Thanksgiving Day Parade: cuándo será el popular desfile de Macy’s este 2025

El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y se festeja el cuarto jueves de noviembre de cada año con reuniones y cenas familiares, además de desfiles como el Thanksgiving Day Parade que organiza Macy’s y que reúne globos gigantes, payasos, bailarines, artistas y más sorpresas.

Fecha del Thanksgiving Day Parade 2025 de Macy’s

El Thanksgiving Day Parade de 2025 tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre con sede en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con el sitio web de la cadena de tiendas departamentales.

Cada año, Macy's celebra el Thanksgiving Day Parade en Nueva York (Facebook/Macy's)

El desfile está programado para iniciar a las 8.30 hs y concluir a las 12.00 hs (hora de Nueva York). Todo el espectáculo será transmitido a través del canal de televisión de la NBC y el servicio de streaming Peacock.

El espectáculo contará con globos espectaculares, nuevas carrozas, artistas de Kpop y más actuaciones que formarán parte de la cartelera estelar del evento.

Según la organización, el Thanksgiving Day Parade de 2025 tendrá 34 globos, 29 flotadores, 26 intérpretes, 11 bandas de música, más de 30 equipos de payasos, globos y unidades especializadas, entre otras sorpresas.

El espectáculo del Thanksgiving Day Parade incluye bailarines, payasos, globos y otras actuaciones (Facebook/Ociimac)

Cuál será la ruta del desfile de Macy’s en Nueva York

El evento consiste en un recorrido de poco más de 2,4 millas (4 kilómetros), y recorre el corazón de La Gran Manzana, con puntos estratégicos de observación para el público, según el sitio web de la compañía.

La salida del desfile será en la esquina de la 77th Street con Central Park West. La ruta continuará por esta última avenida hasta dar vuelta en dirección a Columbus Circle.

Los puntos de visualización en esta calle serán 8th Avenue, 7th Avenue, y la 6th Avenue, por donde continuará el recorrido antes de finalizar en la 34nd Street.

El recorrido del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tiene lugar en el corazón de Nueva York (Facebook/Thanksgiving Day Parade)

Artistas invitados al desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias

Son más de 20 artistas quienes se presentarán en el Thanksgiving Day Parade de 2025, según el line up del evento, sus nombres son:

Busta Rhymes

Calum Scott

Christopher Jackson

Ciara

Colbie Caillat

Darlene Love

Debbie Gibson

Drew Baldridge

Las voces de K-Pop Demon Hunters

Foreigner

Gavin DeGraw

Jewel

Kool & the Gang

Lauren Spencer Smith

Lil Jon

Luísa Sonza

Matteo Bocelli

Meg Donnelly

Mickey Guyton

Mr. Fantasy

Roman Mejia

Russell Dickerson

Shaggy

Taylor Momsen

Teyana Taylor

Tiler Peck

Además de que se presentarán 11 bandas musicales de diferentes universidades, departamentos, secundarias, y otras organizaciones. Algunas de ellas son:

Sounds of Dyn-O-Mite de la Universidad Estatal de Alcorn

Banda Diamante de la Universidad de Temple

Banda de Marcha del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York

Banda de marcha de la escuela secundaria Catawba Ridge

Banda de Música La Primavera

Lo que se debe saber sobre el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

Este evento, organizado por una de las tiendas de almacenes más grande de todo el país norteamericano, tiene lugar cada año desde 1924, y se considera uno de los espectáculos más esperados del Día de Acción de Gracias, según A Nueva York.

Fotografía de 1990 Macy's Thanksgiving Day Parade (Facebook/Barry Manilow)

Muchos estadounidenses viajan a La Gran Manzana para presenciar los increíbles globos que participan en el Thanksgiving Day Parade y se calcula que más de 20 millones de personas sintonizan la televisión para ver la transmisión en vivo.

Aunque el desfile no es lo único atractivo en torno a esta tradición, sino también el inflado de globos que ocurre una tarde antes, está abierto al público y suele tomar varias horas.

Ver este espectáculo ya se convirtió en una de las formas en las que los neoyorquinos celebran el Thanksgiving y muchos miradores de esta ciudad suelen abrir sus puertas para observar los adornos desde lo alto de La Gran Manzana.