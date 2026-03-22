Nueva York planea convertir edificios abandonados de Brooklyn en 661 viviendas para paliar la escasez

Recientemente, se conoció el plan de un desarrollador inmobiliario de Nueva York para renovar edificios que permanecen vacíos desde hace años y usarlos como unidades de vivienda, en medio de la escasez del mercado que afecta a los precios de la Gran Manzana. Las propiedades están ubicadas en Brooklyn Heights y significarían una oportunidad para los residentes de la zona.

Un desarrollador busca usar edificios abandonados en Nueva York para crear apartamentos

La encargada de realizar las renovaciones sería la empresa CIM Group, según consignó Gothamist. Concretamente, se trata de un viejo edificio de oficinas que en el pasado sirvió como sede de los Testigos de Jehová.

La renovación de los edificios de Brooklyn Heights que se propuso en Nueva York CIM Group gentileza Gothamist

A partir de lo que se conoció públicamente, estas son las claves del proyecto:

Las renovaciones se harían sobre cinco edificios situados en 25 y 30-58 Columbia Heights que estuvieron vacantes en la práctica durante seis o siete años según cada caso.

que estuvieron según cada caso. Los edificios abandonados se convertirían en 661 viviendas para residentes de Brooklyn Heights, 165 de ellas designadas como permanentes y asequibles .

para residentes de Brooklyn Heights, . El proyecto incluye modificaciones estructurales, por las que se agregarían cinco pisos a un edificio existente de 12 plantas y un piso adicional a otro.

Dos de los edificios más grandes que forman parte del proyecto de CIM Group en Nueva York fueron construidos originalmente en las décadas del ‘20 y ’30 por la farmacéutica E.R. Squibb and Sons.

En 1969, fueron adquiridos por los Testigos de Jehová. Así permanecieron hasta 2016, cuando la organización finalmente los vendió.

Dado que durante los últimos años estuvieron sin uso, la desarrolladora vio una oportunidad de negocio que ayudaría también a afrontar la crisis de asequibilidad de vivienda, uno de los puntos clave a combatir que destacó Zohran Mamdani en el inicio de su gestión.

El proyecto ayudaría a combatir la escasez de vivienda en Nueva York Freepik

En qué etapa se encuentra el proyecto para convertir edificios abandonados de Brooklyn en viviendas

Aunque la iniciativa ilusiona a muchos ciudadanos de Nueva York y agregaría viviendas al mercado inmobiliario, aún se encuentra en una etapa inicial.

El proyecto todavía requiere múltiples rondas de revisión pública. Entre ellas, se incluyen la aprobación de la Junta Comunitaria 2 de Brooklyn, el presidente del distrito y el Concejo Municipal.

Además, también se plantearon algunas reservas sobre el riesgo de que la vista del Puente de Brooklyn desde el Brooklyn Heights Promenade quede bloqueada por la ampliación de los edificios. Todas estas cuestiones serán revisadas en las próximas etapas.

La llamada de Mamdani a una inquilina de Nueva York en medio de las audiencias

Más cambios sobre edificios en Nueva York: la modificación en las fachadas que anunció Mamdani

Junto con la noticia del proyecto de desarrollo inmobiliario en Brooklyn Heights, el alcalde Mamdani también dio a conocer novedades con respecto a obras de la ciudad .

. Según explicó en una conferencia de prensa, la ciudad realizará obras para quitar los cobertizos de Highbridge Gardens . El retiro de las estructuras tiene como objetivo que mejore la entrada de luz solar y la corriente de aire.

. El retiro de las estructuras tiene como objetivo que mejore la entrada de luz solar y la corriente de aire. Concretamente, se trata de la remoción de 4100 pies lineales (1249 metros) de estructuras .

(1249 metros) . El objetivo es que la obra esté terminada a fines de abril. Además, se presentaron también modificaciones en la normativa sobre las fachadas.