El aliado de Mamdani en Nueva York que escribió un libro sobre el fin de la policía y ahora se encargará de la seguridad

El ingreso de Alex Vitale al equipo de transición del alcalde electo Zohran Mamdani abrió un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad pública en Nueva York. Es que este académico designado por el alcalde electo de la Gran Manzana es conocido por impulsar la eliminación de diversas estructuras policiales.

Quién es Alex Vitale y qué plantea su libro sobre el fin de la policía

La figura de Vitale cobró notoriedad tras la publicación de The End of Policing, un trabajo editado en 2017 que se convirtió en referencia dentro de los movimientos que abogan por limitar o suprimir funciones policiales.

En su libro, Vitale sostiene que la policía no existe para asistir a la población, sino para ejecutar tareas que responden a lógicas de control social X: @avitale

En sus clases en Brooklyn College, donde se desempeña como profesor de sociología, analizó durante tres décadas el funcionamiento de las fuerzas del orden y sostuvo que la estructura estadounidense se construyó sobre bases discriminatorias que afectan de manera particular a comunidades afroamericanas y latinas. Según explicaron en Fox News, se posiciona como uno de los críticos más visibles de la Policía moderna y sus funciones.

Las críticas y cuestionamientos de Alex Vitale a la Policía

En su libro, Vitale explicó desde el comienzo que, a su criterio, la Policía no existe para asistir a la población, sino para ejecutar tareas que responden a lógicas de control social. Asimismo, defendió la eliminación del enfoque tradicional ante delitos relacionados con el consumo de narcóticos, la prostitución, la vigilancia fronteriza y la intervención en conflictos vinculados a adolescentes.

También cuestionó que los agentes intervengan contra pandillas y, en ese apartado, sostuvo que las unidades dedicadas a ese trabajo se apoyan en criterios raciales. Según sostuvo en, los jóvenes negros y latinos suelen ser etiquetados como pandilleros por reunirse entre amigos, mientras que grupos de blancos reciben una consideración distinta.

Una parte central del libro, según Fox News, abordó la vigilancia fronteriza. Vitale calificó esa práctica como racista y aseguró que se legitima mediante discursos xenófobos.

En otro capítulo, planteó que el poder de la Patrulla Fronteriza se amplió gracias a narrativas que describen a los migrantes como amenazas y no como vecinos o trabajadores que buscan un mejor destino. Además, señaló que ese tipo de control resulta inhumano en su aplicación cotidiana.

La obra de Vitale defiende la eliminación del enfoque policial tradicional ante delitos relacionados con el consumo de narcóticos, la prostitución, la vigilancia fronteriza y la intervención en conflictos relacionados con adolescentes nypdrecruit.com

Al avanzar sobre los programas de entrenamiento policial, Vitale argumentó que los cursos sobre sesgos implícitos no producen cambios porque, según él, el problema no radica en los prejuicios individuales de los agentes, sino en la estructura misma del sistema. Para ilustrarlo, indicó que instruir a un policía sobre sensibilidad racial equivale a pedirle a un soldado que actúe con delicadeza mientras ocupa un país extranjero.

El rol de Vitale en el equipo de transición de Mamdani en Nueva York

Mamdani incluyó a Vitale entre un grupo de 26 personas seleccionadas para la Comisión de Seguridad Comunitaria, un órgano clave dentro del período de transición. Su misión será ayudar a diseñar la estructura del gobierno entrante en temas de seguridad. New York Post describió al equipo como un conjunto heterogéneo compuesto por activistas, investigadores y exintegrantes de la Policía de Nueva York.

Vitale fue incluido en un grupo de 26 personas seleccionadas para la Comisión de Seguridad Comunitaria del alcalde electo Mamdani Archivo

La presencia del profesor Vitale provocó reacciones encontradas. Algunos seguidores del alcalde electo se mostraron sorprendidos, mientras que varios críticos interpretaron la designación como una señal de que la futura administración podría avanzar hacia políticas más hostiles a la Policía, según explicó New York Post.

De todas maneras, Mamdani generó un gesto de continuidad al confirmar que Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, seguiría en su cargo. Esa decisión, según el análisis de New York Post, amortiguó parcialmente el impacto de la incorporación de Vitale, aunque no disipó del todo las dudas sobre la orientación general del área de seguridad.