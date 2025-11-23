El tranquilo pueblo de Nueva York con belleza natural y un centro sin autos
La región se encuentra a solo dos horas en auto de la principal ciudad del estado y está rodeado por deslumbrantes paisajes que conforman su mayor atractivo
- 4 minutos de lectura'
Dentro de los límites del estado de Nueva York se erige el tranquilo pueblo de Ellenville, solo dos horas en auto de la ciudad homónima. Rodeado por las montañas Catskill y la sierra de Shawangunk, el atractivo más importante es la belleza natural compuesta por paisajes que deslumbran a los visitantes, junto con un centro histórico sin autos.
Belleza natural en parques estatales: las maravillas del tranquilo pueblo de Nueva York
Poco más de 4000 habitantes residen en Ellenville, ubicado en el suroeste del condado de Ulster, al pie de la sierra de Shawangunk. Las montañas, formadas principalmente por cuarzo, ofrecen rutas de senderismo para todos los niveles.
Desde paseos para principiantes hasta excursiones avanzadas para los más experimentados, todos los recorridos otorgan una vista única de los paisajes.
Los entusiastas de la naturaleza también pueden visitar el Parque Estatal Minnewaska. Popular entre viajeros y residentes por sus cascadas y frondosos bosques, permite observar a la ciudad desde una posición privilegiada. Además, se erige allí el Parque Berme Road, a menos de un kilómetro y medio del centro.
El sendero Smiley Carriage Road está rodeado de vegetación y tiene partes rocosas, según especifica la guía de viajes Islands.
Una alternativa menos exigente es O&W Rail Trail, un recorrido al que se puede acceder con bicicletas y transcurre a través del trazado de una antigua línea de ferrocarril.
El centro histórico del tranquilo pueblo de Nueva York: sin autos
Al margen de los deslumbrantes paisajes naturales, en Ellenville otro punto turístico corresponde al centro. Muchos de los negocios se encuentran en Canal Street, con una variada oferta gastronómica encabezada por Aroma Thyme Bistro. Similar al menú de un asador, el establecimiento posee una amplia lista de licores y se especializa en cocina de la granja a la mesa.
Otro restaurante reconocido de la región es Gaby’s Cafe, que resalta por sus recetas de comida mexicana. Fundado por un inmigrante, cuenta con una calificación de 4,5 estrellas en la reseña de Google.
En el centro histórico, la tranquilidad se evidencia mediante la ausencia de automóviles. Además, allí figuran llamativos negocios como Everything Nice, que se trata de una librería y tienda de discos en un edificio de ladrillo, elogiada por los visitantes por su extenso catálogo.
Museos históricos en el centro sin autos del tranquilo pueblo de Nueva York
El sitio del condado de Ulster destaca el Museo Casa Terwilliger de la Biblioteca Pública de Ellenville, ubicado en Center Street. Construida en 1895, la casa victoriana de estilo Reina Ana de finales del siglo XIX en la actualidad exhibe una colección de objetos históricos locales.
En 2023 abrió sus puertas el Museo Borscht Belt, en las instalaciones de una edificación neogeorgiana construida en 1928 para el Home National Bank. Dentro de su oferta, posee una amplia gama de programas para adultos, que incluyen ciclos de conferencias y películas, además de materiales interpretativos para educadores.
“El museo ofrece una experiencia dinámica e interactiva diseñada para atraer tanto a la generación del baby boom como a la generación Z. Sus momentos inmersivos y elementos visuales imaginativos cautivan a los aficionados a las redes sociales”, relatan en su sitio web oficial.
Para cerrar la noche, las autoridades ponen de relieve las funciones que se desarrollan en Shadowland Stages. El teatro suele tener entradas asequibles, a no más de US$50, y según el condado es “considerado uno de los mejores teatros de Nueva York al norte de la ciudad”.
Otras noticias de Agenda EEUU
En 2025. Tormenta de frío invernal para Acción de Gracias: ¿cuánta nieve caerá en Estados Unidos?
El proceso. Es venezolana y tenía la ciudadanía estadounidense, pero EE.UU. se la quitó tras descubrir su engaño
A quiénes afecta. Estados Unidos implementa restricciones para obtener las licencias de conducir comerciales
- 1
Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren
- 2
Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea
- 3
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio
- 4
Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía