Elecciones en Nueva York: dónde vota Donald Trump

Aunque Donald Trump posee propiedades en Nueva York, no votará en las elecciones de la ciudad el próximo 4 de noviembre. El presidente de Estados Unidos reside en Florida desde 2019, cuando cambió su residencia oficial a Mar-a-Lago, en Palm Beach. Desde entonces, está registrado para votar en ese estado y ejerció su derecho al sufragio allí.

Donald Trump ejerce su voto en Florida

Desde que Trump cambió su residencia oficial de Nueva York a Florida en 2019, ejerció su derecho al voto en ese estado, específicamente en el condado de Palm Beach, en donde se encuentra su residencia en Mar-a-Lago. En las elecciones presidenciales de 2020, el mandatario participó en el sufragio por adelantado y estuvo acompañado por la supervisora de elecciones del condado, Wendy Sartory Link, según detalló CNBC.

Desde que Donald Trump trasladó su residencia oficial de Nueva York a Florida en 2019, ejerció su derecho al voto en ese estado, específicamente en el condado de Palm Beach Hu Yousong - XinHua

Cuatro años después, en las elecciones presidenciales de 2024, Trump acudió personalmente a las urnas el 5 de noviembre, en el Morton and Barbara Mandel Recreation Center, ubicado en Seaview Avenue, Palm Beach, muy cerca de su residencia, según indicó Palm Beach Daily News.

En esta ocasión también estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump. El presidente habló con los medios de comunicación presentes. La seguridad en el lugar fue estricta y se establecieron medidas especiales de tránsito y estacionamiento para proteger tanto a los votantes como a los medios.

Cuándo se vota en Nueva York y quiénes son los principales candidatos

Las elecciones para la alcaldía de Nueva York se celebrarán el martes 4 de noviembre, mientras que la votación anticipada finalizará el domingo 2 de noviembre, de acuerdo con Vote NYC. El paso a paso para votar por correo de forma adelantada es:

Se debe solicitar la boleta electoral correspondiente al distrito.

Se marcan en la papeleta los candidatos de preferencia.

El formulario se coloca dentro del sobre de seguridad proporcionado.

En el exterior, se anota la fecha, se firma y se sella firmemente.

Ese sobre se introduce dentro del sobre de devolución, que incluye la dirección de la Junta Electoral.

Se deposita en cualquier buzón del correo.

Las elecciones para la alcaldía de Nueva York se llevarán a cabo el martes 4 de noviembre, mientras que el período de votación anticipada concluirá el domingo 2 de noviembre Freepik

Los principales candidatos en esta contienda son:

Zohran Mamdani , Partido Demócrata

, Partido Demócrata Curtis Sliwa , Partido Republicano

, Partido Republicano Andrew Cuomo, candidato independiente.

Requisitos para votar en las elecciones a la alcaldía en Nueva York

De acuerdo con New York Board of Elections, se deben cumplir los siguientes requisitos para votar:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Tener 18 años de edad o más (se puede preregistrarse a los 16 o 17 años, pero no se puede votar hasta cumplir los 18).

Ser residente del estado y del condado, ciudad o pueblo por al menos 30 días antes de la elección.

No estar en prisión por una condena por delito grave.

No haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

No reclamar el derecho a votar en otro lugar.

Para votar en Nueva York, se debe ser ciudadano estadounidense y tener más de 18 años Freepik

Los registros de los votantes se llevaron a cabo de tres formas distintas.