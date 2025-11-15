En español: cómo ver el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York

El emblemático desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que tiene lugar en el corazón de Manhattan en Nueva York, combina cada año figuras de la música, personajes de la cultura pop y producciones de Broadway. El atractivo central se mantiene en el espectáculo que recorrerá las calles de Nueva York el 27 de noviembre desde las 8.30 hs (ET). Hay una transmisión en español para hispanohablantes de Estados Unidos.

El canal que transmite el desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York en español

La transmisión oficial está a cargo de la NBC y contará con los presentadores de Today, Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, quienes regresan para acompañar el emblemático Desfile por el Día de Acción de Gracias.

El recorrido del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tiene lugar en el corazón de Nueva York

De acuerdo a la cadena a cargo de la transmisión, en paralelo habrá otra emisión en idioma español, que contará con la conducción de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow, a través de Telemundo.

El increíble despliegue del desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias en Nueva York

En pantalla, detalló Telemundo, aparecerán 32 globos, tres aerostáticos, 27 carrozas, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, todos rumbo al tradicional encuentro con Santa Claus.

El recorrido por el Día de Acción de Gracias incluirá además cuatro nuevos globos inspirados en personajes icónicos: Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario, de Super Mario Bros., y una carroza de 32 pies con figuras del universo de Shrek. A ellos se sumarán, por el centenario que celebrará el desfile el año próximo, clásicos como la trucha arcoíris, el Happy Hippo Triple Stack, Wigglefoot y Freida, la perrita salchicha.

Los artistas que participarán del desfile de Macy’s en Nueva York

La lista de invitados incluye a Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana Taylor, junto con un variado grupo de personalidades, desde la bailarina Tiler Peck hasta el conductor de YouTube Sean Evans.

Uno de los focos será la presencia del fenómeno cultural KPop Demon Hunters, cuyos intérpretes participan tras el éxito de la banda sonora del filme, que llegó al número uno de la lista Billboard 200 y obtuvo certificación de platino. También se sumarán dos personajes de la película, Derpy Tiger y Sussie, convertidos en globos especialmente diseñados para esta edición.

El desfile contará con carrozas, globos y personajes icónicos que recorrerán cuatro kilómetros en Manhattan macys,.com

Broadway, deporte y nuevas carrozas: las novedades del desfile de Thanksgiving

El desfile incluirá números de Broadway a cargo de los elencos de Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime, junto con la presencia de las Radio City Rockettes. En el plano deportivo participarán la patinadora artística Ilia Malinin, tres veces campeona nacional, y el atleta paralímpico Jack Wallace.

La jornada marcará también el debut de seis nuevas carrozas, diseñadas para marcas como Holland America Line, Lego, los chocolates Lindt, Stranger Things y un grupo de simpáticas ovejas de Serta.

Sobre ellas se presentarán artistas como Debbie Gibson, Drew Baldridge, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Christopher Jackson, Darlene Love, Roman Mejia, Taylor Momsen, Calum Scott, Shaggy, Lauren Spencer Smith y Luísa Sonza.