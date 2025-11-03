Elecciones en Nueva York: dónde vota Donald Trump
El martes 4 de noviembre, los neoyorkinos acuden a las urnas para definir quién ocupará el cargo de alcalde durante los próximos cuatro años
- 3 minutos de lectura'
Aunque Donald Trump posee propiedades en Nueva York, no votará en las elecciones de la ciudad el próximo 4 de noviembre. El presidente de Estados Unidos reside en Florida desde 2019, cuando cambió su residencia oficial a Mar-a-Lago, en Palm Beach. Desde entonces, está registrado para votar en ese estado y ejerció su derecho al sufragio allí.
Donald Trump ejerce su voto en Florida
Desde que Trump cambió su residencia oficial de Nueva York a Florida en 2019, ejerció su derecho al voto en ese estado, específicamente en el condado de Palm Beach, en donde se encuentra su residencia en Mar-a-Lago. En las elecciones presidenciales de 2020, el mandatario participó en el sufragio por adelantado y estuvo acompañado por la supervisora de elecciones del condado, Wendy Sartory Link, según detalló CNBC.
Cuatro años después, en las elecciones presidenciales de 2024, Trump acudió personalmente a las urnas el 5 de noviembre, en el Morton and Barbara Mandel Recreation Center, ubicado en Seaview Avenue, Palm Beach, muy cerca de su residencia, según indicó Palm Beach Daily News.
En esta ocasión también estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump. El presidente habló con los medios de comunicación presentes. La seguridad en el lugar fue estricta y se establecieron medidas especiales de tránsito y estacionamiento para proteger tanto a los votantes como a los medios.
Cuándo se vota en Nueva York y quiénes son los principales candidatos
Las elecciones para la alcaldía de Nueva York se celebrarán el martes 4 de noviembre, mientras que la votación anticipada finalizará el domingo 2 de noviembre, de acuerdo con Vote NYC. El paso a paso para votar por correo de forma adelantada es:
- Se debe solicitar la boleta electoral correspondiente al distrito.
- Se marcan en la papeleta los candidatos de preferencia.
- El formulario se coloca dentro del sobre de seguridad proporcionado.
- En el exterior, se anota la fecha, se firma y se sella firmemente.
- Ese sobre se introduce dentro del sobre de devolución, que incluye la dirección de la Junta Electoral.
- Se deposita en cualquier buzón del correo.
Los principales candidatos en esta contienda son:
- Zohran Mamdani, Partido Demócrata
- Curtis Sliwa, Partido Republicano
- Andrew Cuomo, candidato independiente.
Requisitos para votar en las elecciones a la alcaldía en Nueva York
De acuerdo con New York Board of Elections, se deben cumplir los siguientes requisitos para votar:
- Ser ciudadano de Estados Unidos.
- Tener 18 años de edad o más (se puede preregistrarse a los 16 o 17 años, pero no se puede votar hasta cumplir los 18).
- Ser residente del estado y del condado, ciudad o pueblo por al menos 30 días antes de la elección.
- No estar en prisión por una condena por delito grave.
- No haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.
- No reclamar el derecho a votar en otro lugar.
Los registros de los votantes se llevaron a cabo de tres formas distintas.
- En línea: a través del portal oficial de la Junta Electoral del Estado de Nueva York.
- Por correo: se debe descargar, completar el formulario de registro, y enviarlo por correo a la Junta Electoral.
- En persona: acudir a la oficina de la Junta Electoral de tu condado, al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) o a cualquier centro de registro de votantes basado en una agencia estatal.
Otras noticias de Elecciones en NYC y NJ
Lo que hay que saber. Si soy latino y vivo hace más de 20 años en EE.UU., ¿puedo votar en las elecciones de Nueva York 2025?
"Viento a favor". Elecciones en Nueva Jersey 2025: la promesa de Jack Ciattarelli si gana como gobernador
Early voting in NYC. Cómo avanza el conteo en vivo de la votación anticipada para la alcaldía de Nueva York
- 1
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
- 2
Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento
- 3
Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli
- 4
River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores