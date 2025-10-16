En español: cómo ver en vivo el primer debate por la alcaldía de Nueva York

El primer debate por la alcaldía de Nueva York tiene lugar el jueves 16 de octubre en el escenario del icónico Rockefeller Center, en el centro de Manhattan. El encuentro cuenta con los tres principales candidatos a las elecciones generales en la ciudad: Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, que se celebran el 4 de noviembre de 2025. Los potenciales votantes pueden ver el evento en directo y con subtítulos en español.

A qué hora y cómo ver en vivo y en español el debate por la alcaldía de Nueva York

Este jueves, el primer debate por la alcaldía de Nueva York comienza a las 19 horas (hora del Este) y se transmite en vivo en los canales oficiales televisivos designados por la NYC Campaign Finance Board, así como en plataformas digitales y de streaming. Se trata de uno de los dos encuentros pautados antes de las elecciones generales en la ciudad.

En qué canales y plataformas se puede ver en vivo el primer debate por la alcaldía de Nueva York Freepik

Los canales para ver en vivo el primer debate entre Mamdani, Cuomo y Sliwa, con traducción y subtítulos en español, así como lenguaje de señas, son:

NBC 4 New York

Telemundo 47

Politico

WNBC-TV

WNJU-TV

También se podrá seguir el encuentro a través de NBC 4 New York y Telemundo Noreste en Roku, Peacock, Samsung TV y otros dispositivos.

Además, los tres principales candidatos tienen un segundo encuentro, previsto para el miércoles 22 de octubre a las 19 hs, que está organizado por NY1.

Todos ellos cumplieron los requisitos establecidos por la Junta de Finanzas de la Campaña para poder participar en los debates, que constan principalmente de figurar de forma oficial en la boleta electoral y haber recaudado e invertido al menos 198.300 dólares en sus campañas.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones a la alcaldía en Nueva York

Las últimas encuestas posicionaron como favorito a Zohran Mamdani, el candidato demócrata y ganador de las primarias celebradas en junio pasado.

El aspirante a alcalde en la ciudad de Nueva York obtuvo el 46% de los apoyos de intención de voto en el sondeo de Quinnipiac, publicado el 9 de octubre. Por su parte, Cuomo, quien se presenta de forma independiente, recibió el 33% del respaldo. El republicano Sliwa salió en la encuesta con el 15%.

Mamdani se posiciona como favorito en las encuestas de cara a las elecciones en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Claves de las elecciones en Nueva York

Los comicios se celebrarán el martes 4 de noviembre y los votantes podrán elegir alcalde de la ciudad de Nueva York, contralor, defensor público, presidentes del condado correspondiente y representantes del Concejo Municipal.

Los electores disponen hasta el 25 de octubre para solicitar la papeleta de votación por correo, de forma online o por correo, mientras que la fecha límite para hacerlo presencialmente es el 3 de noviembre. En tanto, la votación anticipada inicia el 25 próximo hasta el 2 de noviembre.

Las fechas clave para votar en la ciudad de Nueva York Freepik

El día de las elecciones en Nueva York, los centros de votación permanecen abiertos de 6 hs a 19 hs (hora local) y los ya inscritos en el padrón no necesitan presentar ninguna identificación, a no ser que sea su primera vez en las urnas.

Previo a los comicios, los votantes pueden visitar el sitio web de la Board of Elections para conocer el lugar al que deben acudir.