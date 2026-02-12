Día de San Valentín: cuánto cuesta comprar rosas en Nueva York por DoorDash este 14 de febrero 2026

Por el Día de San Valentín, uno de los regalos más comunes que suelen presentarse en las parejas son las flores. En ese contexto, las rosas son las más elegidas en cada 14 de febrero. Para este año, los usuarios de DoorDash en Nueva York pueden comprarlas a través de la plataforma. La mayoría de las opciones presentan costos más bajos que el promedio estatal.

Día de San Valentín 2026: cuánto cuesta una docena de rosas en DoorDash en Nueva York

La oferta es amplia y puede variar según cada uno de los puestos y locales que vendan flores en suelo neoyorquino. Aunque siempre existe la posibilidad de comprar en la calle, las plataformas son otra opción.

La aplicación DoorDash ofrece reparto de flores en Nueva York

Para quienes quieran elegir dentro del catálogo virtual y recibir las flores en su casa, DoorDash es una de las opciones más populares. De manera general, la docena de rosas se puede comprar por US$75.

Ese precio se repite en los catálogos de 106 Flower Shop, 116 Flowers, Nature’s Blooms y Cupid’s Joy, opciones disponibles dentro de los comercios que trabajan con la plataforma de repartos.

Dentro de las posibilidades, quienes quieran optar por algo un poco más caro también pueden elegir lugares como Sahola Flowers. En ese caso, el valor más elevado se justifica por la presentación.

Por ejemplo, para el Día de San Valentín, el comercio presenta Romance-2-Go, un pedido que incluye media docena de rosas y una elaborada presentación con un papel en forma de corazón, por US$67.

Distintas tiendas de flores en Nueva York trabajan con DoorDash Charles Krupa - AP

En caso de querer consultar cada uno de los locales de flores de Nueva York que trabajan con DoorDash, se puede realizar la búsqueda dentro de la aplicación o consultar el sitio en línea.

Actualmente, la web muestra 106 opciones de lugares en los que se puede comprar. Sin embargo, al entrar a varias de ellas, se presenta una notificación que le indica al usuario que el local ya no trabaja con la plataforma, por lo que las posibilidades reales son menores.

Cuánto cuesta una docena de rosas en Nueva York en 2026

De acuerdo con un informe de FinanceBuzz que se actualiza anualmente, el Estado Imperial se encuentra en el octavo puesto de las jurisdicciones con valores más elevados para la docena de rosas.

Por encima de las opciones mencionadas dentro de DoorDash, el precio promedio de la docena de estas flores es de US$106,96. Este valor está por encima del promedio nacional, que en 2026 es de US$93,07.

Más allá de que presenta un valor accesible, la cifra en EE.UU. tuvo un marcado aumento en los últimos años. Al comparar con 2023, la suba para el 14 de febrero de 2026 fue de un 16%.

El ramo de rosas subió marcadamente de precio en EE.UU. durante los últimos años Freepick

Los 10 estados donde la docena de rosas es más cara en EE.UU.

Además del puesto de Nueva York y el promedio nacional, el mencionado informe enumeró cuáles son los diez estados que presentan los valores más elevados para adquirir una docena de estas flores. Estos fueron los datos: