El tranquilo pueblo de Nueva York con belleza natural y un centro sin autos

Dentro de los límites del estado de Nueva York se erige el tranquilo pueblo de Ellenville, solo dos horas en auto de la ciudad homónima. Rodeado por las montañas Catskill y la sierra de Shawangunk, el atractivo más importante es la belleza natural compuesta por paisajes que deslumbran a los visitantes, junto con un centro histórico sin autos.

Belleza natural en parques estatales: las maravillas del tranquilo pueblo de Nueva York

Poco más de 4000 habitantes residen en Ellenville, ubicado en el suroeste del condado de Ulster, al pie de la sierra de Shawangunk. Las montañas, formadas principalmente por cuarzo, ofrecen rutas de senderismo para todos los niveles.

Desde paseos para principiantes hasta excursiones avanzadas para los más experimentados, todos los recorridos otorgan una vista única de los paisajes.

La belleza natural del parque estatal Minnewaska se ubica en el tranquilo pueblo de Nueva York Ellenville Minnewaska New York State Parks and Historic Sites Blog - Ellenville Minnewaska New York State Parks and Historic Sites Blog

Los entusiastas de la naturaleza también pueden visitar el Parque Estatal Minnewaska. Popular entre viajeros y residentes por sus cascadas y frondosos bosques, permite observar a la ciudad desde una posición privilegiada. Además, se erige allí el Parque Berme Road, a menos de un kilómetro y medio del centro.

El sendero Smiley Carriage Road está rodeado de vegetación y tiene partes rocosas, según especifica la guía de viajes Islands.

Una alternativa menos exigente es O&W Rail Trail, un recorrido al que se puede acceder con bicicletas y transcurre a través del trazado de una antigua línea de ferrocarril.

El centro histórico del tranquilo pueblo de Nueva York: sin autos

Al margen de los deslumbrantes paisajes naturales, en Ellenville otro punto turístico corresponde al centro. Muchos de los negocios se encuentran en Canal Street, con una variada oferta gastronómica encabezada por Aroma Thyme Bistro. Similar al menú de un asador, el establecimiento posee una amplia lista de licores y se especializa en cocina de la granja a la mesa.

El tranquilo pueblo de Nueva York se encuentra rodeado por montañas Ellenville Central School District - Ellenville Central School District

Otro restaurante reconocido de la región es Gaby’s Cafe, que resalta por sus recetas de comida mexicana. Fundado por un inmigrante, cuenta con una calificación de 4,5 estrellas en la reseña de Google.

En el centro histórico, la tranquilidad se evidencia mediante la ausencia de automóviles. Además, allí figuran llamativos negocios como Everything Nice, que se trata de una librería y tienda de discos en un edificio de ladrillo, elogiada por los visitantes por su extenso catálogo.

Museos históricos en el centro sin autos del tranquilo pueblo de Nueva York

El sitio del condado de Ulster destaca el Museo Casa Terwilliger de la Biblioteca Pública de Ellenville, ubicado en Center Street. Construida en 1895, la casa victoriana de estilo Reina Ana de finales del siglo XIX en la actualidad exhibe una colección de objetos históricos locales.

Uno de los principales atractivos del centro histórico de Ellenville sin autos es el Museo Casa Terwilliger de la biblioteca pública Shawangunk Journal - Shawangunk Journal

En 2023 abrió sus puertas el Museo Borscht Belt, en las instalaciones de una edificación neogeorgiana construida en 1928 para el Home National Bank. Dentro de su oferta, posee una amplia gama de programas para adultos, que incluyen ciclos de conferencias y películas, además de materiales interpretativos para educadores.

“El museo ofrece una experiencia dinámica e interactiva diseñada para atraer tanto a la generación del baby boom como a la generación Z. Sus momentos inmersivos y elementos visuales imaginativos cautivan a los aficionados a las redes sociales”, relatan en su sitio web oficial.

Para cerrar la noche, las autoridades ponen de relieve las funciones que se desarrollan en Shadowland Stages. El teatro suele tener entradas asequibles, a no más de US$50, y según el condado es “considerado uno de los mejores teatros de Nueva York al norte de la ciudad”.