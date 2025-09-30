El restaurante favorito de Zohran Mamdani está en Queens y abre 24 horas: “Tengo hambre”

Zohran Mamdani tiene la delantera en las encuestas para ganar la alcaldía de Nueva York con 45 puntos. A lo largo de la contienda, utilizó la comida como herramienta de campaña y plataforma política. Entre los lugares que degustó se encuentra Kabab King, un restaurante de gastronomía india que está abierto las 24 horas en Queens.

Kabab King, el restaurante preferido de Mamdani en Queens

Kabab King está ubicado en 73-01 37th Rd, Jackson Heights, NY 11372. Se encuentra abierto los siete días de la semana, las 24 horas, y cuenta con precios accesibles que van en promedio de US$5.50 a US$19.99, según su sitio oficial.

La carta se divide en 14 partes, con platillos que representan a la cultura gastronómica india y paquistaní. Algunos de ellos son:

Chicken Kabab Roll : US$3.99

: US$3.99 Beef bihari paquistaní: US$13.99

US$13.99 Malai Tikka: US$10.99

US$10.99 Full Chicken Carga : US$19.99

: US$19.99 Goat Korma : US$11.99

: US$11.99 Tandoori Fish: US$19.99

Además de estas opciones, el restaurante ofrece degustaciones con entrada, comida principal y postre. El valor de cada menú va de los US$20 hasta los US$30.

El restaurante ofrece cuatro menús con diferentes combinaciones de entradas, plato principal y postres Instagram/kabab king

La conexión de Kabab King con Mamdani

Mamdani cuenta con una conexión muy especial con el restaurante. En 2019, grabó un videoclip para su canción de rap “Nani”. La misma la escribió como homenaje a la abuela del candidato, Praveen Nair, quien entonces tenía 85 años y era trabajadora social en Delhi, India.

En el video, la Sra. Jaffrey —mejor conocida por sus papeles en la película de Merchant-Ivory “Shakespeare Wallah”(1965) y, más recientemente, en la comedia de la NBC“I Feel Bad”— encarnaba a una abuela gánster que se niega a someterse a los pedidos de su hijo, que exige menos intromisión y un cuidado más responsable.

Luego de ese video, Mamdani se mostró en el local y participó de videos con los empleados. Incluso, interrumpió una grabación para su campaña para comer el biryani de pollo de Kabab King. “Lo siento”, dijo de manera tímida frente a las cámaras, según consignó The New York Times. “Como puedes ver, tengo hambre”, agregó.

Mamdani y su campaña gastronómica

De acuerdo con el medio citado, los neoyorquinos suelen prestarle mucha atención a la manera en cómo los candidatos interactúan con la comida. Debido a esto, Mamdani visitó sus restaurantes favoritos para realizar entrevistas y conferencias de prensas.

A través de su campaña publicitaria en redes sociales, enmarcó su lema de campaña- "hacer la ciudad más asequible"- en torno a los puntos de referencia culinarios, como el incremento del precio del pollo y arroz.

"Nueva York está sufriendo de una crisis denominada ‘Halalflation’, así que vamos a llegar al fondo de esto", destacó Mamdani en uno de sus videos, donde se muestra comiendo un platillo y en conversaciones con diferentes personas en puestos de comida.

“Eric Adams no ha dicho nada sobre esto. Así que si fuera alcalde, buscaría que el Halal cueste US$8 de nuevo y no US$10″, cerró.