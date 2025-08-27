El guiño de Eric Adams a los ecuatorianos en Nueva York y el aporte de estos latinos a la ciudad: “Estamos orgullosos”

En un nuevo evento por la Herencia Ecuatoriana, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, destacó el rol de esta comunidad. Los datos muestran un fuerte crecimiento de esta población en Estados Unidos y, especialmente, en la ciudad neoyorquina.

Adams y el respaldo simbólico a la comunidad ecuatoriana

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde Adams destacó el aporte de los neoyorquinos ecuatorianos a la Gran Manzana, tanto por sus “tradiciones vibrantes” como por su “rica historia”. “¡Celebramos sus contribuciones, que contribuyen a hacer de Nueva York una ciudad más fuerte, más brillante y más unida! Estamos orgullosos de apoyar a los neoyorquinos ecuatorianos”, agregó.

Mientras tanto, en el evento, Adams fue presentado por el miembro del Consejo Municipal, Francisco Moya, estadounidense con raíces de este país sudamericano, quien le agradeció al mandatario por “abrirle las puertas de la ciudad a la comunidad de Ecuador”. “Este alcalde sabe que la población inmigrante merece los mismos recursos que el resto”, agregó.

En su discurso, Adams recordó: “Cuando me postulé para alcalde, fui a todas sus comunidades. Los visité, escuché sus historias, comprendí sus experiencias y llegué con una agenda clara”. El mandatario enfatizó la importancia del simbolismo en su gestión. “Ha habido 110 alcaldes, pero la colectividad ecuatoriana nunca fue invitada a Gracie Mansion hasta que llegó el alcalde número 110 al cargo”, señaló.

Además, destacó otro gesto histórico: “110 alcaldes, y su bandera nunca fue izada en Bowling Green cuando se izaban las banderas de otros países, pero sí fue izada cuando yo me convertí en alcalde de esta ciudad”. Adams también subrayó que viajó a Ecuador para aprender sobre su cultura, algo que ninguno de sus antecesores había hecho.

Nueva York, epicentro de la comunidad ecuatoriana

Según el Pew Research Center, en 2021 vivían 830 mil personas de este origen en Estados Unidos, lo que representa un crecimiento del 208% en dos décadas. Nueva York concentra al 35% de esa población, seguido por:

Nueva Jersey: 18%.

Florida: 10%.

California: 6%.

Connecticut: 4%.

El alcalde Adams vinculó este arraigo con la condición de ciudad santuario desde 1989: “Ahora son parte de ese sueño americano. Y es muy importante que, si son parte de este sueño americano, no estén únicamente afuera de Gracie Mansion, afuera del Ayuntamiento, mientras observan cómo otros disfrutan de la belleza y prosperidad de esta ciudad y este país. Esto también les pertenece a ustedes”.

El perfil sociodemográfico de los ecuatorianos en EE.UU.

El análisis indica que el 54% de los ecuatorianos en EE.UU. nació fuera del territorio norteamericano, de los cuales la mitad cuenta con ciudadanía estadounidense. Además, el 48% reside en Estados Unidos desde hace más de 20 años.

En educación, el 27% de los mayores de 25 años tiene título universitario, por encima del promedio hispano. Entre los nacidos en territorio estadounidense, la cifra llega al 43%.

En el plano económico, los ingresos personales anuales medianos se ubican en US$31.000, mientras que los trabajadores a tiempo completo perciben un promedio de US$44.800. Además, solo el 13% vive bajo la línea de pobreza, lo que refleja una integración progresiva en el mercado laboral.

Adams a los ecuatorianos: “Yo soy ustedes, no soy especial”

En un tramo personal de su discurso ante los presentes, Adams compartió: “Yo crecí en South Jamaica, Queens. Tengo una discapacidad de aprendizaje. Vivíamos al borde de la indigencia cada noche".

“Pero solo en Estados Unidos y en Nueva York se puede pasar de ser disléxico, de trabajar en la sala de correo, de ser lavaplatos, de ser empleado, de cualquier lugar y llegar hasta aquí”, agregó.

El alcalde transmitió un mensaje de unidad: “No hay nada diferente entre quiénes son ustedes y quién soy yo. Somos iguales. Somos gente trabajadora, temerosa de Dios, amorosa, bondadosa”.

Y también instó a generar alianzas con otras comunidades: “Acérquense a la comunidad china, a la bengalí, a la caribeña, a la haitiana. Construyan esta coalición de personas que aman esta ciudad y este país”.

Además, Adams dio una pequeña reflexión electoral: “Todos me preguntan: ¿Qué va a pasar en la próxima elección? ¿Vas a ganar o vas a perder? No tengo tiempo para preocuparme por lo que sucederá el próximo año cuando estoy disfrutando lo que sucede este año“.