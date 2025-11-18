El operativo masivo de la Border Patrol contra inmigrantes en Nueva York: solo revisaban licencias de conducir

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lideró un operativo masivo en Nueva York, denominado “Operation Bear Cave”, en el que solicitaron licencias comerciales a los migrantes interceptados. Los agentes arrestaron a más de 30 personas.

Cómo fue la “Operation Bear Cave” de la CBP en Nueva York

Agentes de la Border Patrol detuvieron a 37 migrantes en Nueva York, de los cuales 30 presentaron licencias de conducir de vehículos comerciales emitidas también por otros estados. El operativo se desarrolló durante un fin de semana en la Interestatal 90, que se ubica al oeste del territorio.

Las intervenciones se llevaron a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre de 2025, en más de 10 ubicaciones distintas a lo largo de la autopista, en su tramo occidental. La investigación contó con oficiales de la CBP de Buffalo, así como de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y de Operaciones de Detención y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Este sector abarca la seguridad fronteriza en los puertos de entrada de Nueva York y de Pensilvania, con más de 540 kilómetros de mar.

De qué estados eran las licencias de los migrantes que detuvo la CBP en Nueva York

En el operativo, los agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron que 30 de los 37 migrantes detenidos poseían licencias de conducir válidas y emitidas por nueve estados, entre los que figuraron:

California

Florida

Illinois

Indiana

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Los otros siete extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos fueron detenidos, aunque no condujeron ningún vehículo, pero tampoco portaban esa documentación. Todos los implicados en el operativo fueron procesados y se encuentran bajo custodia del ICE con objetivos de deportación de ese país.

El comunicado de la CBP sobre la “Operation Bear Cave” en Nueva York

El jefe interno de la Patrulla de Caminos del sector Buffalo, James D’Amato, indicó en el comunicado oficial que existiría una “alarmante tendencia de inmigrantes indocumentados que operan vehículos comerciales en Estados Unidos” y que esta situación plantearía “serias preocupaciones de seguridad” en ese país.

Nueva York permite solicitar una licencia de conducir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) sin tener en cuenta la situación migratoria de los peticionarios, así como el territorio acepta permisos de manejo emitidos por otros estados de Estados Unidos.

(Archivo) La licencia de manejo en Nueva York se puede solicitar independientemente de la situación migratoria Unsplash

En ese sentido, el funcionario de la agencia federal apuntó: “Los conductores que no dominan el inglés o que tienen poca o ninguna capacidad para hablarlo o leerlo representan un grave riesgo en nuestras carreteras, especialmente al operar vehículos grandes que requieren de alto nivel de habilidad y conocimiento de las normas de tránsito".

Para concluir el mensaje, D’Amato señaló a esa comunidad y cerró: “Los frecuentes accidentes graves en todo el país que involucran a estos conductores ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de reforzar la vigilancia y la aplicación de la ley para proteger la seguridad pública”.