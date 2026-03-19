La Corte falló: Mamdani reacciona a la deportación de exempleado del Ayuntamiento que enfrenta la deportación

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reaccionó a la decisión de un juez de inmigración que ordenó la deportación del país de Rafael Andrés Rubio Bohórquez. El venezolano de 53 años trabajaba como analista de datos para el Concejo Municipal.

La posición del Concejo y el fallo judicial

Al conocer el fallo judicial, la respuesta de Mamdani fue inmediata. El alcalde de la Gran Manzana manifestó que lo considera un acto injusto contra un funcionario público.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que se trata de un arresto injusto por parte del ICE Instagram @zohrankmamdani

De acuerdo con lo que reporta el medio Fox News, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció el miércoles que el juez Conroy emitió la orden de deportación contra Rubio Bohórquez.

La funcionaria describió la resolución como “un error judicial completamente lamentable” y aseguró que la ciudad empleará todos los medios legales para anularla.

El trabajador municipal fue arrestado hace dos meses en una cita de inmigración rutinaria. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ingresó a Estados Unidos en 2017 con un visado B2 para turistas y tenía que dejar el país ese mismo año.

Por su parte, las autoridades de Nueva York sostienen una versión contraria y aseguran que el empleado tiene la documentación requerida para vivir y trabajar de manera legal en el país, según el medio citado.

La defensa del alcalde Mamdani y las fallas técnicas

El alcalde Zohran Mamdani expresó su indignación a través de su perfil de X y señaló que la detención es una ofensa a los derechos de quienes cumplen las reglas del sistema.

“Un servidor público dedicado con autorización legal para permanecer en el país, Rafael se presentó a una cita de inmigración de rutina y, a pesar de seguir las reglas, fue detenido y ha estado retenido durante meses. Debe ser liberado de inmediato“, manifestó el mandatario local.

El alcalde Zohran Mamdani calificó de injusta su detención X @NYCMayor

La petición de asilo de Rubio Bohórquez tiene un error administrativo que ha causado una disputa técnica.

Julie Menin indicó que la falta de una firma en su documentación es el fundamento para la orden de expulsión. En tanto, su defensa legal sostiene que este asunto puede resolverse en una hora.

Intercambio de acusaciones entre Nueva York y el DHS

El conflicto no es solamente administrativo, sino que también se torna de una manera agresiva en términos políticos.

El DHS califica al trabajador municipal como un “delincuente extranjero ilegal” y hace referencia a su arresto anterior por agresión. En cambio, los líderes de la ciudad defienden su gestión y critican la actitud agresiva de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según la información proporcionada por las autoridades locales, Rubio Bohórquez tiene permiso para permanecer en el país hasta octubre de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el arresto de Rafael Andrés Rubio Bohorquez DHS

Límite de apelación y próximos pasos legales

Antes de la fecha límite, el 17 de abril, Nueva York elabora una apelación oficial para detener la deportación.

Mamdani y Menin demandan que se libere de inmediato al analista de datos mientras sigue el proceso judicial. Ambos sostienen que no hay razón para mantenerlo bajo custodia federal en estas condiciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Julie Menin, pidió por la liberación del empleado venezolano detenido por inmigración Facebook New York City Council

El Ayuntamiento de Nueva York reitera su compromiso de proteger a sus trabajadores y residentes ante lo que consideran tácticas burocráticas intimidatorias, mientras el ICE sostiene su posición de llevar a cabo las órdenes de remoción.