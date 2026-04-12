Dónde entregan y reparten bolsas de comida gratis en Chicago esta semana del 13 al 19 de abril

En el área metropolitana de Chicago, en el estado de Illinois, distintas organizaciones benéficas realizan entregas y repartos de bolsas de comida gratis a los ciudadanos que atraviesan dificultades económicas. En la semana del 13 al 19 de abril, según el cronograma de cada grupo, las personas pueden acercarse a ubicaciones establecidas para recibir los alimentos.

Las organizaciones que entregan y reparten bolsas de comida gratis en Chicago

Entre los grupos benéficos que otorgan alimentos gratis para quienes los necesitan destacan organizaciones como Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities of the Archidiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.

Existen varios bancos de alimentos en Chicago que ofrecen comida gratis todo el año, y Greater Chicago Food Depository es una de las organizaciones más conocidas

Según su sitio web oficial, el Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo oficial que permite ubicar puntos de entrega de alimentos en tiempo real. Para encontrar espacios con este servicio comunitario, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial.

Escribir dirección o código postal.

Filtrar por día, distancia o tipo de programa.

Seleccionar despensas, comedores o distribuciones móviles.

Revisar requisitos adicionales, como identificación o servicios extra.

Direcciones y horarios de distribución de comida gratis en Chicago esta semana

Las Catholic Charities of the Archidiocese tienen entregas de alimentos pautadas para cada semana, por lo que las personas deben acercarse a buscar las bolsas en persona. Según su cronograma, del 13 al 19 de abril estarán en las siguientes ubicaciones:

Lunes 13 : Blessed Sacrament – 3745 S Paulina; St. Basil/Visitation – 843 W Garfield; St. Gall – 5511 S Sawyer; St. Sabina – 1120 W 79th; St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen; y en St. Vincent de Paul Society – 13145 S Houston.

: Blessed Sacrament – 3745 S Paulina; St. Basil/Visitation – 843 W Garfield; St. Gall – 5511 S Sawyer; St. Sabina – 1120 W 79th; St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen; y en St. Vincent de Paul Society – 13145 S Houston. Martes 14 : Casa Catalina – 4537 S Ashland; Mission of Our Lady of the Angels – 3814 W Iowa; St. Agatha – 3147 W Douglas; St. Aloysius – 2300 W Le Moyne; St. James – 2907 S Wabash; St. Moses the Black – 331 E 71st; St. Philip Neri / Our Lady of Peace – 2132 E 72nd; St. Pius V – 1919 S Ashland; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen.

: Casa Catalina – 4537 S Ashland; Mission of Our Lady of the Angels – 3814 W Iowa; St. Agatha – 3147 W Douglas; St. Aloysius – 2300 W Le Moyne; St. James – 2907 S Wabash; St. Moses the Black – 331 E 71st; St. Philip Neri / Our Lady of Peace – 2132 E 72nd; St. Pius V – 1919 S Ashland; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen. Miércoles 15 : Casa Catalina; St. Basil/Visitation – 843 W Garfield; St. Gall – 5511 S Sawyer; St. James – 2907 S Wabash; St. Martin de Porres – 5112 W Washington; St. Moses the Black – 331 E 71st; St. Sylvester – 2915 W Palmer; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen.

: Casa Catalina; St. Basil/Visitation – 843 W Garfield; St. Gall – 5511 S Sawyer; St. James – 2907 S Wabash; St. Martin de Porres – 5112 W Washington; St. Moses the Black – 331 E 71st; St. Sylvester – 2915 W Palmer; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen. Jueves 16 : Casa Catalina; St. James – 2907 S Wabash; St. Martin de Porres – 5112 W Washington; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen.

: Casa Catalina; St. James – 2907 S Wabash; St. Martin de Porres – 5112 W Washington; y en St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen. Viernes 17 : Immaculate Conception – 2745 W 44th; y en St. Sabina – 1120 W 79th.

: Immaculate Conception – 2745 W 44th; y en St. Sabina – 1120 W 79th. Sábado 18: Faith Feeds - 1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074; Immaculate Conception – 2745 W 44th; Our Lady of Fatima – 2751 W 38th Pl; Our Lady of Tepeyac – 3047 W Cermak; St. Bernadine - 7246 W. Harrison St, Forest Park, IL 60130; y en St. Teresa of Avila – 1950 N Kenmore.

Las personas pueden acercarse a las ubicaciones establecidas por las Catholic Charities of the Archidiocese de Chicago en la semana del 13 al 19 de abril Freepick

Otras opciones para recibir comida y bolsas de alimentos gratis en Chicago

La organización New Hope Community Food Pantry indica en su sitio web que las personas pueden obtener alimentos gratis una vez por mes al visitar el recinto ubicado en 6125 W. Foster Ave, Chicago, IL 60630. Para ese fin, deben seguir una regla que funciona de la siguiente manera:

Si el apellido empieza por A, B, C, D, E o F, la persona debe ir el primer martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por G, H, I, J, K o L, la persona debe ir el segundo martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por M, N, O, P, Q o R, la persona debe ir el tercer martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por S, T, U, V, W, X, Y o Z, la persona debe ir el cuarto martes del mes.

El pedido del alcalde de Chicago para que las familias visiten los centros de comida gratis

En el caso de The Friendship Center, las personas pueden acercarse a 2711 W. Lawrence Ave. Chicago, IL 60625 los siguientes días:

Lunes 13: de 12 a 16 hs.

Martes 14: de 15 a 19 hs.

Jueves 16: de 12 a 16 hs.

Viernes 17: de 12 a 16 hs.

Es importante aclarar que, de acuerdo con el sitio web de la organización, cada hogar tiene un límite de dos visitas al mes.