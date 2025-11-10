La promesa de campaña que Mamdani concretaría en Nueva York: impacta en la seguridad

Durante su campaña, Zohran Mamdani propuso la creación de una unidad que se encargará de intervenir en muchos incidentes que hoy están en manos del Departamento de Policía de Nueva York. Tras su victoria electoral, la ciudad se prepara para este cambio.

Mamdani creará el Departamento de Seguridad Comunitaria en Nueva York

Dentro de su plataforma de campaña, un documento explica la idea del equipo del alcalde electo. Concretamente, esta unidad se encargará de tomar muchas tareas que hoy le corresponden a la policía, con el objetivo de aliviar la carga de los agentes.

La nueva unidad propuesta por Mamdani le quitaría carga a la tarea de la Policía de Nueva York Mary Altaffer - AP

El Departamento de Seguridad Comunitaria de Nueva York estará conformado por expertos en salud mental. La propuesta es que intervengan en ciertos incidentes antes que los agentes policiales.

En ese sentido, los civiles que trabajen en esta división sugerida por Mamdani se encargarán de contener a individuos emocionalmente perturbados en la vía pública. De este modo, los primeros en responder ante reportes de comportamiento errático —como el de una persona sin hogar en el metro— serían especialistas del nuevo departamento, no agentes policiales.

“Muchos neoyorquinos tienen problemas de salud mental y, con poco acceso a redes de apoyo, sufren en estaciones del metro y en la calle”, diagnostica el documento de campaña de Mamdani. Por eso, el objetivo es “ofrecer soluciones reales” a la gente que lo necesite.

Mamdani propuso la creación del Departamento de Seguridad Comunitaria de Nueva York Heather Khalifa - FR172147 AP

Cómo se dividirá el Departamento de Seguridad Comunitaria de Nueva York

La nueva unidad propuesta por Mamdani para la ciudad de Nueva York cuenta con tres grandes divisiones. Según el organigrama publicado en la propuesta oficial, estará compuesta de la siguiente manera:

División de Seguridad Pública : integrada por la Oficina para la Prevención de la Violencia Armada, Oficina de Iniciativas Estratégicas, Oficina para la Prevención de los Crímenes de Odio y Oficina Contra la Violencia de Género.

: integrada por la Oficina para la Prevención de la Violencia Armada, Oficina de Iniciativas Estratégicas, Oficina para la Prevención de los Crímenes de Odio y Oficina Contra la Violencia de Género. División de Asistencia a las Víctimas y Reparación Comunitaria : contiene a la Oficina de Servicios para las Víctimas de Crímenes.

: contiene a la Oficina de Servicios para las Víctimas de Crímenes. División de Salud Mental de la Comunidad: tiene bajo su órbita a la Oficina de Salud Mental de la Comunidad.

Así es el organigrama de la unidad que propuso crear Mamdani en Nueva York Zohran for NYC

El Departamento de Seguridad Comunitaria de Nueva York le quitará carga a la policía

El nuevo alcalde sostiene que existen huecos en el sistema de prevención y contención actual, por lo que la policía termina a cargo de tareas que no le corresponden. “Confiamos en ellos para que se encarguen de nuestra debilitada red de seguridad social, lo que les impide realizar sus verdaderas funciones“, indica el documento.

En esa misma línea, el equipo de Mamdani señala que actualmente en Nueva York “solo el 39% de los crímenes se resuelve” y que los tiempos de respuesta aumentaron un 20% desde 2022.

En ese contexto, el Departamento de Seguridad Comunitaria tiene la intención de descomprimir las tareas policiales. Para eso, juntará profesionales especializados que tratarán con situaciones frecuentes.

La unidad contará con un presupuesto de US$1100 millones. De ese total, US$605 millones se utilizarán para transferir recursos y programas existentes a la nueva división, mientras que US$455 millones serán para “nuevas necesidades”.