Qué son y cómo aplicar a las cuentas Trump: el proceso para anotar a los niños ya está abierto

Los padres de familia podrán solicitar oficialmente la apertura de una "cuenta Trump" para sus hijos, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que busca fomentar el ahorro a largo plazo desde la infancia para los ciudadanos estadounidenses. Según estimaciones difundidas por la Casa Blanca, el fondo podría alcanzar hasta US$1,1 millones cuando el beneficiario cumpla 28 años, si se maximizan las aportaciones.

Qué son las cuentas Trump y quiénes son elegibles

Las cuentas Trump funcionan de manera similar a una Cuenta Individual de Jubilación (IRA), ya que el dinero crece con impuestos diferidos, permitiendo una acumulación progresiva de intereses con el tiempo, informó CNN.

Ya se puede inscribir a los niños en las cuentas Trump (trumpaccounts.gov)

Estas cuentas de inversión contemplan reglas específicas sobre contribuciones, retiros y usos permitidos. El dinero no puede retirarse hasta que el menor cumpla 18 años, y ofrece ventajas fiscales para ciudadanos estadounidenses menores de edad, según el sitio oficial.

Los niños elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 .

. Ser ciudadano de Estados Unidos .

. Contar con un número de Seguro Social válido.

válido. No haberse presentado previamente una elección de cuenta Trump en su nombre.

Los menores que califiquen podrán recibir una contribución piloto de US$1.000 por parte del gobierno federal, siempre que la cuenta sea abierta por un padre, madre o tutor legal autorizado, según el Internal Revenue Service (IRS).

El IRS aclara que el SSN debe ser “válido para trabajar” (por ejemplo, una tarjeta que diga “Not Valid for Employment” no cumple, y “Valid for Work Only with DHS Authorization” solo sirve mientras esa autorización esté vigente).

Cuándo y cómo anotar a los niños a las cuentas Trump

Para abrir una cuenta Trump, el padre o tutor debe completar el Formulario 4547 del IRS, el mismo documento que permite optar por la contribución inicial de US$1000.

Qué niños pueden aplicar para tener una cuenta Trump (trumpaccounts.gov)

Actualmente, la forma recomendada de envío es electrónicamente junto con la declaración anual de impuestos correspondiente al periodo 2025. Además, el portal oficial del programa informó que a partir del 5 de julio de 2026 se podrá crear la cuenta directamente en línea.

El formulario solicita:

Datos del padre o tutor: nombre completo, número de Seguro Social (o ITIN, si aplica) y fecha de nacimiento.

nombre completo, número de Seguro Social (o ITIN, si aplica) y fecha de nacimiento. Información de contacto: dirección, correo electrónico y teléfono.

dirección, correo electrónico y teléfono. Datos del menor: nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y parentesco.

nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y parentesco. Se pueden incluir hasta dos niños por solicitud; para más beneficiarios se requiere un formulario adicional.

En caso de que el padre sea extranjero residente o no residente y no cuente con número de Seguro Social, puede utilizar su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), según las instrucciones oficiales.

Cuándo depositan los 1000 dólares y cuándo se puede retirar el dinero de las cuentas Trump

El IRS informó que ninguna contribución piloto será depositada antes del 4 de julio de 2026, aunque el Departamento del Tesoro señaló que los pagos se realizarán tan pronto como sea posible después de esa fecha.

A los 18 años, los niños ya pueden retirar sus recursos de las cuentas Trump (trumpaccounts.gov)

Una vez que el beneficiario cumpla 18 años, podrá retirar los fondos libremente o mantenerlos invertidos para que continúen generando rendimiento.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que si los padres realizan aportaciones máximas permitidas durante los primeros años, el valor proyectado de la cuenta podría acercarse a US$1,1 millones cuando el titular cumpla 28 años, dependiendo del desempeño del mercado y del nivel de inversión sostenido.