.?

Según Payscale, el trabajo de una niñera se basa en cuidar a los hijos de una persona en su hogar.

Debe ser una profesional altamente capacitada en el sector, en muchos casos con certificaciones en el cuidado de la primera infancia.

Entre sus principales tareas se destacan:

Trabajo en un domicilio particular para brindar cuidado infantil , supervisar a los niños y mantenerlos entretenidos bajo las normas familiares.

, supervisar a los niños y mantenerlos entretenidos bajo las normas familiares. Preparar las comidas de los niños , hacer compras de la familia y realizar tareas domésticas ligeras.

, hacer compras de la familia y realizar tareas domésticas ligeras. Garantizar la seguridad de los niños .

. Transportar a los niños desde y hacia la escuela, las citas para jugar y las actividades.

De cuánto es el salario mínimo a nivel general en Nueva York

Un comunicado del gobierno de Nueva York informó que, desde el 1.º de enero de 2026, el salario mínimo aumentó a US$17 por hora para todos los trabajadores de la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

En tanto, en el resto del estado, el monto ascendió a los US$16. Con respecto al año pasado, en ambos casos el incremento fue de US$0,50.