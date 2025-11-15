Thanksgiving 2025 en Nueva York: los restaurantes que sí estarán abiertos el jueves 27 de noviembre

Mientras las familias de todo Estados Unidos se preparan para el pavo y el puré de papas, Nueva York ofrece una alternativa: celebrar Thanksgiving en alguno de los restaurantes que abrirán con propuestas exclusivas. Desde hoteles históricos hasta locales de autor, la ciudad reúne opciones para todos los gustos y presupuestos.

¿Dónde cenar en Thanksgiving en Nueva York?

El Día de Acción de Gracias en Nueva York no se limita al ámbito doméstico. Según una guía publicada por The New York Times, 11 restaurantes de distintos barrios ofrecerán menús especiales que reinterpretan la tradición con estilos variados, desde el lujo clásico hasta la cocina vegana o con influencias internacionales.

Los restaurantes neoyorquinos reimaginan el pavo y las guarniciones familiares con estilos que van del lujo clásico a la cocina vegana

Para quienes buscan una experiencia clásica, algunos de los comedores más reconocidos de la ciudad mantienen la esencia del pavo y las guarniciones familiares.

En el Waldorf Astoria , Lex Yard combina elegancia y tradición con un menú diseñado por el chef Michael Anthony. Ofrece ostras, una versión renovada de la ensalada Waldorf, pavo asado o confitado, halibut o costillas, servidos con guarniciones al centro y postre incluido. El precio es de US$225 por persona . El r estaurante se encuentra en 550 Lexington Avenue, en la altura de la calle 50 .

En Brooklyn, Gage & Tollner recrea el ambiente de la Edad Dorada en su salón principal. El menú familiar incluye panecillos, sopa de coliflor, pavo con relleno de pan de maíz, opciones vegetarianas y postre. El precio es de US$135 por persona. Está ubicado en 372 Fulton Street, esquina con Smith Street, en Downtown Brooklyn.

Algunos chefs reinterpretan el Día de Acción de Gracias con sabores internacionales Google Maps

Algunos restaurantes reinterpretan el espíritu de Thanksgiving con sabores de otras tradiciones.

En The Standard East Village , el chef Maycoll Calderón presenta en Cuna una propuesta mexicana con sopa de calabaza, tostada de carnitas, pavo con mole negro o róbalo con pipián, además de torta tres leches. El menú cuesta US$75 . Se encuentra en 25 Cooper Square, cerca de la Sexta Avenida .

En Tamarind Tribeca, el pavo se cocina en horno tandoor. El menú a la carta ofrece pechuga en salsa de manteca, pierna de cordero o tofu Chettinad, con precios que van de US$28 a US$44. Está en 99 Hudson Street, a la altura de Laight Street.

Para los amantes del ahumado, Morgan's Brooklyn Barbecue propone pavo y alitas ahumadas con guarniciones y tartas en un entorno rústico con mesas al aire libre. Los precios van de US$24 a US$31. Se encuentra en 267 Flatbush Avenue, entre Prospect Heights y St. Marks Avenue.

Más allá del Midtown, algunos locales ofrecen versiones con sabor local y raíces del sur estadounidense.

En Harlem, Melba’s combina el alma sureña con el espíritu neoyorquino. Su menú de tres tiempos incluye pavo, verduras Lowcountry , batatas y un vol-au-vent vegetal. Cuesta US$69 por persona . Está en 300 West 114th Street.

En Williamsburg, Francie reemplaza el pavo por un crown roast de pato para compartir entre dos y seis comensales. Se acompaña con relleno de castañas, coles de Bruselas, puré y mostarda de arándano. El precio es de US$158. Se encuentra en 136 Broadway, en Brooklyn.

Las opciones de cenas de Thanksgiving con vino y alta cocina

Quienes buscan una experiencia más sofisticada encontrarán opciones centradas en el maridaje y la alta gastronomía.

Keuka Kafe , con sedes en Queens y Manhattan, destaca por su carta de vinos del estado de Nueva York. El cabernet franc de Wagner acompaña un menú de cuatro tiempos, a US$65 en Queens y US$75 en Manhattan. El local de Queens está en 112-04 Queens Boulevard, en Forest Hills, y el de Manhattan, en 435 East 86th Street.

En Café Carmellini, el chef Andrew Carmellini ofrece una cena refinada con sopa de alcaucil de Jerusalén, foie gras con higos, pavo o apionabo en croûte y un carrito de postres. El precio es de US$195 por persona. Está ubicado en 250 Fifth Avenue, cerca de la calle 28.

Los restaurantes kosher y vegetarianos

A su vez, hay propuestas adaptadas a dietas específicas, sin perder el espíritu festivo.