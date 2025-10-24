Zohran Mamdani instó a los votantes de Nueva York a registrarse: por qué este sábado es una fecha clave

A horas para que este 25 de octubre cierre el registro de votantes en Nueva York y comience la votación anticipada, el candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, instó a los neoyorquinos a tomarse unos minutos para asegurarse de estar inscriptos y poder participar en una elección que definirá quién será el sucesor de Eric Adams.

El mensaje de Mamdani para motivar a los ciudadanos neoyorquinos a registrarse

En un video difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el legislador de Queens apeló a la responsabilidad ciudadana: “La gente decía que nuestra campaña era una quimera y ahora aquí estoy ante ustedes como el candidato demócrata para ser el próximo alcalde de esta ciudad, y están diciendo lo mismo sobre usted, se registre o no para votar”.

Mamdani convocó a los ciudadanos a registrarse para las elecciones

Mamdani, quien surgió como una figura progresista dentro del Partido Demócrata, recordó a sus seguidores que el plazo para registrarse vence este sábado 25 de octubre, la misma jornada en la que comienza la votación anticipada.

En su mensaje, subrayó la importancia de ejercer el derecho al voto y ofreció un enlace a su página web, zohranfornyc.com/register, para que los electores pudieran completar el trámite de inmediato.

“Solo tómate un par de minutos para registrarte para votar para que puedas hacer de la opción más cara, en Estados Unidos, una que sea realmente asequible, y podemos demostrarlo”, expresó.

El registro de votantes cierra este sábado 25 de octubre en Nueva York: cómo inscribirse

De acuerdo con la información publicada por la Junta de Elecciones de Nueva York, el plazo final para inscribirse como votante en la elección general de noviembre termina el sábado 25 de octubre. Ese mismo día, comienza el período de voto anticipado, una oportunidad que ofrece a los residentes la posibilidad de sufragar con antelación antes de la jornada oficial de la elección, el martes 4 de noviembre.

Para registrarse y votar en Nueva York, el residente debe ser mayor de 18 años y ciudadanos de Estados Unidos Freepik

Los ciudadanos que aún no se hayan registrado pueden hacerlo de manera sencilla. Según las autoridades electorales, se puede completar el registro en línea, imprimir un formulario para enviarlo por correo o solicitar por teléfono 1-800-FOR-VOTE (1-800-367-8683).

Para registrarse en la ciudad de Nueva York, las condiciones son claras:

Ser ciudadano estadounidense, incluidos quienes nacieron en Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes.

Residir en la ciudad durante al menos 30 días antes de la elección.

Tener 18 años cumplidos el día o antes del 4 de noviembre.

No estar en prisión por una condena por delito grave ni haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

No reclamar el derecho a votar en otro lugar fuera de la ciudad.

El estado permite además que jóvenes de 16 y 17 años se preinscriban, de modo que su registro se active automáticamente al cumplir los 18. Esta política busca fomentar la participación temprana de las nuevas generaciones en la vida cívica.

La votación anticipada también comienza el sábado 25 de octubre Canva

Cómo y cuándo inicia la votación anticipada: sábado 25 de octubre

El mismo sábado 25 de octubre, comienza la votación anticipada en los cinco distritos de Nueva York. Habrá nueve días disponibles para emitir el voto antes de la jornada electoral oficial. De acuerdo con CBS New York, los centros de votación abrirán con distintos horarios según el día:

Sábado 25 de octubre: de 9 a 17 hs.

Domingo 26 de octubre: de 9 a 17 hs.

Lunes 27 de octubre: de 9 a 17 hs.

Martes 28 de octubre: de 10 a 20 hs.

Miércoles 29 de octubre: de 10 a 20 hs.

Jueves 30 de octubre: de 9 a 17 hs.

Viernes 31 de octubre: de 8 a 16 hs.

Sábado 1 de noviembre: de 9 a 17 hs.

Domingo 2 de noviembre: de 9 a 17 hs.

El día de la elección general será el martes 4 de noviembre, con las urnas abiertas de 6 a 21 hs. Las autoridades recordaron que los lugares de votación anticipada pueden diferir de los designados para el día oficial, por lo que recomiendan verificar con tiempo la sede correspondiente en el sitio web de la Junta Electoral.