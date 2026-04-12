Dónde reparten comida gratis en Florida esta semana del 13 al 19 de abril

Para quienes necesiten ayuda alimentaria en Florida durante la semana del 13 al 19 de abril, hay distintas opciones de eventos de reparto de comidas gratis. Más allá de las diversas ubicaciones y características en particular de cada iniciativa, se puede elaborar un calendario con alternativas para cualquier residente que necesite los alimentos.

El calendario de Farm Share para reparto de alimentos del 13 al 19 de abril en Florida

La organización de los eventos se distribuye entre distintas organizaciones que llevan a cabo iniciativas para repartir asistencia alimentaria gratuita .

. En el caso de Farm Share, en su sitio web publica un calendario e identifica la región del Estado del Sol a la que corresponde cada evento.

Farm Share tiene el calendario de reparto de comida gratis en Florida para la semana del 13 al 19 de abril

Para esta semana, así es el cronograma:

14 de abril

9 hs: West Palm Beach - American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach.

15 de abril

9 hs: Miami - José Martí Park, 351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130.

16 de abril

9 hs: Miami - JL (Joe) y Enid W. Demps Park, 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170.

17 de abril

9 hs: Palatka - 1100 N 19th St, Palatka, FL 32177.

18 de abril

8 hs: DeLand - 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 .

- . 8 hs: Macclenny - 372 S 6th St, Macclenny, FL 32063 .

- . 9 hs: Sunrise - First Baptist Church, 6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313 .

- First Baptist Church, . 10 hs: Miami - True Church of Christ, 5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 .

- True Church of Christ, . 11.30 hs: Miami - Lotus House Women’s Shelter, 217 NW 15th St, Miami, FL 33136.

Por el momento, Farm Share no tiene eventos programados para Florida ni el 13 ni el 19 de abril.

Calendario de reparto de alimentos gratis de Feeding Tampa Bay en Florida

También mediante la web, Feeding Tampa Bay comparte un cronograma en el que detalla los eventos de entrega de alimentos en el Estado del Sol. Así es el calendario para esta semana:

13 de abril

De 9 a 11 hs: Hardee - Central Florida Health Care Wauchula, 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873.

14 de abril

De 9.30 a 12 hs : Hardee - Cutting Edge Ministries, Elm St., Zolfo Springs, FL 33890 .

: - Cutting Edge Ministries, . De 11 a 13 hs: Polk - Blessings and Hope Food Pantry, 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803.

15 de abril

7 a 8 hs : Hillsborough - Tampa Underground, 4310 N Nebraska Ave . Este horario es de atención para peatones.

: - Tampa Underground, . Este horario es de atención para peatones. 8.30 a 10.30 hs : Hillsborough - Tampa Underground. Habrá una fila de vehículos para recibir un comprobante en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 . Con ese documento, los beneficiarios se dirigirán a 4310 N Nebraska Ave para obtener el alimento .

: - Tampa Underground. Habrá una para recibir un comprobante en . Con ese documento, los beneficiarios se dirigirán a . 9 a 10.30 hs : Sumter - Lake Panasoffkee Methodist Church, 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538 .

: - Lake Panasoffkee Methodist Church, . 14 a 15.30 hs : Polk - House of Refuge, 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853 .

: - House of Refuge, . 16.30 a 18 hs: Polk - Crystal Lake Elementary, 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801.

16 de abril

9.30 a 11 hs: Highlands - Hands for Homeless, 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.

Feeding Tampa Bay también comparte su calendario de asistencia alimentaria gratuita en Florida para la semana del 13 al 19 de abril

17 de abril

8 a 10.30 hs : Pasco - Gulfview Grace Church, 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668 .

: - Gulfview Grace Church, . 12 a 13.30 hs : Pinellas - Mt. Zion Progressive Missionary Baptist, 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712 .

: - Mt. Zion Progressive Missionary Baptist, . 14 a 15.30 hs: Polk - Mulberry Community Service Center, 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860.

18 de abril

9 a 11 hs : Highlands - First United Methodist Church of Sebring, 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870 .

: - First United Methodist Church of Sebring, . 9 a 12 hs : Hillsborough - All People’s Community Park & Life Center, 6105 E Sligh Ave, Tampa, FL 33617 .

: - All People’s Community Park & Life Center, . 9.30 a 11 hs : Pinellas - Positive Impact, 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711 .

: - Positive Impact, . 9.30 a 11.30 hs: Hillsborough - Dover Advent Christian Church, 14202 Downing St., Dover, FL 33527.

El calendario de Feeding Tampa Bay indica que no hay reparto de alimentos programado para el domingo 19 de abril.

Números de teléfono de las organizaciones de Florida

Más allá del horario y ubicación, cada evento tiene sus características propias. Por ejemplo, algunos requieren un registro previo.

En ese sentido, se pueden consultar detalles mediante los números de atención telefónica de ambas organizaciones:

Farm Share | (305) 246-3276

| (305) 246-3276 Feeding Tampa Bay | (813) 254-1190