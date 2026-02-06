Mamdani lo anunció: el programa gratuito de cuidado infantil al que miles podrán acceder y vence en febrero 2026

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció la apertura del plazo para un programa gratuito de cuidado infantil. El gobierno aceptará peticiones hasta el 27 de febrero de 2026 para la iniciativa que otorga atención adaptada a las necesidades culturales y lingüísticas de las familias de toda la ciudad. Hasta el momento, ya se presentaron 50.000 solicitudes.

Programa gratuito de cuidado infantil en Nueva York: cómo inscribirse antes de febrero de 2026

El pasado 14 de enero, bajo las órdenes de Mamdani, el gobierno de Nueva York abrió el plazo de solicitudes, que permanecerá vigente hasta el 27 de febrero. Como no se aceptan por orden de llegada, las familias pueden presentar su petición en cualquier momento hasta la fecha límite.

El programa gratuito de cuidado infantil ofrece atención a las familias con niños de tres y cuatro años en Nueva York @NYCMayor

La iniciativa ofrece dos modalidades:

3-K : educación gratuita a tiempo completo para niños de tres años .

: educación gratuita a tiempo completo para . Pre-K: educación gratuita para niños de cuatro años antes de ingresar al jardín.

De acuerdo con el comunicado de prensa publicado por la oficina del alcalde, cualquier familia que solicite antes de la fecha límite recibirá una oferta.

“Ya sea en TaxiTV, LinkNYC o en su vecindario, mi administración trabajará incansablemente para asegurar que los neoyorquinos sepan que su gobierno está aquí para servirles. Así que, si tiene un hijo que cumple tres o cuatro años este año, puede solicitarlo visitando myschools.nyc, llamando al 718-935-2009 o visitando uno de nuestros 13 Centros de Bienvenida Familiar”, indicó Mamdani en el texto.

A finales de enero, el gobierno de la ciudad resaltó que más de 50.000 familias solicitaron acceso a los programas 3-K y Pre-K desde que se abrió el plazo.

Cómo inscribirse al programa gratuito de cuidado infantil de Mamdani en Nueva York

Todas las familias con niños de tres o cuatro años pueden acceder al sitio web myschools.nyc para presentar su solicitud. En primer lugar, es necesario crear una cuenta en la plataforma. Para esto, deberá:

Ingresar los datos pertinentes , como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer click en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres).

, como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer click en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres). Hacer click en el enlace de verificación que llegará a la dirección de correo electrónico que el peticionario ingresó.

que el peticionario ingresó. Completar la sección Información del padre/tutor (número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”.

(número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”. Adjuntar la información del niño al seleccionar “Agregar un niño” en el panel de control.

Para presentar sus solicitudes para el programa de cuidado infantil anunciado por Mamdani, las familias tienen que crear una cuenta en línea Freepik

Después de agregar a su hijo a su cuenta, el solicitante verá una lista de opciones elegibles junto a su nombre. Si la solicitud está disponible, puede enviarla.

Las familias también tienen la opción de recibir apoyo con sus peticiones al marcar el 718-935-2009 o visitar uno de los 13 Centros de Bienvenida Familiar, distribuidos en los cinco distritos.

Estos recintos abren de lunes a jueves, de 8 a 17 hs (hora local), y los viernes, de 8 a 15 hs. Además, los solicitantes pueden llamar al número mencionado de 8 a 18 hs, de lunes a viernes.

2-Care: el plan estatal de Hochul y Mamdani para ampliar el cuidado infantil

Otra iniciativa resonante en el área de la Gran Manzana corresponde a 2-Care. Este programa se centrará el primer año en las zonas de alta necesidad seleccionadas por la administración Mamdani y se ampliará para atender a todas las familias interesadas de la ciudad para el cuarto año.

El objetivo es brindar cuidado infantil asequible y universal a niños menores de cinco años en todo el estado, con lo que apunta a beneficiar a más de 100 mil jóvenes.

Mamdani trabajó junto a Hochul para lanzar el programa 2-Care en la ciudad de Nueva York @NYCMayor

Según informó la oficina de Mamdani en un comunicado, la administración de la gobernadora Kathy Hochul financiará plazas adicionales para lograr la universalidad y también se encargará de aumentar el dinero destinado a los cupos existentes.

Con esta acción, elevará la financiación hasta el monto mayor entre 10.000 dólares o la ayuda básica actual seleccionada por el distrito escolar correspondiente por alumno.