Kathy Hochul se une a la lista de millonarios de Nueva York mientras enfrenta debates fiscales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está en el centro de un escrutinio público debido a las recientes revelaciones de un incremento de sus ingresos durante el 2025. Según los reportes, junto con su esposo obtuvieron más de 1,8 millones de dólares el año pasado. La información salió a la luz mientras su principal rival en las elecciones de este año aún no publicó sus registros.

Cuánto gana Hochul: ingresos, patrimonio y declaración fiscal en Nueva York

Los registros oficiales muestran que Hochul y su esposo obtuvieron ingresos por más de US$1,86 millones el año pasado, casi un 25% más que los US$1,5 millones de 2024. La pareja, que declaró un inmueble en Buffalo como su vivienda principal, afirmó haber residido el año pasado 12 meses en los cinco distritos de la ciudad, lo que implica que tributen bajo la tasa combinada de impuestos sobre la renta estatales y locales de la ciudad, informó NY1.

Kathy Hochul declaró más de US$1,8 millones junto con los ingresos de su esposo, quien percibió la mayor parte del dinero Archivo

Los documentos revelados señalan también que la mayor parte del dinero que obtuvo la pareja procede del sueldo de William Hochul. El abogado percibía un salario anual de US$1,3 millones en la firma Davis, Polk and Wardwell.

Además, recibió un pago diferido de US$102.960 de su antiguo trabajo en la empresa hotelera Delaware North, y obtuvo una pensión de poco más de US$48.000.

Por su parte, Hochul percibió US$250 mil, lo que la sitúa como la gobernadora mejor pagada del país norteamericano.

Cuánto pagó en impuestos Kathy Hochul: cifras federales, estatales y locales

En el transcurso del año pasado, la pareja desembolsó US$592 mil en impuestos federales, junto con US$117 mil al estado de Nueva York y US$66.000 a la ciudad.

Según las fuentes, Hochul y su esposo donaron poco más de US$78.000 a organizaciones benéficas, entre las que figuran Planned Parenthood, las Hermanas Franciscanas de San José, Covenant House y la Misión de la Ciudad de Schenectady.

La gobernadora Kathy Hochul y su esposo pagaron US$592 mil en impuestos federales, además de US$117.000 al estado y 66.000 a la ciudad @GovKathyHochul

Entre las inversiones de la pareja se tienen registros de un fondo fiduciario creado por la difunta madre de la gobernadora.

También dirigieron dinero a negocios en países extranjeros, entre ellos Toronto Dominion Bank en Canadá, Johnson Controls International en Irlanda, Ferrari MV en los Países Bajos y AstraZeneca en el Reino Unido.

A su vez, un portavoz de la oficina de Hochul adelantó que el 15 de mayo se darían a conocer más detalles sobre sus inversiones en un documento que se presentará ante el comité de ética estatal.

Elecciones en Nueva York: ingresos de Hochul y la falta de declaraciones de su rival

La revelación detallada de los ingresos, inversiones y pago de impuestos de Hochul y su pareja surge en medio del debate fiscal de cara a las elecciones de este año.

Mientras que Hochul dio a conocer el salario que percibió junto al sueldo de su esposo, el candidato opositor, Bruce Blakeman, que ejerce actualmente como Ejecutivo del condado de Nassau, aún no hizo públicas sus declaraciones de impuestos, aunque indicó que planea hacerlo.

Por el momento, las últimas encuestas muestran una ventaja por parte de la gobernadora demócrata. El sondeo más reciente, elaborado por Siena University, ubicó a Hochul con la mayor intención de voto (47%), seguida por Blakeman (34%), lo que refleja una ventaja porcentual de 13 puntos.

Blakeman ataca a Hochul por los impuestos: el elegido de Trump critica los aumentos de la gobernadora en Nueva York

Después de las elecciones primarias del 23 de junio quedarán confirmados los candidatos de cada partido que se enfrentarán el 3 de noviembre en las generales, según la Junta Electoral del estado.

En junio los ciudadanos podrán escoger a su candidato para los siguientes cargos: