Día de los Presidentes 2026: qué estará abierto y cerrado en Nueva York este 16 de febrero

El Día de los Presidentes, que surgió originalmente para conmemorar el cumpleaños de George Washington, el cual tiene lugar el tercer lunes de febrero en Estados Unidos. Al tratarse de un feriado federal, diversos servicios e instituciones públicas suspenderán actividades u operarán con horarios reducidos.

Qué estará abierto y cerrado en Nueva York durante el Día de los Presidentes

Durante esta jornada, que se celebrará este 16 de febrero, todas las entidades bancarias que operan en la Gran Manzana, entre ellas Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank y TD Bank, mantendrán sus sucursales cerradas. La medida también aplicará para el Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) que suspenderá todas sus actividades durante el día.

Los bancos de Nueva York permanecerán cerrados y solo estarán funcionando los cajeros (Instagram/@nyctourism)

Algunos bancos pequeños o locales podrían abrir con horario reducido o brindarán servicios únicamente a través de su portal en línea. En el caso de los cajeros automáticos, estos funcionarán de la forma regular, de la misma forma que las aplicaciones de banca electrónica y las transferencias desde las aplicaciones móviles.

Debido a que se trata de un feriado federal, todas las dependencias gubernamentales permanecerán cerradas hasta el próximo martes 17 de febrero. Esta medida incluye a las oficinas municipales, estatales y federales. Los tribunales federales no operarán, mientras que solo algunos tribunales estatales podrían ofrecer servicio.

Servicios que no estarán disponibles en Nueva York el 16 de febrero

Los ciudadanos deberán prever retrasos en la recepción y envío de correspondencia y paquetería, ya que las oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no ofrecerán atención ese día, informó la entidad en un comunicado oficial.

Las oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos no operarán el 16 de febrero (Instagram/@uspostalservice)

Tampoco habrá servicio de saneamiento, recolección de basura ni reciclaje. Los residentes que normalmente reciben el servicio los lunes, podrán colocar sus desechos en la acera esa misma noche para que sean recogidos a partir del martes 17 de febrero, de acuerdo con el Departamento de Saneamiento de Nueva York.

Los conductores deberán tomar en cuenta que se suspenderán las reglas de estacionamiento alterno, lo que significa que los conductores no recibirán multas por no mover sus vehículos ese día en específico. Los parquímetros sí estarán en funcionamiento, señaló el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés).

Transporte público de Nueva York tendrá horarios especiales

El metro de Nueva York ofrecerá servicio con horario de sábado y podría presentar algunos cambios debido a trabajos programados de mantenimiento y reparación, informó el Metropolitan Transportation Authority (MTA, por sus siglas en inglés).

El metro de Nueva York operará con horario de fin de semana (Instagram/@nycsubway)

El Ferry de Staten Island funcionará con horario de fin de semana, con salidas cada 30 minutos. Los autobuses locales y exprés del condado también tendrán un servicio reducido.

Para consultar horarios específicos se recomienda visitar la web de la MTA. Los usuarios podrán rastrear las unidades en tiempo real mediante las aplicaciones MYmta o MTA Bus Time. También podrán comunicarse con NYC Transit a través de WhatsApp para recibir asistencia las 24 horas o llamar al 511 para obtener información.

Nueva York suspenderán clases el Día de los Presidentes

Las escuelas públicas de Nueva York estarán cerradas durante el Día de los Presidentes. En ese mismo día comenzará el receso de invierno (Midwinter Recess), que se extenderá del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

Las escuelas públicas de Nueva York estarán cerradas por el Midwinter Recess (Instagram/@Snycschools)

Los estudiantes regresarán a clases hasta el lunes 23 de febrero, según el calendario oficial establecido por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que las escuelas privadas y católicas se rigen por calendarios distintos, por lo que cada institución determinará si habrá clases o no durante ese día.