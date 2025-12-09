El reloj que usa Mamdani a días de asumir en NYC: estilo vintage, con malla de acero y con un precio de US$160
El futuro alcalde de la ciudad aprovechó su accesorio para dar comienzo a una publicación en redes, donde se centró en su preparación a la llegada al poder
4 minutos de lectura
El reloj Casio de Zohran Mamdani aparece en el inicio de un video que el alcalde electo de Nueva York publicó en Instagram, donde solicitó donaciones privadas destinadas a su proceso de transición, una etapa en la que no recibe financiamiento público. La pieza abre con un plano corto del modelo plateado mientras el futuro mandatario dice: “El tiempo vuela”. A partir de esa frase, describió el trabajo previo a su asunción, que incluye la revisión de más de 70.000 currículums, la conformación de comités y la planificación del presupuesto municipal.
El reloj que usa Zohran Mamdani: modelo, precio y características del Casio A1000MA-7VT
El dispositivo que el demócrata y socialista exhibe en el video es el Casio Vintage A1000MA-7VT, un reloj de acero inoxidable con malla metálica, vidrio mineral y un diseño plateado que forma parte de la línea premium de la marca.
Según la descripción oficial de Casio, el modelo incluye un cronómetro con precisión de centésimas de segundo (1/100); es decir, capaz de medir intervalos de tiempo de hasta 0,01 segundos.
Además, incorpora alarma diaria, calendario automático, iluminación LED blanca para facilitar la lectura en condiciones de poca luz y una batería CR1616 con una autonomía estimada de hasta tres años.
La caja mide 39.6 × 38 × 7.3 mm y pesa 75 g, mientras que la correa es una malla ajustable. La compañía destaca que el acabado combina superficies pulidas y texturizadas que buscan dar una apariencia artesanal y un estilo retro.
Entre las funciones adicionales, Casio detalla la señal horaria, el formato de 12/24 horas, la resistencia al agua y un calendario automático que contempla 28 días para febrero.
También informa una precisión estimada de hasta 30 segundos de diferencia por mes. El precio oficial del modelo, según el sitio de la marca, es de US$160.
¿Qué dicen las reseñas del Casio A1000MA-7VT en la página oficial?
El sitio oficial de Casio también reúne opiniones de compradores que destacan el diseño y la calidad del modelo. Una reseña publicada en 2024 señala que el A1000MA-7 “se siente mucho mejor que la versión estándar” y sugiere que la marca podría lanzar una variante de menor tamaño.
Comentarios en foros especializados refuerzan esa percepción. En Reddit, usuarios que adquirieron y usaron el A1000MA-7 —y otros modelos de la serie A1000— describen al reloj como sólido y cómodo para el uso diario.
Un comprador explicó que decidió cambiar la pulsera original, pero destacó una ventaja práctica del tamaño: “Al ser más chico, noté que lo golpeo mucho menos contra otros objetos”.
Otro usuario, que lo definió como su primer Casio, aseguró que “se siente robusto” y comentó que la malla metálica puede resultar “un poco filosa en los bordes”, aunque aclaró que el balance general es positivo.
También señaló que el acabado metálico, que en fotografías parece más oscuro, se ve más claro “en persona”. “Lo uso todo el tiempo desde que lo compré”, agregó, y concluyó que es un objeto que “sorprende gratamente” y que el tamaño de la malla del reloj es “más delgada” de lo que imaginaba.
En la misma línea, otra compradora que eligió la versión en color oro rosa con pulsera tipo Milanese destacó tanto la comodidad como la sensación de resistencia del reloj: “Es muy cómodo y se siente súperresistente porque la caja es de acero inoxidable. Lo recomiendo”.
