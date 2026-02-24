El anuncio de Kathy Hochul en Nueva York que impacta en los conductores y propone regular el seguro de autos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, puso en el centro de la agenda estatal una problemática que afecta de lleno al bolsillo de millones de conductores: el costo del seguro automotor. Con una batería de propuestas que apuntan a combatir el fraude, limitar indemnizaciones consideradas excesivas y reforzar la transparencia del mercado, la mandataria busca reducir primas que hoy se ubican entre las más altas del país norteamericano.

Seguros en Nueva York: las primas entre las más altas de Estados Unidos

Según el comunicado oficial de la oficina de la gobernadora, los neoyorquinos pagan en promedio más de 4000 dólares anuales por el seguro de sus vehículos, una cifra que supera en casi US$1500 el promedio nacional. Ese sobrecosto está impulsado por una combinación de fraude, litigiosidad, vacíos legales y fallas en la aplicación de la ley.

Hochul presentó su plan para cambiar la realidad de los seguros

El mismo documento advierte que los accidentes armados —conocidos como “staged crashes”— y las maniobras fraudulentas asociadas pueden inflar las primas hasta en US$300 adicionales por año para cada conductor.

En 2023 se registraron 1729 siniestros simulados en el estado, lo que posicionó a Nueva York como el segundo con más incidentes de este tipo en el país norteamericano. Además, en 2025 las aseguradoras reportaron 43.811 casos sospechosos de fraude vinculados a seguros de vehículos ante el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglpes), frente a 24.238 en 2020, lo que representa un aumento del 80% en apenas cinco años.

El plan integral de Hochul contra el fraude

La estrategia presentada por la gobernadora contempla un enfoque de “todo el gobierno” para enfrentar las maniobras ilegales. Entre las medidas destacadas figura la reactivación de la Junta Estatal de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y del Fraude en Seguros, con el objetivo de fortalecer su capacidad investigativa y de persecución penal.

La nueva legislación permitirá a los fiscales buscar sanciones penales no solo contra los conductores, sino contra cualquier persona que organice un "staged crash" (accidente armado) Oficina de la gobernadora Hochul

Asimismo, se impulsará legislación para que los fiscales puedan solicitar sanciones penales contra cualquier persona que organice un accidente simulado, no solo contra quien conduzca el vehículo en el momento del choque. También se promoverá el trabajo conjunto con fiscales de distrito en todo el estado para desarticular redes organizadas que, según la oficina de Hochul, “roban a los neoyorquinos” mediante primas infladas.

El comunicado también subraya que se endurecerán los controles sobre proveedores médicos que participen en fraudes al avalar diagnósticos falsos que derivan en indemnizaciones millonarias. A su vez, se prevén acciones contra conductores que registran ilegalmente sus vehículos en otros estados para pagar menos cobertura, práctica que termina por encarecer el sistema para quienes cumplen la ley.

Cambios en indemnizaciones y responsabilidad dentro de Nueva York

Otra pieza clave del paquete apunta a limitar los daños económicos que pueden recibir quienes incurren en conductas ilícitas al momento del accidente. Actualmente, la normativa permite que incluso personas que cometen delitos —como conducir bajo efectos del alcohol o sin seguro— accedan a compensaciones por daños no económicos, tales como dolor y sufrimiento.

El plan de Hochul endurecerá los controles y sanciones sobre profesionales de la salud que avalen diagnósticos falsos para facilitar indemnizaciones millonarias Oficina de la gobernadora Hochul

La propuesta de Hochul busca establecer topes a esos cobros cuando el conductor esté involucrado en un comportamiento criminal, sea un automovilista sin seguro, haya sido condenado por conducción bajo influencia o esté cometiendo o huyendo de un delito grave.

En la misma línea, la gobernadora pretende modificar el estándar que permite que un conductor considerado “mayormente culpable” de un accidente cobre daños significativos. Nueva York se encuentra entre la minoría de estados que habilitan este esquema. Con la reforma, se limitaría la compensación si el demandante es principalmente responsable del siniestro, introduciendo un criterio de mayor responsabilidad individual.

Reforma de la responsabilidad conjunta y control de ganancias

El plan incluye una revisión del régimen de responsabilidad solidaria y conjunta. En la actualidad, en casos con múltiples demandados, cada uno puede ser obligado a pagar la totalidad de los daños no económicos si los otros no cumplen, sin importar su porcentaje de culpa.

La modificación alinearía a Nueva York con otros 28 estados, de modo que los demandados con menos del 50% de responsabilidad solo respondan por la porción de daño que efectivamente causaron.

La reforma propone establecer topes a las compensaciones por "dolor y sufrimiento" para conductores que, al momento del accidente, estén bajo los efectos del alcohol Oficina de la gobernadora Hochul

En paralelo, la gobernadora anunció que, si estas reformas reducen significativamente los costos de cobertura, instruirá al DFS a reexaminar la Ley de Exceso de Ganancias, vigente desde la década de 1970.

Esta norma funciona como un “interruptor” que obliga a las aseguradoras a devolver a los asegurados cualquier beneficio que supere determinado umbral. La intención, según el comunicado, es asegurar que los ahorros lleguen a los consumidores y no queden en manos de las compañías.