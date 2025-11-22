En Nueva York: el icónico restaurante de Brooklyn que se prepara para servir su última comida el 30 de noviembre

El restaurante Colonie de Brooklyn, Nueva York, anunció que el 30 de noviembre de 2025 servirá su última comida y cerrará sus puertas. El lugar se despidió de sus clientes, y los invitó a participar de un evento especial que realizarán para dar su último adiós.

Colonie, el restaurante de Brooklyn que cierra sus puertas

En un comunicado que publicaron en Instagram, los administradores de Colonie les hablaron a sus clientes de una forma emotiva.

“Después de 15 años increíbles en este lugar, cerraremos nuestras puertas el 30 de noviembre. Nos entristece mucho irnos después de una trayectoria tan épica, pero nuestros corazones están llenos de gratitud al reflexionar sobre este increíble viaje”, escribieron.

Colonie se despidió de sus clientes en Instagram Colonie

En ese sentido, la sucursal invitó a los comensales a que se acerquen para disfrutar de sus últimos platos juntos. “Esperamos que puedan visitarnos para despedirnos un poco mientras cerramos este capítulo”, agregaron.

En nombre del equipo que conforma al restaurante, decidieron darle las gracias a todos los que pasaron por sus cocinas, pero especialmente a la comunidad que supo apoyarlos cada año.

El local, ubicado en Brooklyn Heights, se consolidó como un referente gastronómico de la zona, conocido por su cocina neoyorquina moderna y el uso de ingredientes de origen local, informó WhatNow.

El restaurante abrió sus puertas en 2011, en un tramo arbolado de Atlantic Avenue, cerca del East River.

Parte del equipo de cocina de Colonie Instagram Colonie

Colonie invita a sus clientes a que participen de su último evento en Brooklyn

Para despedirse a lo grande, el restaurante invitó a los clientes a participar de la “cena especial” que realizarán el jueves 27 de noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias. Este evento será el último de la marca y esperan que esté a la altura de las circunstancias.

El local lanzará un menú con un precio fijo de 120 dólares por persona, que constará de tres alternativas para que los clientes elijan a su gusto.

Opción 1: un paté de champiñones con crostini, una ensalada de cosecha y dátiles medjool.

un paté de champiñones con crostini, una ensalada de cosecha y dátiles medjool. Opción 2 : un campanelle, pato glaseado con jarabe de arce y un bisonte striploin.

: un campanelle, pato glaseado con jarabe de arce y un bisonte striploin. Opción 3: un pastel de manzanas con especias, un pastel de dátiles pegajoso y un sorbete de pera.

Colonie invitó a sus clientes a que participen de su último evento por el Día de Acción de Gracias Instagram Colonie

“Qué recuerdos”: los clientes de Colonie en Brooklyn se sumaron a la despedida

Muchos usuarios dejaron su comentario en la carta de despedida que publicó Colonie en Instagram y se sumaron a la nostalgia por los años compartidos en el local. “Qué recuerdos tan increíbles allí. Lo mejor para todos ustedes”, dijo uno.

Otra persona escribió: “El mejor restaurante del mundo. Siempre mi mejor recomendación para cualquiera que me visite... el paté de hongos, los huevos turcos... ¡Todavía puedo saborearlos y me mudé de NY hace 6 años! Gracias por ser increíbles“.

Así se ve la fachada de Colonie, el restaurante de Brooklyn que servirá su último plato el 30 de noviembre colonie

Algunos también expresaron su lamento por la decisión, que los tomó por sorpresa. “Muy triste por esta noticia. Colonie significaba mucho para mi estancia en Nueva York, y trabajé con/administré a gente increíble allí. ¡Qué institución! ¡Qué recuerdos! Los amo a todos. Todos. Gracias. Gracias“, reflexionó otro usuario.