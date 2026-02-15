Cuidado en Nueva York: las denuncias por “grúas fantasma” se disparan un 140% y así es como estafan tras un choque

En cuestión de minutos, un vehículo puede quedar enganchado por una camioneta no autorizada conocida como “grúa fantasma”. En Nueva York, cada vez más conductores enfrentan esta escena tras un choque o una infracción. Un informe contabilizó por primera vez la magnitud del fenómeno.

Una investigación reveló un aumento de “grúas fantasma” en Nueva York

De acuerdo con el reporte de Gothamist, el aumento de unidades sin habilitación coincide con la reducción de camiones con licencia. Esa tendencia implica que, tras un accidente en cualquiera de los cinco distritos de la ciudad, existe la posibilidad de que se acerque un vehículo que no cuenta con autorización oficial para remolcar.

Los reportes por remolques ilegales casi se duplicaron entre 2020 y 2025, mientras que los reclamos por operadores sin licencia también aumentaron Freepick

Los datos del sistema 311 de la ciudad de Nueva York -la línea y plataforma oficial donde los residentes presentan denuncias y reclamos- muestran un aumento sostenido de quejas contra empresas de grúas, según el análisis realizado por el medio.

La categoría más significativa es la de remolques ilegales o no autorizados, que pasó de 182 reportes en 2020 a 435 en 2025. Por su parte, las denuncias vinculadas con operadores sin licencia pasaron de 42 a 47 en el mismo intervalo. Durante ese período:

Crecieron las denuncias por sobrecargos. En 2020 se registraron 13 casos, mientras que en 2025 la cifra se disparó a 309.

Las disputas de facturación aumentaron levemente de 152 a 156.

Los reclamos por exigencias de pago en efectivo pasaron de 77 a 181.

Los daños al vehículo incrementaron de 61 a 227.

En contraste, las grúas habilitadas deben exhibir un medallón metálico, datos completos de la compañía y un operador con licencia vigente Freepick

Cómo identificar una grúa ilegal o “fantasma” en Nueva York

El informe detalla diferencias específicas entre vehículos habilitados y no habilitados. Los camiones sin licencia suelen tener las siguientes características:

Carecen de las placas emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados ( DMV , por sus siglas en inglés) que los identifican como grúas. La matrícula oficial debe incluir la inscripción “Tow Truck” (camión de remolque en español) en letra pequeña. Algunas unidades no autorizadas utilizan placas comunes de pasajeros.

emitidas por el ( , por sus siglas en inglés) que los identifican como grúas. La (camión de remolque en español) en letra pequeña. Algunas unidades no autorizadas utilizan placas comunes de pasajeros. Son camionetas grandes, como GMC Denali o Chevy Silverado .

. Incorporan sistemas de elevación retráctiles que pueden guardarse en la caja trasera y desplegarse con solo presionar un botón.

Con frecuencia tampoco exhiben calcomanías con el nombre de la empresa, requisito exigido por ley, y presentan vidrios polarizados oscuros.

También crecieron los reclamos por pagos en efectivo obligatorios, daños a los vehículos y conflictos de facturación Freepick

En contraste, las unidades con licencia deben:

Portar un medallón metálico del lado del conductor.

Mostrar el nombre de la compañía, su dirección y un número telefónico.

Contar con un conductor que, a su vez, debe mantener una licencia de operador de grúa emitida por la ciudad.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) precisó que es ilegal que una empresa se presente en la escena de un choque y ofrezca remolcar el vehículo sin haber sido convocada por la policía.

La agencia insta a denunciar actividades de remolque sin licencia a través del 311 o en su sitio web. Asimismo, permite verificar si una compañía está habilitada mediante su página oficial.

Qué derechos tienen los conductores ante un remolque en NYC

El DCWP aconseja conservar copias de toda la documentación y de las comunicaciones con la empresa de remolque.

Si el incidente ocurre en una autopista de la ciudad, se debe llamar al 911 para que lo conecten con el operador autorizado para esa zona.

En caso de un accidente dentro de la metrópolis, el propietario tiene derecho a que el vehículo sea trasladado a cualquier ubicación dentro de los cinco distritos. Puede indicar que lo lleven al taller de su preferencia.

Si el automóvil es enganchado en un lote privado, el conductor debe aceptar una tarifa de liberación inmediata de US$62,50 para que el rodado sea soltado en el lugar. A su vez, señalan que las empresas de remolque deben aceptar al menos dos tarjetas de crédito principales como forma de pago.

Formularios que no estás obligado a firmar ante una grúa en NYC

El DCWP advirtió que algunos operadores pueden presentar formularios para autorizar reparaciones. Sin embargo, la agencia aclaró que no existe obligación de firmar ese documento para que el vehículo sea trasladado. También recomendó no firmar formularios en blanco.

Tampoco es obligatorio suscribir un “designated representative form” (formulario de representante designado), que convierte al operador en representante del propietario ante una compañía de seguros.