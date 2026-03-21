El último informe Poverty Tracker revela una realidad crítica para la ciudad de Nueva York

Recientemente, se publicó el nuevo informe de Poverty Tracker que reveló datos sobre la pobreza en la ciudad de Nueva York. Los números corresponden a 2024 y representan la cifra más alta desde que se comenzó a realizar la medición hace más de una década. Además de la alerta en la comparación con otros años, la Gran Manzana también tiene un índice elevado en contraste con las cifras nacionales.

Las cifras de pobreza en Nueva York que reveló el informe Poverty Tracker

La última edición se conoció esta semana, aunque los datos anuales corresponden a 2024. Los múltiples autores que llevaron a cabo la investigación publicaron las cifras y dieron algunas recomendaciones sobre qué hacer para enfrentar esta crisis.

Los mayores índices de pobreza en Nueva York se registraron en Brooklyn SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según consta en el documento, estos fueron los números más relevantes del nuevo Poverty Tracker:

En 2024, casi 2,2 millones de neoyorquinos , que representan al 26% de la población, vivían en la pobreza . La cifra duplicó el promedio nacional del 13% .

, que representan al de la población, . La cifra . Más de la mitad de los habitantes de la Gran Manzana eran de bajos ingresos , ya que no superaban el 200% del umbral de pobreza. Concretamente la cifra fue 5 millones de personas , el 59% .

, ya que no superaban el 200% del umbral de pobreza. Concretamente la cifra fue , el . Dentro de las familias de Nueva York, el 51% de los adultos y el 59% de los niños sufrió al menos una dificultad material durante 2024 . Este concepto engloba cuestiones como falta de alimentos o problemas para pagar la renta .

y el sufrió al menos . Este concepto engloba cuestiones como o . La urgencia económica se tradujo en problemas de salud, con el 20% que sufrió algún tipo de inconveniente y el 27% que tuvo angustia psicológica grave. Ambas cifras son superiores a los datos prepandemia.

La llamada de Mamdani a una inquilina de Nueva York en medio de las audiencias

Los latinos, los más afectados por la pobreza en Nueva York

Además de las cifras globales, el Poverty Tracker también se enfocó en distinguir cuáles son las poblaciones que más sufren los bajos ingresos. En ese sentido, se presentaron las siguientes cifras:

Los neoyorquinos latinos y asiáticos , con el 33% y 30% respectivamente, tienen más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los blancos , con un 14%.

, con el y respectivamente, tienen , con un 14%. Quienes tienen solo educación secundaria o menos enfrentan tasas de pobreza tres veces más altas que los graduados universitarios.

o menos enfrentan que los graduados universitarios. En lo que respecta a distritos de Nueva York, el Bronx presenta los niveles más críticos, con una tasa de pobreza del 31% y la mayor prevalencia de problemas de salud, con un 32%.

SNAP como herramienta clave contra la pobreza en Nueva York: alerta por recortes

Dentro del informe, los autores del Poverty Tracker destacaron que el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) fue una herramienta fundamental.

El informe destaco a SNAP como una herramienta clave contra la pobreza

Concretamente, se estima que en 2024 logró sacar a uno de cada diez beneficiarios de la pobreza. Ese dato contrasta con el 62% que al menos una vez se quedó sin dinero para comprar comida antes de recibir otro beneficio mensual.

Además, los autores alertan que los recortes del gobierno de Donald Trump al programa podrían empujar a aproximadamente 70.000 nuevos neoyorquinos por año a ser pobres entre 2028 y 2034.

La recomendación es que tanto las autoridades locales, en este caso bajo el mando de Zohran Mamdani, como estatales acompañen los programas federales con medidas adicionales.