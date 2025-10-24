Elecciones en Nueva York 2025: cuándo vence el plazo para registrarme para votar
Los votantes que quieran inscribirse en el registro tendrán posibilidades hasta fines de octubre
3 minutos de lectura
Quedan dos semanas para las elecciones por la alcaldía de Nueva York. Esto significa que las personas que aún no se han inscrito en el registro de votantes tienen oportunidad de participar hasta fines de octubre.
Fecha límite para poder votar en las elecciones por la alcaldía de Nueva York
De acuerdo con New York State Board of Elections, las solicitudes de registro enviadas por correo deben ser recibidas por la junta electoral hasta el sábado 25 de octubre para que la inscripción sea válida en los comicios por la alcaldía.
Con respecto al registro en persona desde una junta electoral local o en cualquier agencia estatal que participe en la Ley Nacional de Registro de Votantes, la fecha límite es también el 25 de octubre en caso de querer participar en los próximos comicios.
“Para ser elegible para votar en las Elecciones Generales, su solicitud debe recibirse a más tardar el 25 de octubre de 2025″, sostuvo el organismo electoral.
Cómo solicitar una boleta para votar por correo
Cualquier votante registrado puede solicitar una boleta anticipada por correo. Para emitir el voto en esta instancia, se debe seguir una serie de pasos:
- Al recibir la boleta, debe marcar según sus opciones para cada cargo siguiendo las instrucciones de la boleta.
- Al marcar la papeleta, doblarla y colocarla en el sobre de seguridad. Este sobre tiene un espacio para la firma.
- Firmar y sella el sobre de seguridad.
- Colocar el sobre de seguridad dentro del de devolución.
- Sella el sobre de devolución.
Los votantes pueden realizar el seguimiento de su voto por correo anticipado por medio de la Búsqueda de sitios de votación, el Registro de votantes y el Rastreador de votos por correo de la Junta Electoral.
Recomendaciones para el voto anticipado por correo
Al enviar la boleta por correo, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) recomienda a los votantes que dejen el tiempo suficiente para que las boletas sean devueltas a la Junta, lo que generalmente es siete días antes de las elecciones generales.
En el caso de los votantes que envíen sus boletas el mismo día de las elecciones generales, el USPS advierte que deben tener en cuenta los horarios de recolección publicados en las urnas, dado que si las boletas ingresadas ingresan en el último horario de recolección publicado, no tendrán matasellos hasta el siguiente día hábil.
Qué dicen las últimas encuestas sobre los candidatos
De acuerdo con una encuesta realizada por AARP y Gotham Polling & Analytics, Zohran Mamdani mantiene el liderazgo con el 43.2% de los votos. Andrew Cuomo mantiene el segundo lugar con 28.9% y Curtis Sliwa los sigue con 19.4%.
Los 1040 votantes registrados mayores de 18 años que respondieron el sondeo revelaron los tres tópicos que definen su elección de candidato:
- Costo de vida en la ciudad: 63.6%.
- Seguridad pública: 48.6%.
- Asequibilidad de la vivienda: 38.9%
