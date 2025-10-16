Debate de los candidatos por la alcaldía de Nueva York: hora y cómo verlo en vivo hoy

Este 16 de octubre se lleva a cabo el primer debate entre los candidatos por la alcaldía de Nueva York en el escenario del Rockefeller Center, lo que marca el inicio del tramo más decisivo de la campaña electoral. El evento promete ser uno de los más vistos de los últimos años por la relevancia de sus protagonistas y el clima político actual.

A qué hora es la transmisión y quiénes participan del debate

El evento inicia a las 19 hs (hora del Este). La transmisión estará a cargo de NBC 4 New York, Telemundo 47 y Politico, designadas por la NYC Campaign Finance Board. Asimismo, los espectadores podrán seguir el encuentro en vivo a través de WNBC-TV y WNJU-TV, así como mediante sus plataformas digitales y de streaming, como NBC 4 New York y Telemundo Noreste en Roku, Peacock, Samsung TV y otros dispositivos. Para garantizar la accesibilidad, la emisión contará con traducción al español, subtítulos y lenguaje de señas.

Sliwa, Mamdani y Cuomo se enfrentarán en el escenario del Rockefeller Center a partir de las 19 hs (hora del Este) Canva

Los tres candidatos que lograron cumplir los requisitos establecidos por la Junta de Finanzas de Campaña de la ciudad de Nueva York y se enfrentarán en este primer debate son Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. Para participar, debieron figurar en la boleta electoral y haber recaudado y/o gastado al menos 198 mil en sus campañas.

Cuándo es el segundo debate por la alcaldía de Nueva York

NYC Campaign Finance Board confirmó que el segundo debate oficial se celebra el miércoles 22 de octubre. El mismo será organizado por NY1, y contará con los mismos tres aspirantes.

Uno por uno: el perfil de los candidatos para la contienda

Zohran Mamdani, el candidato demócrata, es un legislador estatal de 33 años y el actual favorito, según sondeos recientes de Quinnipiac University, que le otorgan una ventaja de dos dígitos. Nacido en Uganda y criado en Nueva York, Mamdani se define como un socialista democrático y ha centrado su campaña en la reducción de los costos de vida en la ciudad.

Entre los objetivos de Mamdani, se encuentra la congelación en los precios del alquiler, el cuidado infantil gratuito e impuesto a las grandes corporaciones CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

“El costo de vida está aplastando a la gente trabajadora, pero Zohran cree que el gobierno puede reducir los costos y hacer la vida más fácil en nuestra ciudad”, detalla el sitio web de su campaña. “Utilizará todas las herramientas disponibles para reducir el alquiler, crear un transporte público de clase mundial y facilitar la crianza de una familia.

Andrew Cuomo, por su parte, buscará una nueva oportunidad política al competir como candidato independiente por la alcaldía. Su participación llega tras haber perdido la nominación demócrata en junio frente a Mamdani. A pesar de las controversias que rodearon su salida del gobierno estatal en 2021, el exgobernador mantiene una base de apoyo considerable en varios distritos de la ciudad.

Cuomo perdió las elecciones primarias demócratas por la alcaldía de Nueva York con un 43.6% de los votos Facebook Andrew Cuomo

El tercer participante es Curtis Sliwa, fundador del grupo Guardian Angels y candidato republicano. Sliwa regresa a la contienda después de haber sido derrotado por Eric Adams en las elecciones de 2021. Su decisión de volver a competir se dio a pesar de presiones internas que intentaron persuadirlo de abandonar la carrera para facilitar el camino a Cuomo frente a Mamdani.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA